7 Eylül 2025 Balık burcundaki Ay Tutulması'nın burçlara ve yükselen burçlara etkileri

Büyük bir okyanusun sonundayız şimdi... Nihayet! Dalgalar yükseliyor; okyanusun en derinlerinde, en karanlık noktasında dahi gizli saklı duran her şey gün yüzünde çıkıyor. Ve biz; ortaya çıkan o karanlıkları, yüklerimizi, bizi kaderimizden alıkoyan çapaları, ait olduğumuz yerlere varabilmek için geride bırakıyoruz. Olduğumuz gibi parlamaya, akışla beraber akmaya, fotoğraflarımızda ‘saçlarımızın nasıl göründüğünü’ düşünmekten çok; saçlarımızı rüzgarda dalgalandırmaya çağrılıyoruz.

Rüyalarımız, sezgilerimiz, yaşamın işaretleri ise bu karanlıkta yolumuzu aydınlatan deniz fenerimiz oluyor. Bugünlerde olan ve olmayan her şey, bizi aslında yanlış yöne ilerlemekten koruyor. 7 Mart 2023 - 25 Mart 2025 arasında yaşadıklarımıza nokta koyuyoruz.

Anka yıldızının üzerinde gerçekleşen bu tutulma ile içimizdeki Anka Kuşu, yıllardır taşıdığımız ağırlıklardan arınıp yeniden kanatlanmak için artık hazır! 7 Eylül’de gerçekleşecek Balık burcundaki Ay Tutulması, gökyüzünün en gizli kapılarından birini aralıyor. Hepimize, küllerimizden yeniden doğabilme cesareti veriyor.

Bastırdığımız duygular, yarım kalmış vedalar, aklımızda dönüp duran sorular, kendi içimizde kurduğumuz sınırlamalar... Tolere ettiklerimiz, kurban rolüne düştüğümüz, eyleme geçemediklerimiz, değerimizden azına razı olduklarımız… Hepsi bu tutulmayla birlikte artık çözülmek için ruhumuzun önüne seriliyor. Gücümüzün farkına varıyor, özgürleşiyoruz.

Zihnimiz bugünlerde, adeta bir okyanusun ortasında dalgalanıyor… Yapılacaklar listesiyle, ‘olmamız gereken kişi’ ile, kaygılarla dolup taşıyor. Hem ona yetişmeliyim, hem bunu halletmeliyim, hem mükemmel olmalı, hem de kontrolü bırakmamalıyım derken… Harekete geçemiyor, ‘Hem de nefes almalıyım’ demeyi unutuyoruz. Birilerinin beklentilerine uymaya, birilerinin bizim beklentilerimize uymasına, ‘en mükemmel’ olmaya çalışırken, aslında ‘en iyisini bildiğimizi sandığımız’ egomuzun tuzağına düşüyoruz.

Aslında sadece; olduğumuz gibi sevildiğimiz kişinin yanında huzur bulacağımızı, ‘herkes tarafından sevilmek’ zorunda olmadığımızı, yeterli olmayı beklemek yerine sadece en doğal halimizle ortaya çıktığımızda ışıldayacağımızı, mükemmel olmayı beklediğimizde sadece hayatı kaçırdığımızı, birilerine kendimizi sürekli açıklamaya çalışırken, bir yerlerde bizi sessizliğimizle de anlayan kişilerin olduğunu, herkesin bizi algısı kadar anladığını, sevgisi kadarını sunduğunu atlıyoruz.

Planlarımız zihnimizdeki gibi gitsin istediğimizde, belki de beşeri aklımızla hayal edemeyeceğimiz kadar güzel olan ilahi planın hediyelerini göremiyoruz. İptal olan bir buluşmanın bizi belki bir kazadan koruduğunu, birini kriterlerimize uydurmaya çalışırken belki de bizim için zaten uygun olan kişi ile buluşmamızı geciktirdiğimizi, oldurmaya çalıştığımız bir işin belki de bizim bir potansiyelimizi gölgelediğini, olsun diye inat ettiğimiz her şeyde kendi hikayemizden uzaklaştığımızı bilemiyoruz.

