Kate Middleton'a ne oldu?

Galler Prensesi Catherine, daha iyi bildiğimiz adıyla Kate Middleton, uzunca bir süredir kamuoyunun önünde görünmüyor. En son 25 Aralık 2023 tarihinde Kraliyet ailesinin yıllık Noel yürüyüşü sırasında ailesiyle birlikte görüntülenen Kate Middleton, o tarihten bu yana görüntülenemedi.

Saray, Kate Middleton'un 16 Ocak tarihinde geçireceği bir operasyonu duyurmuş ve açık bir şekilde Kate Middleton'un kamuoyundan uzak olacağını "Mevcut tıbbi tavsiyelere göre, Paskalya sonrasına kadar kamu görevlerine dönmesi pek olası değil" ifadeleri ile belirtse de sürecin fazla uzaması ve katılması planlanan etkinlilerin dahi iptal edilmesi çeşitli spekülasyonları hatta komplo teorilerini meydana getirdi.

Bu spekülasyonların ardından geçtiğimiz günlerde resmi hesapları olan "princeandprincessofwales" Instagram hesabından Anneler Günü paylaşımı yapıldı. Paylaşılan bu fotoğraf ile ilk dakikalarda haklarındaki söylentilerin son bulduğu düşünülse de ilerleyen saatlerde Reuters, Associated Press, AFP ve Getty gibi ajanslar fotoğrafın üzerinde oynamalar yapıldığı gerekçesiyle fotoğrafları sistemlerinden sildi ve abonelere bilgi notu geçti, Instagram da fotoğrafın üzerine bir uyarı notu ekledi.

Instagram bu fotoğrafa "Üzerinde oynanmış fotoğraf/video. Üzerinde oynanmış aynı fotoğraf başka bir gönderide bağımsız haber doğrulayıcılar tarafından değerlendirildi" notunu düştü.

Fotoğrafta Kate Middleton'un oğlu Louis'in arkasındaki basamakların görüntüsü, Kate Middleton'un montunun görüntüsü ve Charlotte'un belindeki kaymalar dikkat çekti ve spekülasyonlar daha da arttı. Bu speülasyonların ardından Galler Prensesi Kensington Sarayı tarafından yayınlanan Anneler Günü portresini kendisinin düzenlediğini kabul etti ve aile fotoğrafının neden olduğu 'her türlü karışıklık için' özür diledi. Paylaşılan hikayede şu cümlelere yer verildi: "Birçok amatör fotoğrafçı gibi ben de zaman zaman düzenleme denemeleri yapıyorum. Dün paylaştığımız aile fotoğrafının neden olduğu karışıklık için özürlerimi ifade etmek istedim. Umarım kutlama yapan herkes çok mutlu bir Anneler Günü geçirmiştir."

Geçtiğimiz gün US Weekly adlı yayın organına konuşan bir kaynağa göre Kate Middleton’un ameliyatının ayrıntılarının yakın zamanda ortaya çıkmasının mümkün değil. Kaynak, “Operasyonun nedeni ne olursa olsun, kişisel bir durum ve Kate ayrıntıları mümkün olduğu kadar gizli tutmak istiyor. Belki kendini hazır hissettiğinde daha fazlasını açıklayabilir ama herhangi bir söz vermiyor” ifadelerini kullandı.

Bir başka kaynak ise konuya ilişkin şöyle bir açıklamada bulundu: “Kate Middleton’un kıdemli çalışanlarından birkaçı onu göremedi veya onunla konuşamadı ve hatta ameliyattan haberleri bile yoktu, bu yüzden onları hazırlıksız yakaladılar. Sadece birkaç kişi gerçekte neler olduğunu biliyor ve onlar da asla konuşmuyor.”

Ortaya atılan iddialar arasında Kate Middleton'un aldatıldığı bu nedenle depresyonda olduğu, blumia hastalığına yakalandığı, entübe edildiği, yoğun bakımda olduğu yer alıyor. Saraydan ise henüz tüm bu spekülasyonları ortadan kaldıracak bir açıklama yapılmadı.

Manşet fotoğraf kaynağı: AA

Referanslar:

Mehera Bonner. “Where Is Kate Middleton: Breaking Down Twitter's Conspiracy Theories”. Şuradan alındı: https://www.cosmopolitan.com/entertainment/celebs/a60007077/where-is-kate-middleton/ (13.03.2024).