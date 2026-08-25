28 Ağustos 2026 Balık burcunda Ay Tutulması

28 Ağustos İstanbul saatine göre 07:18’de 04 Balık burcunda yılın son ay tutulması gerçekleşecek. Avrupa, Asya’nın batısı Afrika, Kuzey Amerika, Güney Amerika, Pasifik, Atlantik, Hint Okyanusu, Antarktika’dan görülecek olan bu tutulmanın, Türkiye’den sadece bir kısmı izlenecek. Tutulma anı haritasına baktığımızda sürprizlerin gezegeni Uranüs başrolde. Merkür’le hizalanan bu tutulmada, tutulma derecesine Fomalhaut yıldızı tam kavuşumda eşlik ediyor.

Bu yıldız gökyüzünün dört kraliyet yıldızından bir tanesidir.Güney’in gözcüsü olarak kabul edilir. İlahi rehberliği, maneviyatı, hayal gücünü ve sezgileri temsil eder. Hayatta bilgiyi, gücü manipüle edip kendi çıkarları için kullananları, kötü niyetli, ahlak ve dürüstlükten uzak olanları karmik olarak sınar ve cezalandırırken, doğru ve dürüst yolu tercih edenlere başarı ve şans getirdiğine inanılır.

Bir devir bitti kabul edelim!

18 Eylül 2024 tutulması ile başlayan süreç 28 Ağustos tutulmasıyla artık son buluyor. 2034 yılına kadar balık burcunda bir daha tutulma olmayacak. Ay tutulmaları tamamlanma ve bitiş enerjisiyle çok bağlantılıdır. Uyanış ve farkındalık zamanlarıdır. Bu tutulma hayatlarımızda havada kalan, belirsizlik hissettiren her konuyu öyle veya böyle netleşecek gibi duruyor. Acısıyla, tatlısıyla bir devir bitti.

Her son yeni bir başlangıçtır!

Son 2 yıldır olan sürece baktığımızda hayatta korktuğumuz ne varsa başımıza getirdi belki de.

Ve artık korkmak için de sebebimiz kalmadı…

İnsan korktuklarıyla yüzleşince cesareti de artıyor, kırılganlıkları da azalıyor.

Yorgunluk yaratan çabalama hikayesini, teslimiyet içinde gayrete bıraktığında hayatla da maçını ve mücadelesini tokalaşarak bitiriyor insan belki de…

Balık burcu duygusal olarak teslimiyet ve akışta olabilme bilincini ifade ediyor.

Son yıllarda ne kadar evrenin döngüsüne, sistemine güveniyoruz, ne kadar akışta ve teslim olabiliyoruz sıkça bu kavramlarla yüzleştik.

Güvendiğimiz kalelerimiz yıkıldı. Koşup koşup camdan bir duvara tosladık. Hayal kırıklıkları, çaresizlik hissiyatları, koşulları yönetememe, isteklerimizi elde etmede aşırı engeller listemiz, fazlasıyla uzadı gitti. Bu süreçte evdeki hesap çarşıya uymamış, masa başında çizilen planlar hayatta yerini asla bulamamış olabilir...

Olsun diye dualar ettiğimiz, dilekler dilediğimiz isteklerimize, gün gelir iyi ki olmadı diye şükrederken buluruz kendimizi.

Zihinle çelişkiler içinde bu tutulma… Her şeyi mantıkla çözmeye çalıştığımızda hayatın mucizelerini göremeyiz.

Mucizelere güvenin!

Olabilme ihtimali olan her güzel şey bizim zihin sınırlarımız dışında hazırlanığını yapıyor. Zihin sınır koymadığında evrenin sonsuz mucizeler ihtimaline kucak açmış olacağız.

Olay anında olayları büyük resimden göremeyiz. Olsun diye dualar ettiğimiz, dilekler dilediğimiz isteklerimize, gün gelir iyi ki olmadı diye şükrederken buluruz kendimizi.

Zaman bazen bunun için gereklidir. Büyük resmi görebilmek için.

Klasik bir hint bakış açısıdır. Her şey olması gerektiği anda olması gerektiği gibi oluyor.

"Yaşanmış olan her neyse, yaşanabilecek olan tek şeydir." (Hint kuralı)

Sadece olana da olmayana da şükür kabiyeliyeti geliştirmemizdir tüm mesele!

