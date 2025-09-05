Balık burcunda Ay tutulmasının dünyaya etkileri

7 Eylül İstanbul saatine göre 21:08’de 15 derece Balık burcunda yılın son ay tutulması gerçekleşecek. Avrupa, Asya, Avustralya, Afrika, Kuzey Batı Amerika, Güney Doğu Amerika, Pasifik, Atlantik, Hint Okyanusu, Antarktika’dan görülecek olan bu tutulma Türkiye’den direkt izlenecek.

Türkiye yerel saatine göre 18:28’de tutulma başlayacak, 21:11’de maksimum tutulma seviyesine ulaşacak ve 23:55’de sona erecek olan bu ay tutulması çıplak gözle görülebilecek.

"Aklın şüphe ettiğini kalp çoktan seçmiştir.’’ Mevlana

Tutulma an haritasında, Satürn tutulma yönünde 29 derece Balık burcunda retro pozisyonda yer alırken, tutulmanın karşısında, Merkür Güney Ay düğümü yönünde tutulmaya eşlik ediyor. Tutulma yöneticisi Jüpiter yüceldiği burçta Yengeç’te tutulmaya üçgen açı yaparken, diğer taraftan Mars’a kare pozisyonda. Mars ise Terazi burcunda asaleten zorlandığı zararlı olduğu burçta yer alıyor. Peki bunlar ne anlama geliyor? Hem bireysel hem kollektif temalar üzerine açıklamak isterim.

Bireysel anlamda;

Ay astrolojide duygularımızla, bilinçaltımızla alakalıdır. Ay tutulması ise bilinçaltı kalıplarımızı değiştirmemize, duygularımızla ve gerçeklerle yüzleşmemize ve hayatımızda bize iyi gelmeyen bazen seçerek bazen elimizde olmayan koşullarla elemeler yapmamamıza sebep olan güçlü enerjilerdir. Hayatlarımızda bir çok konuda farkındalık ve aydınlanma zamanlarıdır.

Özellikle ay tutulmaları bazı yüzleşmeleri, vedalaşmaları, bir dönemin kapanışı ifade ederken, Güneş tutulmaları ise yeni başlangıçları sembolize eder. Hayatlarımızda daima döngüsellik hakimdir. Tutulma periyotları 9 ve 18 yılda bir aynı aksta gerçekleşir. Bu yüzden de yıllar sonra benzer konular, sınavlar farklı suretlerle önümüze tekrar gelebilir. Bireysel hayatlarımız açısından oldukça kadersel tetiklenmelere sebep olur ay tutulmaları. Bir bakıma seçtiğimizi sandığımız ancak bizim seçmediğimiz konu ve temaları önümüze getirir.

Bir ay tutulmasının etkisi bir iki ay önceden başlayarak sonrasındaki 6 ay boyunca aktif olarak devam eder. Hangi burçta ve hangi pozisyonda olursa olsun; ay tutulmaları, duygusal hassasiyetleri beraberinde getirir. Kalıpları kırma zamanıdır. Alışkanlıklarmızı rutinlerimizi değiştirdiğimiz ve bazı elemeler yapmak zorunda kaldığımız, uzun zamandır ötelediğimiz duygularımızla yüzleştiğimiz, bazen sürümcemede yarım kalan konuları kapatan, netleştiren ve bazen de bir türlü başaramadığımız o vedaların artık yaşandığı bir dönemdir.

Bir dönem kapanıyor! Yenisi başlamak üzere!

Vedalaşma, eleme sözcükleri ilk etapta kulağa korkutucu gelse de hayatlarımızda yeni bir dönem hazırlanıyor. Vedalar her zaman yeni başlangıçların gizli habercisidir. Bu dönem gidenler, elenenler veya vazgeçtiklerimiz de hayatın bize daha fazlasını ve güzelini sunabilmesi için yarattığı fırsatlardır. Bu dönem güçlü bir değişim dönemi. Geçmişe ve kayıplara üzülmektense yeniye hazırlanmak ve hayatımızda yeniye yer açmak daha doğru olacaktır. Bir dönem kapanıyor ve yenisi başlamak üzere. Size iyi gelmeyen eski kalıplarınıza, alışkanlıklarınıza, rutinlerinize bu dönem kendi tercihinizle veda edin. Bu vedalar fazla kilolarınız, bağımlılıklarınız, fazla eşyalarınız, aşırı korktuğunuz ve ötelediğiniz şeyler için bile olabilir.

Tutulma Balık burcunda duygusal konuları yoğunlaştırırken, zihni ve mantıksallığı sembolize eden Merkür ise tutulmaya karşıtlık yapıyor. Akılla kalp arasında gelgit yaşanacağının sembolizması.

Bir tarafımız duygulara çekilmek isterken, öbür taraf mantıksal engelleri yüzümüze vuracak.

Duygu ve mantık arasında zıtlaşmalı konu ve olaylar yaşansa da Jüpiter’in desteği Merkür’ün Güney Ay Düğümü yönünde oluşu, bireysel hayatlarımız için kalple hizalanılması gerektiğini hatırlatıyor. Merkür "kalıplarını kır, korkularını bırak, hırslarını, egolarını dengeye getir" diyen bir enerjide.

