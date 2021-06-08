Kate Middleton ve Prens William'ın ebeveynlik sırrı ne?

Kate Middleton ve Prens William'ın, çocukları ile ilgili sorunları çözmeye çok dahil oldukları biliniyor ve çocuklarına ama asla bağırmıyorlar. Uyguladıkları bu methodun ya da disiplinin adı ‘Chat sofa’… Peki chat sofa methodu nedir?

Kate Middleton ve Prens William'ın ebeveynlik sırrı ne?
Anne - Baba
08 Haziran 2021 Salı

1. Ciddi konuşmalar için “chat sofa methodunu” kullanırlar

Yaramazlık yapan çocuk, ebeveyni ile birlikte bir kanepede oturarak yaptığı yaramazlık ya da uygunsuz davranışlar üzerine konuşur, düşünür ve onlardan yapması gerekenleri öğrenir. William ve Kate'in evinde hiçbir çığlık sesleri duyulmaz. Çocuklarına her şeyi açıklayarak anlatırlar ve olası tüm sonuçlar birlikte konuşularak tartışılır.


Bağırmak yasaktır, bu yüzden çocuklardan biri sesini yükseltmeye karar verirse çocuk hemen odadan çıkarılır. Çocuk sakinleştikten sonra konu tekrar konuşulmak üzere koltuğa oturulur. Düşes olmadan önce Kate Middleton yazısını okumak için tıklayın...


2. Kod sözcükleri kullanırlar

Bazı ebeveynler, davranışlarını düzeltmeleri için çocuklarına hemen bağırma dürtüsüne sahip olabilir. Ancak, Kate Middleton'ın yaptığı bu değil. Bunun yerine, “Bir ara verelim” cümlesini kullanır ve ardından bir kitap ya da yap boz yardımıyla çocuklarını sakinleştirir.


3. Dokunmanın önemini vurgularlar

Ebeveynlik uzmanı Dr. Rebecca Chicot, Kate'in çocukların sinir krizi geçirmesini önlemek için fiziksel iletişimi de kullandığını söylüyor. Kate, sarılmanın çocuklar üzerinde önemli bir etkisi olduğuna inanıyor ve çocuklarına da bunu söylüyor. Düşesin yaptığı başka bir şey de, çocuk yaramazlık yaptığında çocuğunun kafasına dokunmasıdır. Prens George'un 2017'de Pippa Middleton'ın düğününde gelişen öfke nöbetinin bu şekilde önüne geçmiştir.


Kraliyet ailesinin sırlarını ortaya döktü!
Kraliyet ailesinin sırlarını ortaya döktü!

4. Çocuklarla göz hizasında konuşurlar

William ve Kate için bu numara, çocuklarına onlar için önemli olduklarını göstermenin bir yolu. Onlarla göz hizasında konuştuklarında, çocukları ebeveynlerinin söyleyeceği her şeyin ciddi olduğunu ve buna dikkat edilmesi gerektiğini anlarlar. Uzmanlar, muhatabın gözleri ile aynı seviyedeyken buna aktif dinleme diyor. Bu numara sadece ebeveynlikte etkili olmakla kalmaz, aynı zamanda iş toplantılarında da işe yarar.


5. Bazen kuralları çiğnemekte sorun yok

Kraliyet çocuklarının inanılmaz derecede katı bir yetiştirilme tarzı varmış gibi görünse de, bu tam olarak doğru değil. Kate ve William çocukların, çocuk olduğunu anlıyor ve ara sıra bazı kuralların çiğnenmesinde sorun olmadığını öğretiyorlar. Geçmişte, kraliyet çocuklarına toplum içinde sevgi göstermeme geleneği vardı ama William ve Kate böyle davranmayı seçmezler. Bu eski kuralı çiğnediler ve yeni bir ebeveynlik yöntemi getirdiler.


6. Çocukları birbirlerinin kıyafetlerini giyiyor

Kraliyet çocuklarının sadece tasarımcı elbisesi giydiğini düşünüyorsanız, yanılıyorsunuz. Tıpkı bizim gibi kardeşler birbirlerinin kıyafetlerini giyiyor. Prens George, Prens William'ın birkaç kez giydiği kıyafetleri giyerken görüntülenmişti.


