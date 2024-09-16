Numerolojiye göre hangi konuda karmik borçlusunuz?

İsim ve soy isminizdeki harflerin; kadersel yolculuğunuz, enerjiniz, mizacınız ve yaşamınızdaki denge ile bağlantılı olduğunu biliyor muydunuz?

Numerolojiye göre hangi konuda karmik borçlusunuz?
Astroloji
Giriş: 16 Eylül 2024 09:53 Güncelleme: 16 Eylül 2024 09:54
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Yapılan bir bilimsel araştırmaya göre, bir kişinin yüzünün ismine uyacak şekilde evrildiği ortaya kondu. Çalışmada hem çocuk hem de yetişkinler kullanılarak aynı isimler benzer yüzlerle eşleşti. Her harfin bir titreşimi ve enerjisi vardır. İsim ve soy isimlerimiz yaşamlarımızda sandığımızdan daha önemlidir.


Siz de kendi isminizdeki harflere karşılık gelen rakamları bularak, boşta kalan rakamları işaretleyebilirsiniz. Boşta kalan rakamlar, o rakama denk gelen çakralarla bağlantılıdır ve numerolojik anlamda 'karmik borçlu' olduğunuz çakraları ifade etmektedir. Ata karmalarınız, ruh aileniz veya reankarnasyon inancınız varsa önceki yaşamlarda bu çakralarınıza dair iyileşmesi ve dengelenmesi gereken konular bulunmakta, bu yaşamda onların üzerine çalışmanız gerekmektedir.


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Harflerin rakam karşılığı

9: I/İ, R

8: H, Q, Z

7: G/Ğ, P, Y

6: F, O/Ö, X

5: E, N, W

4: D, M, V

3: C/Ç, L, U/Ü

2: B, K, T

1: A, J, S/Ş


Sizin isminizde hangi rakama denk gelen çakranız boşta kalıyor?



1 yoksa; bu çakra aidiyet ve köklenme ile ilgilidir. Karmada; ben demek, harekete geçmek, güvenmek, öncü olmakla ilgili problemler vardır. Hobi edinmek, hedef oluşturmak, kişisel ihtiyaçlarla ilgilenmek, hareket halinde olmak size iyi gelecektir.


2 yoksa; bu çakra duygular, birlik, destek ve yaratıcılık ile ilgilidir. Karmada; denge, ilişkiler ve duygularla ilgili problemler vardır. Alma verme dengesinde problem, alınganlık, hayır diyememe gibi durumlar yaşayabilirsiniz. İhtiyaç ve duygularınızı görmezden gelmemeli, doğru sınırlar çizmelisiniz.


3 yoksa; bu çakra canlılık, özgüven, iletişim, konsantrasyon, büyüme enerjisi ile ilgilidir. Karmada; yaratıcılık, iletişim ve ego problemleri olabilir. Sanat, eğitim, dış dünyada olmak, planlı çalışmak, yazı yazmak, şarkı söylemek size iyi gelecektir.


4 yoksa; bu çakra kalbimizle olan bağımızla ilgilidir. Karmada; kalbin sesini duyamamak, sabit fikirlilik, sevgisizlik deneyimleri vardır. Kendinizi affetmeyi ve sevmeyi öğrenmeli, doğada zaman geçirmeli, yeniliklerden çok düzen ve istikrara önem vermelisiniz.


5 yoksa; bu çakra hareket, özgürlük, deneyimlemekle ilgilidir. Karmada kişisel gelişim ve uyum sağlama konusunda problemler vardır. Yabancı dil öğrenmek, seyahat etmek, yeni insanlar tanımak, dinleme becerileri geliştirmek, çabuk sıkılarak yeniye takıntı geliştirmemek sizin için önemlidir.


6 yoksa; bu çakra altıncı hissimizle ilgilidir. Karmada; sevgi, hoşgörü, iç huzur, aile birliği konusunda problemler vardır. Detaycı, eleştirel, yanlış ilişkilerle tekamül eden kişiler olabilirsiniz. Diğer insanların tavsiyelerini dinlemek, aile kurmak, sanatla ilgilenmek, hedef sorumlulukları almak size iyi gelecektir.


7 yoksa; bu çakra ruhsal büyüme, dilek, niyet enerjimizle ilgilidir. Karmada; hayata anlam vermek, yalnızlık eğilimi, pozitif düşünce ile ilgili problemler vardır. Gerçek arzularınızı bulmalı, toplum beklentilerinden sıyrılmalı, ruhsal ve manevi konularla ilgilenmelisiniz.


8 yoksa; bu çakra başarı, bolluk bereket, otorite ile ilgilidir. Karmada; kıtlık bilinci, alıcılık ve sorumluluk konusunda problemler vardır. Yoksulluk ve eril figürlerle sorunlar yaratabilir. Bütünün yararına hareket etmek, bağış yapmak, israf etmemek size iyi gelecektir.


9 yoksa; bu çakra affetme, yaratıcılık, ruhsal konularla ilgilidir. Karmada; birliği hissedememe, empati kuramama, duygusallık ile ilgili problemler vardır. Bu yaşamda net olmalı, mantık duygu dengesi kurmalı, yardım yapmalı, bağışlayıcı olmalı ve ruhsal konularla ilgilenmelisiniz.


Sevgilerimle,

İnci Gücen

Altair Astroloji

@incininyildizi



Kaynak: Yonat Zwebner. "Can names shape facial appearance?". Şuradan alındı: https://www.pnas.org/doi/10.1073/pnas.2405334121. (15.07.2024).




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