Birini; görünüşünden, giyinişinden, konuşmasından ötürü yargılarken, onun ruhunun güzelliklerini görmeyi kaçırıyoruz. Yaşamın ise bizi ‘yargı karmasından’ arındırmak için, yani yine bizi sevdiği için, o yargıladığımızı bize yaşattığını göremiyoruz. Birine kendimizi beğendirmek için duruşumuzu, görünüşümüzü değiştirirken, esas ‘ruhumuzu görenle’ olmanın dayanılmaz hafifliğinden bir haberiz....

Ama esas hafiflik; elimizden gelenin en iyisini yaptıktan sonra, gerisini hayata bırakabilmektir. Bu öyle bir rahatlıktır ki, bizi aklımızın sınırlarını aşarak kalbimizin bilgeliğine yakınlaştırır. Ve bir şeyleri kalbin bilgeliğine, ilahi düzene bıraktığımızda, aslında çok daha büyük bir gücün bizi taşıdığını fark edebiliriz.

Gökyüzünde Satürn’ün retro hali ve Scheat yıldızı bize zorlayıcı vedaları fısıldasa da, Jüpiter Yengeç’te görünmez bir koruyucu el gibi yanımızda. Bu destek; ait hissettiğimiz yerlerden, aile gibi hissettiğimiz kişilerden ama en çok da kendi karmamızdan, herkesin kalbine göre geliyor… Plüto’nun Uranüs ve Neptün ile kurduğu uyumlu bağlar da; ‘değişimden korkma’ diyor. Düşünmek ve durmak yerine, ‘artık harekete geç’ diyor. Çünkü içimizdeki zincirler kırıldığında, dışarıdaki hayatımızın da kökten değiştiğini göreceğiz.

Bu tutulmada bitişler, başlangıçta belirsiz hissettirse de bir dönüşümün tohumunu taşıyor. Bedensel, ruhsal, zihinsel olarak arınmaya, hayatımızın dağınıklıklarını toplamaya, şifa çalışmalarına, diyete, detoksa, temizliğe, sadeliğe çağrılıyoruz.

Bu gerçekten sihirli bir an! Ama bu sihir; her şeyi kusursuz hale getirmek, planlarımızı eksiksiz uygulamak ya da bir şeye sahip olmakla ilgili değil. Tam tersine; eksikliklerin içinde, sıradan görünen anlarda bile gizli olan güzelliği fark edebilmekle ilgili. Hayatın rüyalar aracılığıyla, küçük işaretlerle bize fısıldadığı mesajları duyabilmekle… Düzenin ardındaki gizeme hayran kalabilmekle… Ve en doğal hâlimizle ışıldama cesareti gösterebilmekle ilgili.

Çünkü sihir; aradığımız yerde değil, bakmayı bildiğimiz her yerde.

Dünyada & Ülkemizde

Bu döngüde; sel, taşkın, su baskını, aşırı yağışlar, su kıtlığının artışı, deniz kazaları ve denizlerle ilgili uluslararası krizler gündeme gelebilir.

Perde arkasındaki gizli yapılanmalar, yolsuzluklar, sırlar ifşa olabilir.

Kolektif düzeyde toplu kaygıların artması, sağlık sistemleri, ilaçlar, salgınlar, bunlara dair gerçekler, ruhsal sağlık ve toplu göç hareketleriyle ilgili önemli haberler olabilir.

Anka yıldızı vurgusu ile toplumların krizlerden sonra yeni yollar bulmaya çalışması, güçlü dönüşüm süreçleri öne çıkabilir.

Balık–Başak aksı; hizmet sektörü, sağlık, emek piyasaları ve üretim zincirleriyle ilgilidir. Bu alanlarda küresel ölçekte değişimler ve krizler görülebilir.