7. Rahat olun ama aşırıya kaçmayın

Kate Middleton, eğlence ve otoritenin mükemmel bir dengesini kurdu. Kapalı kapılar ardında, o sadece normal bir anne. Rahat eşofman giyiyor ve saçlarını at kuyruğu yapıyor. Çocukların bazen kontrolden çıkabileceğini anlayan kendine güvenen bir anne. Çocuklarına da her zaman rahat davranır ama kontrolü de elinde tutmayı iyi bilmiştir.




Kaynak: https://brightside.me/inspiration-family-and-kids/shat-sofa-and-6-other-parenting-tricks-prince-william-and-kate-middleton-use-802151/


Kate Middleton aynı elbiseyi giydi

Cambridge Düşesi Kate Middleton elbise tercihi ile gündemde.

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Daha önce aynı elbiseyi defalarca giydiği için eleştirilen, bu alışkanlığı yüzünden "Tutumlu Düşes" olarak adlandırılan Kate Middleton, katıldığı davette giydiği beyaz elbisesiyle göz kamaştırdı.
Beyaz şapkası ve çiçekli broşu çok beğenildi.
Aynı elbiseyi kızı Prenses Charlotte'nin vaftiz töreninde de giydiği ortaya çıktı.
Kate Middleton "Tutumlu Düşes" olarak anılmaya devam edecek gibi.
Çocukları Prens George ve Prenses Charlotte ile Polonya ve Almanya'ya beş günlük geziye çıkan Kate Middleton ve Prens William, ilgi odağı oldu.
Ailesiyle birlikte dün Varşova'ya ulaşan Prenses Middleton'a çocukları için çeşitli oyuncaklar hediye edildi.
Middleton, elindeki oyuncakla eşi Prens William'a dönerek, "Daha çok bebek yapmalıyız" şeklinde esprili bir yorumda bulundu.
Dün Varşova Chopin Havaalanı'nda karşılanan kraliyet ailesi, Prens George ve Prenses Charlotte'ın sevimliliğiyle çok konuşulmuştu.
Uçaktan inip kendilerini bekleyenleri selamlayan kraliyet ailesi Prens George'u ikna etmekte güçlük çekmiş, küçük prensin utangaç tavırları objektiflere yansımıştı.
Havaalanına özel uçakla indikten sonra gördüğü yoğun ilgiden bunaldığı öğrenilen dört yaşındaki küçük prens, babası Prens William'ın elini sıkı sıkı tutarak kendisini bekleyenlerden yüzünü kaçırmaya çalışırken, iki yaşındaki kardeşi Prenses Charlotte ise annesinin kucağında gülücükler saçmıştı.
Kate Middleton
Kate Middleton
Kate Middleton
Kate Middleton
Kate Middleton
Kate Middleton
Kate Middleton
Kate Middleton
Kate Middleton
Kate Middleton
Kate Middleton
Kate Middleton
Kate Middleton
Kate Middleton
Kate Middleton
Kate Middleton
Kate Middleton
Kate Middleton
Kate Middleton
Kate Middleton
Kate Middleton
Kate Middleton
Kate Middleton
Kate Middleton
Kate Middleton
Kate Middleton
Kate Middleton
Kate Middleton
Kate Middleton
Kate Middleton
Kate Middleton
Kate Middleton
Kate Middleton
Kate Middleton
Kate Middleton
Kate Middleton
Kate Middleton
Kate Middleton
Kate Middleton
Kate Middleton
Kate Middleton
Kate Middleton
Kate Middleton
Kate Middleton
Kate Middleton
Kate Middleton
Kate Middleton
Kate Middleton
Kate Middleton
Kate Middleton
Kate Middleton
Kate Middleton
Kate Middleton
Kate Middleton
Kate Middleton
Kate Middleton
Kate Middleton
Kate Middleton
Kate Middleton
Kate Middleton
Kate Middleton

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