Astrolojide takıntı göstergeleri

Esenlikler. Siyasi gündemi takip ederken dikkatimi çeken bir konu üzerine astrolojinin bence oldukça güçlü olduğu insan psikolojisi ile ilgili bir yazı yazmak istedim. Astroloji bu konuda oldukça iddialı zira Modern Astroloji dediğimiz kavram’ın bir diğer ismi Psikolojik Astroloji’dir. Benim kendimi konumlandırdığım yer her ne kadar Klasik Astroloji olsa da Astroloji öğrenirken mutlaka insan psikolojisinden de birçok şey öğreniriz. Gezegenleri, burçları, evleri, açıları hem olay bazlı hem de insan psikolojisi olarak değerlendiririz. Her gezegen eğer bir kişilik özelliğini temsil ediyorsa bu kişilik özelliğini belirleyen şeyler de haritamızdaki konumlar ve açılardır.

Çok uzatmadan önce takıntı yani psikolojik terim ile konuşacak olursak bu konunun Obsesyon ve Kompulsiyon başlıkları altında değerlendirildiğini görürüz. Obsesyon kişinin halde zihnine tekrar tekrar gelen, rahatsızlık kaygı yaratan düşüncedir. Kompulsiyon da obsesyonun yarattığı kaygıyı azaltmak için yapılan tekrarlayıcı davranış veya zihinsel eylemdir. Örneğin; el yıkama, kontrol etme, sayma, düzeltme gibi eylemler için kompulsiyon diyebiliriz.

Eğer bu kişinin hayatını ciddi derecede etkilemeye başlarsa psikolojide OKB dediğimiz obsesif-kompulsif bozukluk seviyesinde bir değerlendirme yapılabilir ama ben burada psikolojiye çok derinlemesine girmeyeceğim. Herkes bozukluk sahibi olmak zorunda değil ama bu gibi birtakım örüntülere birçoğumuz sahip olabiliriz.

Astrolojide takıntı yaratabilecek pozisyonları sıralayalım.

Öncelikle ilk bakılması gereken yer Merkür ve 3. ev. Merkür’ün burcu, aldığı açılar, retro/direkt durumu, 3. evin yönetici gezegeni, aldığı açılar, retro/direkt durumu ve 3. evdeki gezegenlerin retro olması veya 3. evde Pluto olması.

Onun dışında Güneş burcu, güneşin bulunduğu ev ve aldığı açılar da bence oldukça önemli.

Takıntı ile ilişkilendirebileceğimiz iki tane burç var. Başak ve Akrep. Takıntı ile ilişkilendirebileceğimiz gezegen ise Pluto ve Satürn. Satürn endişe getirmesi, negatif düşünceler ve olumsuzluk duygusu getirmesi sebebiyle ve engelleyen doğası sebebiyle özellikle Merkür açılarında takıntı yaratabilir. Pluto ise neredeyse tüm kontaktlarında, Venüs bile olsa takıntı yaratabilecek bir gezegendir ama Venüs daha çok ilişkiler alanındaki takıntıları gösterebilir. Ben genel psikoloji olarak değerlendireceğim için ilişkisel takıntıları hesaba katmıyorum.

Şimdi bunların hepsine tek tek değinelim. Öncelikle Retro pozisyonlardan başlayalım ki retro zaten bir gezegenin geriye dönüp tekrar etmesi, birşeyleri tekrar tekrar düzeltmesi anlamına gelir. Eğer Merkür gezegeni haritanızda retro ise bu takıntı özelliği verebilir. Veya 3. ev yöneticinizin retro olması. Ya da 3. evde yukarıda bahsettiğim Satürn veya Plüto’nun retro olması. Bu gezegenlerin 3. evde varlığı bile takıntı getirebilirken retro pozisyonları olasılığı daha da çok yükseltir.

Eğer Güneş, Merkür veya 3. ev yöneticisi Başak veya Akrep burcundaysa büyük ihtimalle takıntıya yakınsayan bir özellik getirecektir çünkü Başak zaten detaylara inmek, düzenli olmak ve endişe ile ilişkilidir. Kız kardeşi Akrep de (Başak ve Akrep dişil burçlardır) belki Başak’tan daha da fazla takıntı ile ilişkilendirilen burçtur. Çünkü Akrep zaten yüksek yoğunluklu duygu, ihtiras, bağlılık, odaklanma ve vazgeçmeme ile alakalı olduğu için temas ettiği yerleri takıntılı bir duruma getirebilir.

Ayrıca Güneş, Merkür ve 3. ev yöneticisine Satürn ve Plüto’dan açı varsa. Özellikle Satürn ve Pluto veya Merkür retro ise ve açının karakteristiği kare veya karşıt gibi sert nitelikteyse büyük ihtimalle zihin birşeylerden kolaylıkla endişe etmeye ve tekrarlamaya meyillidir.

Astrolojide yorum yaparken aslında bu özelliklerden bir tane değil de birden fazla birbirini tekrarlayan veya birbirini doğrulayan nitelikte etkiler görmeyi bekleriz. Her etki takıntı özelliğini bir kat daha güçlendirir

Diyelim ki bu etkilerin her birine 1 puan verdik ve haritamızda topladık. Ne kadar yüksek puan alınıyorsa kişi o kadar takıntılı olmaya meyillidir diyebiliriz. Tek bir etki güçlü bir takıntı vermez ama birden fazla birbirini doğrulayan etki takıntı özelliğini güçlendirir. Astrolojide yorum yaparken aslında en önemli yapmamız gereken şeylerden biri de budur. Tek bir gösterge değil o göstergeyi destekleyecek birden fazla etki bulmak.

Gelin sıralayalım ve her bir etkiye +1 puan verelim.

Güneş Başak

Merkür Başak

3. ev yöneticisi Başak

Güneş Akrep

Merkür Akrep

3. ev yöneticisi Akrep

Güneş Satürn sert açısı

Güneş Pluto sert açısı

Merkür Satürn sert açısı

Merkür Pluto sert açısı

3. ev yöneticisine Satürn’ün sert açısı

4. ev yöneticisine Pluto’nun sert açısı

5. evde Satürn (Retro ise +1 daha)

6. evde Pluto (Retro ise +1 daha)

Merkür Retro

3. ev yöneticisi Retro

(Ev yöneticilikleri: Güneş Aslan, Ay Yengeç, Merkür İkizler/Başak, Venüs Boğa/Terazi, Mars Koç/Akrep, Jüpiter Yay/Balık, Satürn Oğlak/Kova)

Eğer haritanızı biliyorsanız bu etkileri toplayın ve sonucu yorumlarda yazın.

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