Kalp çoğu zaman mantığın çok sonradan varacağı bir gerçeği önceden hisseder. Hayatlarımızda duygusal kısımlar için aşırı mantık tarafını değil, ruhumuza iyi gelen temalara yaklaşmak bu dönem bize daha iyi gelebilir.

"İnsan, ya aklıyla ya kalbiyle yaşar; ikisini birden dinlemeye kalkarsa yolunu şaşırır’’ Sabahattin Ali

Hayatlarımızda seçimlerimizde, alışkanlıklarımızda aşırılıklardan ziyade denge yolu her zaman en doğru yoldur. Ancak şu an yeni bir seçim yapıyorsak zihni ve mantığı dengeye getirmek koşullar açısından oldukça zorlayıcı olabilir.

Bize iyi gelmeyen alışkanlıkları, kişileri doğru zamanda biz bırakmazsak hayat bizi yapmak zorunda bırakır. Sorumluluğu zamanında almalı, bize iyi gelen yolu ve insanları seçmeli, ruhumuza iyi gelecek o yaşantıyı yeniden inşa etmeliyiz. Doğru elemeleri yapmalı, nasıl bir yaşantı istiyorsak; o istediğimize ne engelse hayatımızdan elemeliyiz.

Balık Burcunda Ay Tutulması'nın Türkiye üzerindeki etkileri nelerdir?

Tutulma aksı bölgemizde köşe evlere denk geliyor. Tutulma Türkiye haritasındaki Uranüs ile tepe noktada kavuşumda. Mundane (dünya) astrolojiye göre Tepe noktası (MC) Türkiye yönetimini ifade ederken, ayakucu IC noktası ise muhalefeti temsil etmektedir. Bu da demek oluyor ki siyasi açıdan oldukça hareketli ve çekişmeli bir dönem bizi bekliyor. Uranüs işin içinde olduğu zaman her daim öngörülemez, ani, sarsıcı olayları beraberinde getirir. Önceden tasavvur etmek hiç de kolay olmaz.

Jüptier’in Yengeç burcunda vatan, millet, aidiyetlik ve milliyetçilik gibi konuları büyütücü etkisiyle, Mars’ın Jüpiter’e zayıf olduğu burç Terazi üzerinden kare açı yapması adaleti sağlamaya çalışırken yanlış metodların yaşanabileceğine işaret ediyor. Milli duygular üzerinden manipülasyonlar yaşanabilir. Diğer taraftan jeopolitik riskler taşıyan bir tutulma olduğunu söyleyebiliriz. Bu tutulma sonrası 21 Eylül’de 29 derece Başak burcunda bir Güneş tutulması meydana gelecek. Jenarasyon gezegenlerinin 29 derecelere dönüp, Türkiye haritasında halkı ifade eden 29 derecedeki Ay’a kare açı yapacak olması halkın duygusal ve maddi koşullar açısından zorlayıcı bir dönemden geçebileceğini astroloji sembolizması ifade etmektedir.

Balık Burcunda Ay Tutulması'nın dünya üzerindeki etkileri nelerdir?

Balık burcunun sembolize ettiği konuları özetlersek;

Su ve sudan gelebilecek kaza ihtimalleri, gemicilik sektörü, denizyolları ile alakalı konuları bu tutulma tetikleyebilir.

Sel, su baskınları, tsunami ve deniz üstünden gelebilecek yer hareketleri olma ihtimali olabilir.

Balık burcu bağımlılıklarla alakalıdır. Alkol, uyuşturucu keyif veren maddelerle alakalı konular, yasalar, kişiler gündem olabilir. Sahte alkol, ilaç zehirlenmelerine karşı bu dönem ekstra dikkat etmekte fayda var.

İlaç ve sağlık sektörünle alakalı olduğu için, bu sektörle alakalı gündemler, skandallar olabilir. Bazı ilaçların yan etkileri konuşulabilir veya sektöre ait yeni kurallar, düzenlemeler gelebilir. Uzun süredir üzerine çalışılan yeni bir ilaç veya tedavi yöntemi bulunabilir.

Balık burcu astrolojide 12.evi temsil eder. Kapalı alanlarla alakalıdır. Dünya üzerinde inançlarla alakalı konular, tarikatlar, dini örgütler, dini liderler, fanatiklik, şehit olma, kendini feda etme temalarıyla alakalı gündemler olabilir.

Diğer yanıyla Balık burcu astrolojide, hayaller, sanatsal yaratıcılık, temalarını destelediğinden yaratıcılığınızı kullanmaya, sanata vakit ayırmaya çalışın.

Kurban bilincinde olmadan hayata ve olaylara realist bakarak, manipülasyona gelmeden, duygusal zaaflara düşmeden, hem akışta olacağınız hem de bilgelikle hayata bakabileceğiniz bir süreç olmasını dilerim.

Hayatlarımıza güzellikler ve farkındalıklar getirsin.

Sevgilerimle,

Buşra Efe