Tutulma ülkemiz haritasında Tepe Noktası (MC), Güney Ay Düğümü ve Uranüs üzerinde etkilidir. Ülkemizde;

Siyasi dalgalanmalar olabilir. Tutulmanın MC üzerinde olması; ülkenin yönetimi, hükümet ve üst düzey kişiler üzerinde baskı yaratabilir. Beklenmedik istifalar, görev değişimleri, sağlık sorunları ya da yöneticilerle ilgili krizler yaşanabilir.

Uranüs etkisi; ani gelişen protestolar, halkın beklenmedik çıkışları ya da sistemle ilgili ani değişimleri gündeme taşıyabilir.

Özellikle deprem (doğu bölgesinde), yer hareketleri, sel gibi doğa olayları açısından dikkat edilmesi gereken bir dönemdir.

Güney Ay Düğümü ile kavuşum; ülkenin ekonomik geçmişine dayalı sorunların yeniden gündeme gelmesi ve eski krizlerin tekrar etmesi riskini taşır. Kur, faiz, gıda ve tarım piyasaları dalgalanabilir.

MC vurgusu; dış politikada ani gelişmeleri, bazı eski anlaşmazlıkların yeniden masaya gelmesini, doğal kaynaklar ve gazla ilgili konuları, komşu ülkelerle ilgili sürpriz gündemleri, göçleri tetikleyebilir.

Sağlıkla ilgili önemli düzenlemeler, sağlık çalışanlarıyla ilgili gelişmeler, toplu salgın veya su kaynaklı sağlık sorunları öne çıkabilir. Eğitim ve ulaşımla ilgili kararlar tepkiye neden olabilir.

Balık vurgusu aynı zamanda sanat, ruhsallık ve kolektif şifayla ilgilidir. Ülkemizde bu alanlarda güçlü çıkışlar, ilham verici kolektif hareketler olabilir.

Tutulma 7 Eylül tarihinde saat 18:08’de Balık burcunun 15 derecesinde meydana gelerek, 6 ay boyunca etkisini sürdürüyor olacak. Kolaylıkla akan bir döngü olması dileğimle…

Burç & yükselen burcunuza özel etkileri

Koç & Yükselen Koç

Bu tutulma seni; her şeyin mümkün olabileceğine inanmaya çağırıyor. Her şeyi kontrol etme ihtiyacından özgürleşerek, sezgilerini ve hayal gücünü duymaya davet ediliyorsun. Bu süreç senin için kapanışları ve ruhsal bir arınmayı işaret ediyor. Bilinçaltında seni yoran korkular, uykusuz bırakan düşünceler artık geride kalmak üzere görünür oluyor. Bu döngüde; rüyaların yoğunlaşabilir, daha fazla inzivaya çekilmek isteyebilir, uzak yolculuklara çıkabilirsin. Ruhuna iyi gelecek pratiklerle (meditasyon, dua, terapi) ilgilenebilir, bağımlılıkları ve sana iyi gelmeyen bağları bırakabilir, böylece enerjini yenileyebilirsin.

Boğa & Yükselen Boğa

Ay Tutulması ile yeryüzündeki akıştan ayrı olmadığını hatırlamaya, küçük veya sıradan hissettiren şeylerin senin için aslında anlamlı olduğunu görmeye çağrılıyorsun. Bu tutulma sana hayallerinin yolunu açabilir. Sosyal çevren, ekip arkadaşların ve geleceğe dair planların gündeme gelebilir. Seni beslemeyen, uyumlanmak zorunda hissettiğin, hayallerini desteklemeyen kişileri geride bırakabilirsin. Aynı zamanda uzun süredir üzerinde düşündüğün bir hayalin gerçek olması için fırsatlar gelebilir. Yeter ki mükemmel olma kaygısına düşme ve en doğal halinle görünür olmaya izin ver. Tutulma sana yeni bir topluluk, yeni dostluklar ve en önemlisi ruhunu besleyen anlamlı adımlar getirecek.

