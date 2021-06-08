Kate Middleton ve Prens William'ın ebeveynlik sırrı ne?

1. Ciddi konuşmalar için “chat sofa methodunu” kullanırlar

Yaramazlık yapan çocuk, ebeveyni ile birlikte bir kanepede oturarak yaptığı yaramazlık ya da uygunsuz davranışlar üzerine konuşur, düşünür ve onlardan yapması gerekenleri öğrenir. William ve Kate'in evinde hiçbir çığlık sesleri duyulmaz. Çocuklarına her şeyi açıklayarak anlatırlar ve olası tüm sonuçlar birlikte konuşularak tartışılır.

Bağırmak yasaktır, bu yüzden çocuklardan biri sesini yükseltmeye karar verirse çocuk hemen odadan çıkarılır. Çocuk sakinleştikten sonra konu tekrar konuşulmak üzere koltuğa oturulur. Düşes olmadan önce Kate Middleton yazısını okumak için tıklayın...

2. Kod sözcükleri kullanırlar

Bazı ebeveynler, davranışlarını düzeltmeleri için çocuklarına hemen bağırma dürtüsüne sahip olabilir. Ancak, Kate Middleton'ın yaptığı bu değil. Bunun yerine, “Bir ara verelim” cümlesini kullanır ve ardından bir kitap ya da yap boz yardımıyla çocuklarını sakinleştirir.

3. Dokunmanın önemini vurgularlar

Ebeveynlik uzmanı Dr. Rebecca Chicot, Kate'in çocukların sinir krizi geçirmesini önlemek için fiziksel iletişimi de kullandığını söylüyor. Kate, sarılmanın çocuklar üzerinde önemli bir etkisi olduğuna inanıyor ve çocuklarına da bunu söylüyor. Düşesin yaptığı başka bir şey de, çocuk yaramazlık yaptığında çocuğunun kafasına dokunmasıdır. Prens George'un 2017'de Pippa Middleton'ın düğününde gelişen öfke nöbetinin bu şekilde önüne geçmiştir.

4. Çocuklarla göz hizasında konuşurlar

William ve Kate için bu numara, çocuklarına onlar için önemli olduklarını göstermenin bir yolu. Onlarla göz hizasında konuştuklarında, çocukları ebeveynlerinin söyleyeceği her şeyin ciddi olduğunu ve buna dikkat edilmesi gerektiğini anlarlar. Uzmanlar, muhatabın gözleri ile aynı seviyedeyken buna aktif dinleme diyor. Bu numara sadece ebeveynlikte etkili olmakla kalmaz, aynı zamanda iş toplantılarında da işe yarar.

5. Bazen kuralları çiğnemekte sorun yok

Kraliyet çocuklarının inanılmaz derecede katı bir yetiştirilme tarzı varmış gibi görünse de, bu tam olarak doğru değil. Kate ve William çocukların, çocuk olduğunu anlıyor ve ara sıra bazı kuralların çiğnenmesinde sorun olmadığını öğretiyorlar. Geçmişte, kraliyet çocuklarına toplum içinde sevgi göstermeme geleneği vardı ama William ve Kate böyle davranmayı seçmezler. Bu eski kuralı çiğnediler ve yeni bir ebeveynlik yöntemi getirdiler.

6. Çocukları birbirlerinin kıyafetlerini giyiyor

Kraliyet çocuklarının sadece tasarımcı elbisesi giydiğini düşünüyorsanız, yanılıyorsunuz. Tıpkı bizim gibi kardeşler birbirlerinin kıyafetlerini giyiyor. Prens George, Prens William'ın birkaç kez giydiği kıyafetleri giyerken görüntülenmişti.

7. Rahat olun ama aşırıya kaçmayın

Kate Middleton, eğlence ve otoritenin mükemmel bir dengesini kurdu. Kapalı kapılar ardında, o sadece normal bir anne. Rahat eşofman giyiyor ve saçlarını at kuyruğu yapıyor. Çocukların bazen kontrolden çıkabileceğini anlayan kendine güvenen bir anne. Çocuklarına da her zaman rahat davranır ama kontrolü de elinde tutmayı iyi bilmiştir.

Kaynak: https://brightside.me/inspiration-family-and-kids/shat-sofa-and-6-other-parenting-tricks-prince-william-and-kate-middleton-use-802151/