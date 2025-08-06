9 Ağustos 2025 Kova burcunda Dolunay ve burçlara etkileri

Merhaba. 9 Ağustos saat 10:55’te Kova burcunda bir dolunay meydana gelecek. Yani Kova burcunun temsil ettiği konular olan reform, sosyal haklar ve özgürlükler, başkaldırı, bilim ve teknoloji konuları oldukça ön plana çıkıyor. An derecesine açı yapan belirgin bir gezegen yok.

Haritanın yükselen burcu Terazi. Yükselen burcun içerisinde bir gezegen yok. Diplomasi, arabuluculuk, sanat, güzellik, estetik gibi konuların da ön plana çıkacağı bir dönemdeyiz. Her iki durumda da oldukça iletişimsel, sosyal ve entelektüel bir dönem. Arkadaş gruplarında olmak, kankalarla takılmak, evlilik ile ilgili konular, ortaklıkla ilgili konular da ön plana çıkacaktır.

SUALOCIN ve DUBHE sabit yıldızları bu dolunaya eşlik eden iki sabit yıldız. DUBHE haritanın terazi yükselenine uygun bir karakteristikte ve sevgi dolu bir anne karakteristiğinde fakat biraz zorlayıcı da bir etkisi var. Yani hem sevip hem de yüksek beklentiler koyan bir durumda. Bu da an haritasına bu belirgin etkileri getiriyor, yükselen burç içerisinde olmasa da Mars’da Terazi burcunda ve bu da aslında diplomatik de olsa biraz zorlayan bir etki altında olduğumuzun bir diğer göstergesi. SUALOCIN ise döneme biraz fazla özgüven getirici etkiler getirecektir. Bu da belki bizi aldatan, fazla iyimser olmamıza sebep olan bir dönem içerisinde olduğumuzu da anlatıyor.

Yükselen burçlar üzerinden değerlendirecek olursak;

Yükselen Koç

Arkadaşlar, ortak bir ideali paylaştığınız gruplar, dernekler ve kariyerden elde ettiğiniz gelirlerle ilgili olumlu gelişmeler yaşayacağınız bir dönem sizi bekliyor. İkili ilişkiler, ortaklıklar ve evlilikler konusu biraz gergin. Sizin veya partnerinizin alıngan olduğu bir dönem olabilir.

Yükselen Boğa

Kariyeriniz, toplum içerisindeki görünürlüğünüz ve başarınız bu dönemin şanslı konularından. Sağlık konuları biraz gergin. İş arkadaşlarınız ile de birtakım gerginlikler yaşayabilirsiniz. Ufak tefek operasyonlar için biraz beklemekte fayda var.

Yükselen İkizler

Eğitim, uzaklar, yabancılarla ilgili konular, yayıncılık ve yolculuklar bu dönemde vurgu kazanan şanslı konular arasında. Ayrıca flörtler, ikili ilişkiler konusu da enerjinizi harcadığınız konular arasında. Bu dönemde egzersiz yaparken de biraz sakatlıklara, sakarlıklara dikkat etmek gerekli.

Yükselen Yengeç

Borçlar, sigortalar, krediler, miras gibi konularda oldukça şanslı bir dönem içerisindesiniz, ileriye dönük yatırımlar için oldukça elverişli bir dönem. Ayrıca ev, aile gayrimenkul ile ilgili konular da ön planda, bu konularda gerginlik yaşayabilirsiniz.

Yükselen Aslan

İkili ilişkiler ve evlilik konularında birtakım kırılmalar, belirgin olaylar sözkonusu olabilir. Genel olarak bu konularda iyi bir dönem. Ayrıca yakın çevre, akrabalar, kardeşler ile ilgili konular da ön planda ve gerginlik riski var.

Yükselen Başak

İş hayatınız, günlük işleriniz ve sağlığınız bu dönemde oldukça önem kazanmış durumda. Para, sahip olduklarınız, finansal konular ile ilgili yeni girişimler olabilir, gerginlikler yaşanabilir.

Yükselen Terazi

Flörtler, varsa çocuklar, yaratıcılık ile ilgili konular, eğlence konuları bu dönemde ön plana çıkacak. Ayrıca fiziksel görünüşünüz, genel sağlığınız, hayata bakışınızla ilgili genel konular da belirgin etkiler altında. İmajınız üzerinde çalışmanızı gerektiren durumlar olabilir.

Yükselen Akrep

Ev aile ve gayrimenkul konularının ön planda olduğu bir Şubat ilk yarısı yaşayacaksınız. Evde yaptığınız yenilemeler, gayrimenkul yatırımları bu dönemde ön plana çıkabilir. Bilinçaltı, göremediğiniz, emin olamadığınız birtakım konular var, bu da sizde huzursuzluk yaratıyor.

Yükselen Yay

Yolculuklar, eğitim, anlaşmalar, yakın akrabalar ve kardeşler bu dönemin odak noktasındaki konuları olacak. Ayrıca proje grupları, arkadaş grupları içerisinde birtakım alınganlıklar ve gerginlikler yaşanabilir.

Yükselen Oğlak

Finansal konular, yeni finans kaynakları veya yatırımlarla ilgili konulara odaklı bir dolunay yaşayacaksınız. İş ve kariyer ile ilgili konular gerginlik yaratabilir. Yönetici pozisyonunda bulunan kişiler ile gerginliklere de dikkat

Yükselen Kova

Şüphesiz bu dolunay sizin için oldukça önemli. Hayatınızın geneli ile ilgili önemli kararlar alabilirsiniz. Kendiniz olmak ve isteklerinizin peşinden koşma dürtünüz fazla. Eğitim, yurtdışı gibi konularda enerjinizi daha fazla harcayacağınız bir dönem.

Yükselen Balık

Kova burcundaki kümeleşme sizin için daha az görünür bir alanda gerçekleşecek. Belki olay bazında ortaya çıkmayacak ama psikolojiniz üzerinde olumlu etkileri olacak bir dolunay. Sizi olumsuza götürdüğünü düşündüğünüz davranışlarınızı değiştirmek, muhtaç olan insanlara yardım etmek gibi faaliyetler size fayda sağlayacaktır. Ortaklaşa gelirler, hukuksal konular, miras, borç, sigorta gibi konularda, alacak verecek konularında gerginlikler yaşayabilirsiniz.