İkizler & Yükselen İkizler

Ay Tutulması seni; ışığını dünyayla paylaşmaya, çabayla değil doğallığınla parlayamaya, hayallerini, fikirlerini, bildiklerini sunmaya ve başkalarına ilham vermeye çağırıyor. Kariyerinle, statünle, gelecek kararlarınla ilgili önemli bir dönüm noktasındasın. Bu döngüde bir kapanış, bitiş veya yön değişikliği yaşanabilir. Belki uzun süredir istediğin bir sorumluluğu alabilir, belki yükselebilir, belki de evlilikle ilgili kararlar alabilirsin. Her ne olursa olsun mükemmel olmaya çalışarak değil, kendi gerçekliğinle ilerle.

Yengeç & Yükselen Yengeç

Dünyaya, hayata bakış açını değiştirecek güçlü bir farkındalık yaşamaya hazırlanıyorsun. Bu farkındalık; seyahat, keşif, eğitim, yurtdışı bağlantıları, hukuk ya da inançlarla ilgili bir süreç içinde gelebilir, bu konularla ilgili bir tamamlanma yaşayabilirsin. Yeter ki alanından ve seni sınırlayan düşüncelerden özgürleşmeye gönüllü ol, yeni deneyimleri ve fikirleri hayatına davet et. Bu tutulma sana, her şeyi kontrol etmeye çalışmak yerine biraz daha büyük resme ve belirsizliğe güvenmen gerektiğini hatırlatıyor. Öğrendiğin şeyleri paylaşmak sana çok iyi gelecek.

Aslan & Yükselen Aslan

Ay Tutulmasıyla adeta küllerinden doğuyor, kendini yeniliyorsun. Uzun süredir içinde biriktirdiklerin, derinlerinde yatanlar, gölgede kalanlar, arınmak ve hafiflemek üzere açığa çıkıyor. Artık sana doğru gelmeyen ne varsa, alanından uzaklaştırmaya ve kendi değerini seçmeye hazırlanıyorsun. Bu döngüde; maddi ve manevi paylaşımlar, ortaklaşa gelirler, borçlar, miras alanında tamamlanmalar ya da alma verme dengeni kurman gereken konular gündeme gelebilir. Ama asıl derinleşeceğin yer, duygusal bağlarını nasıl kurduğundur. Kontrol etme isteğini bırakıp yaşama daha çok güvenmeyi öğrenirsen, bu süreç sana ruhsal olarak hafifleme getirecektir.

Başak & Yükselen Başak

Ay Tutulması tam karşında gerçekleşiyor… Sana ayna tutan Ay ışığı, seni değiştirmen gereken konularla karşı karşıya getiriyor. Bunu da ilişkilerin aracılığıyla yapıyor. Bugünlerde; bir ilişkinin geleceği tamamen değişebilir. Evlilik, ayrılık, bebek sahibi olma, ciddi bir ilişkiye başlama gibi dönüştürücü gündemler yaşayabilirsin. Tüm bunlarda önemli olan, karşındaki insanla ve kendinle kurduğun denge olacaktır. Eğer kendini fazla feda ettiğini ya da fazlasıyla kontrolcü olduğunu fark edersen, bu tutulma sana yeni bir yol gösterecek. İlişkilerinde daha sağlıklı sınırlar kurma zamanı.

Terazi & Yükselen Terazi

Ay Tutulması, yaşam akışını aydınlatıyor. Alışkanlıkların, rutinlerin, çalışma hayatın, gündelik düzenin ve sağlığında ihmal edilen her şey iyileşmek üzere açığa çıkıyor. Bu döngüde; bedenine, ruhuna, zihnine iyi gelmeyen alışkanlıkları bırakabilir, fazlalıklardan arınabilir, sana iyi gelecek yeni bir yaşam düzeni kurabilirsin. Mükemmel olma ve her şeye yetişme kaygısını bıraktığında; ilhamla dolabilir, daha üretken olabilirsin. Bu dönem sana ruhunla daha uyumlu bir hayat yaratma fırsatı veriyor.