Merkür’le hizalanan Uranüs’ün dik açı yaptığı bu tutulma sanki mantık dışı sonuçları, asla akılda planda olmayan zihin sınırlarını aşan sonuçları, sürpriz karşılaşmaları, ani bitişleri öte yandan da yeni başlangıçları getirme enerjisine sahip. Olasıklar senaryosunun çöktüğü hayatın bilinmeyen yerlerinden sürprizlere açık bir 6 ay bizleri bekliyor. Çünkü ay tutulmaları +6 ay etklidir. Akıntıya karşı kürek çekmeden, gayret göstererek, teslimiyeti kalbe indirip yeni döneme kolları sıvama vakti geldi.

Hayal kurmayı unutmayın!

Bazen sıkıntılı da olsa konfor alanımız bize rahat gelir.İnsanın en büyük çelişkisidir. Bir yanı değişim ister, koşulları değişsin ister bir yanı dertlerine rağmen mevcut koşullarda kalıp konfor alanını bozmak istemez. İşte öyle bir dönem ki mantığımıza yatmasa da içimize sinmese de yeni geliyor. Ne olsa daha mutlu olurduk ? Balık burcu hayal, yaratıcılık ve sezgilerle doludur. Hepimiz belki de hayal kurmayı unuttuk.Bu tutulmanın mesajlarından biri de tekrar heveslen ve hayal kur! Belki de sandığın kadar uzak değildir hayallerin. En son ne zaman hayal kurdun?

Balık burcu astrolojide, yaratıcılık, sezgiler, hayaller, ilham ve sanatsal temaları desteklediğinden yaratıcılığınızı kullanmaya, sanata vakit ayırmaya çalışın.

Hayat bizden durmamızı istemiyor. Sadece ruhumuza ve zihnimize dengede davranmamızı istiyor.

Dünya astrolojisine göre;

Balık burcu zodyağın 12.evini temsil ediyor. Bu ev kapalı alanlarla alakalıdır. Dünya üzerinde hastanaler, hapishaneler, inançlarla alakalı konular, tarikatlar, dini örgütler, dini liderler, fanatiklik, şehit olma, kendini feda etme temalarıyla alakalı gündemler sıkça olabilir.

İlaç ve sağlık sektörünle alakalı olduğu için, bu sektörle alakalı gündemler, skandallar, bazı ilaçların yan etkileri konuşulabilir veya sektöre ait yeni kurallar, düzenlemeler gelebilir. Eş zamanlı olarak tıbbi alanda yeni keşifler, kronik hastalıklar için yeni tedavi yöntemleri ve yeni ilaçlar çıkabilir.

Alkol, ilaç zehirlenmelerine karşı ekstra dikkat etmekte fayda var…

Su elementinde bir tutulma olduğundan, sel, su baskınları, tsunami ve deniz üstünden gelebilecek yer hareketleri ihtimalini akıllara getiriyor.

Su ve sudan gelebilecek kaza ihtimalleri, gemicilik sektörü, denizyolları ile alakalı konuları bu tutulma tetikleyebilir…

Bu dönem kullandığımız suların hijyenine ekstra dikkat etmekte fayda var.

(Bu ihtimaller gezegenlerin arketipsel olarak astrolojinin sembolik dilinde, olması ihtimal konulardır. Kesinlik içermez.)

Türkiye

Türkiye’nin 3/9 aksına denk düşen bu ay tutulması, özellikle yakın komşular ve sınır komşularıyla alakalı hem karayolu hem de deniz yoluyla alakalı gündemleri ve bazı stresleri meydana getirebilir. Seyahat ve vize gibi işlemlerde yeni süreçler ve koşullar devrede olabilir. Eğitim ve öğretim tarafında yeni güncellemeleri ve yapılandırmaları hızlandırabilir. Uluslararası ticaret alanlarında yeni yapılandırmalar ve düzenlemeler gelebilir.

(Bu ihtimaller gezegenlerin arketipsel olarak, astrolojinin sembolik dilinde olması ihtimal konulardır. Kesinlik içermez.)

"Başına gelen her şey, zamanın başlangıcından beri olmasını bekliyordu" Marcus Aurelius

Her şey olması gerektiği gibi oluyor.

Bu tutulma hayatlarımıza güzellikler ve farkındalıklar getirsin.

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Instagram: busra.efe_

Çok sevgiler,

Buşra Efe