Akrep & Yükselen Akrep

Ay Tutulması seni hissedilen her şeyin gerçeğe dönüştüğü bir kalp alemine taşıyor. Duygularını kontrol etmeyi bırakmalı ve kendini; sevmeye, yaratmaya, parlamaya, görünür olmaya açmalısın. Hissettiklerinin ifade edilmesine, aşka, yaratıcılığa, hobilerine dönüşmesine izin ver. Olduğun gibi sevildiğin ilişkilerde kal ve oldurmaya çalıştıklarından özgürleş. Aşk, çocuklar veya yaratıcı projelerle ilgili bir süreç tamamlanırken, toplumun yargılarından uzaklaşmaya davetlisin. Bu tutulma sana kalbini daha özgürce açmayı, sevginin doğal akışına güvenmeyi öğretecek. İçindeki ışığı ortaya koymak için ilham verici bir dönemdesin.

Yay & Yükselen Yay

Ay Tutulması seni; aidiyet duygusunun içinde sessizce yattığı yerlere, anılar sandığına, iç dünyana, köklerine, yuvana çağırıyor. Bu döngüde; geçmişini sık sık hatırlayabilir, hikayenin seni nereye getirdiğini ve nasıl bir yol çizeceğini düşünebilirsin. Ailen, evin, taşınma, evlilik, ebeveyn olma gibi durumlar gündeme gelebilir ya da geçmişten gelen duyguların çözülmesi söz konusu olabilir. Biraz dinlenmeye, mükemmellik kaygısıyla çalışmak veya toplum beklentilerine uymak yerine önce iç dünyanı beslemeye davet ediliyorsun. Köklerini beslediğinde, çiçeklerin göklere ulaşacak.

Oğlak & Yükselen Oğlak

Ay Tutulması seni; kendi gerçeğini, söylenmeyenleri, fikirlerini, hayallerini paylaşmaya çağırıyor. Cesurca konuşmaya, duygularını anlatmaya, dile getirilmeyenlerin ağırlığından özgürleşmeye davet ediliyorsun. Bu döngüde; iletişim, medya, proje, seyahat, yakın çevre, kardeşler veya eğitimle ilgili bir konu tamamlanabilir. Bir görüşme, bir anlaşma, bir yolculuk seni yepyeni bir noktaya taşıyabilir. Kendi düşünce tarzında büyük bir dönüşüm yaşayabilir, sezgilerini takip edebilir, manevi dünyanı keşfedebilirsin. Artık zihnini yoran kalıpları bırakma, kendini daha açık ifade etme zamanı. Sözcüklerinin şifa dağıtmasına izin ver.

Kova & Yükselen Kova

Ay Tutulması, sahip olma ve değer anlayışına ışık tutuyor. Önceliklerini yeniden değerlendirmeni ve senin için gerçekte değerli olan şeyin ne olduğunu yeniden tanımlamanı istiyor. Bu süreçte değeri sadece maddiyatla değil, zamanla, emeğinle, varlığınla, yeteneklerinle de ölçmelisin. Parasal konular, gelir ve harcamalarınla ilgili güçlü bir kapanış ya da farkındalık yaşayabilirsin. Belki uzun zamandır sürdürdüğün bir gelir kaynağı bitebilir, yerine daha anlamlı ve seni besleyen yeni bir kaynak doğabilir. Gerçek bolluk, sana huzur veren şeylerden gelecektir.

Balık & Yükselen Balık

Tutulma tam senin burcunda gerçekleşiyor! Ay ışığı; varlığının derinliklerinde, uzun zamandır unutulmuş hayallerinin, arzularının ve duygularının pusuda beklediği yerde parlıyor. Bu, senin için çok güçlü bir yeniden doğuş zamanı. Hayatında “ben artık aynı kişi değilim” diyeceğin bir döneme giriyorsun. Eski kimliklerini, sana ağır gelen rolleri, sana iyi gelmeyen ilişkileri, başkalarının beklentilerini bırakıp kendi özüne daha çok yaklaşıyorsun. Bedenin, görünüşün, tavrın, hatta hayata bakışın değişiyor. Şimdi duygularını ve kimliğini cesurca ortaya koy, çünkü bu döngü; senin parladığın, kendini yeniden tanımladığın bir süreç.

Sevgilerimle,

Karma Astrolog İnci Hacıyusufoğlu

Instagram: @incininyildizi