7 Eylül Balık burcunda Ay tutulması

Esenlikler. 7 Eylül 21:08’de Balık burcunun 15. Derecesinde bir ay tutulması meydana gelecek. Bu da bu 15-20 günlük dönemi Balık burcu karakteristiğinde hatta Balık-Başak aksı karakteristiğinde yaşayacağız anlamına geliyor. Balık burcu hassasiyet, fedakarlık, iyileşme, duygusal konular, mistik, kapalı konular ile alakalıdır. Bu dönemde haritamızda Balık hangi evimize düşüyorsa bazı bitişler, sonlanmalar, psikolojik ve duygusal olarak yorabilecek bazı hassasiyetler olabilir ve bu sonlanmalar bizi yeni başlangıçlara, yeni bilinç durumlarına getirecek.

An haritasında tutulma derecesi 12. Evde ve bu da yine Balık-Başak etkisini çifteleyen bir durum. Fakat burçtan farklı olarak biraz geri planda kalan, görünmeyen konulara da dikkat çeken bir tutulma olduğunu söyleyebilirim.

An derecesine Jüpiter'den uyumlu, Mekürden ise sert bir açı var. Merkür Güneş’in yanında ve Ay’a karşıt yapıyor. Bu dönemin içerisine detay gerektiren konuları ve yükselmiş iletişim trafiğini de ekleyecek. Jüpiter üçgeni ise oldukça şans getiren, iyimserleştiren bir açı fakat biraz fazla iyimserlik ve tembelliğe de yol açabilir. Fakat her ne kadar an derecesi kötü şans ile ilişkilendirilen bir eve düşse de Jüpiter açısı şansı ve kısmeti oldukça artıran bir etkide. Yani bu psikolojik bir arınmaya işaret eden bir tutulma diyebilirim. Balık haritamızda nereye düşüyorsa özellikle orada. Burçlara göre yorumlarımdan okuyabilirsiniz.

An haritasının yükselen burcu da Boğa. Bu da anın etkilerine finansal konuları, toprak ile ilgili konuları, huzurumuz, sahip olduklarımız ile ilgili konuları da ekleyecek. Yükselen burçta herhangi bir gezegen yok. Plüton yükselen noktasına kare açı yapıyor yani sert etkileşimdeler. Bu biraz Boğa huzurunu kaçırabilir, krizli, dönüşümlü, kırılmalı bir etkiyi beraberinde getirecek gibi görünüyor. Yani huzur ve kriz arasında gidip geldiğimiz biraz ikilemleri olan bir dönemdeyiz.

An derecesine ACHERNAR ve an haritasının yükselen burcuna MIRACH ve REGULUS sabit yıldızlarından kavuşum ve paralel açılar mevcut. ACHERNAR hızlıca gelen bitişleri anlatır. Bu dönemde tutulma aynı zamanda dolunay olduğu için zaten birtakım bitişleri, açığa çıkmaları da beraberinde getiriyor. Bazı konuların sürpriz bir şekilde bittiğine şahit olabiliriz.

MIRACH dönemi etkileyen harmoni, uyum gibi konuları anlatan bir sabit yıldızdır. Zaten yükselen Boğa olması sebebiyle huzur arayışının, daha doğrusu krizler içinden huzura doğru gitmek isteyen bir yapının içerisinde olduğumuzu söyleyebilirim. REGULUS ise haritaya Jüpiter ile birlikte en büyük şans vurgusunu yapıyor. Yani kötünün ve krizin içinden çıkan huzur ve iyilik, başarı diyebileceğim bir dönemdeyiz. Eylül ayı biraz kırılmalı ve zor geçecek fakat bu uzun vadeli huzur ve kısmete giden bir dönem olacak.

7 Eylül Balık Burcu'nda Ay Tutulması'nın etkileri

Yükselen burçlar üzerinden değerlendirecek olursak;

Yükselen Koç

Perde arkasından çevrilen olaylar, sizin veya sizden gizlenen gizli ilişkiler söz konusu olabilir. Bu dönemde biraz daha inzivaya çekilebilir, psikolojik olarak iyileşme yolunda adımlar atabilirsiniz. İnziva demek gerçeklerden kaçmak anlamına gelmez, bu dönemde kaçışlara ve bağımlılık yaratabilecek konulara daha fazla özen göstermeniz gerekiyor.

Yükselen Boğa

Sizin için oldukça sosyal, arkadaşlarınızla, içinde bulunduğunuz gruplarla daha fazla bir araya geldiğiniz, hasret giderdiğiniz, duygusal destek aldığınız bir dönem. Ayrıca dargınlıkların giderilmesi açısından da oldukça güzel etkilere sahip. Yanlış anlama, anlaşılma ve alınganlık gibi durumlar yaşanabilir.

Yükselen İkizler

Kariyeriniz ile ilgili konularda yeni başlangıçlar yapabilirsiniz. İdealleriniz ve beklentileriniz yüksek. Ayakları yere basan planlar, dikkatli adımlar ve gerçeklerin farkında olduğunuz sürece bu yeniay kariyeriniz için tahmin ettiğinizden daha büyük etkiler yaratabileceği bir dönem oluşturuyor.

Yükselen Yengeç

Eğitim, yolculuklar, yabancılarla ilgili konular, yayıncılık gibi alanlarda yeni başlangıçlara işaret eden bu yeniay birtakım karmaşa ve belirsizliklere de yol açabilir. Attığınız yeni adımlar birtakım fedakarlıklar sonucu gelebilir. Bu dönemde attığınız yeni adımların veya hayatınıza yeni giren konuların sonuçları tahmin ettiğinizden daha büyük olacak.

Yükselen Aslan

Eşin gelirleri, ortaklaşa gelirler, alacak verecek konuları, yatırımlar, borçlar, krediler veya sigortalar gibi konularda etkileri tahmininizden daha büyük olabilecek yeni başlangıçlar zamanı fakat dikkat edilmesi gereken içerisinde yanılgı potansiyelini barındıran bir yeniay. Adımlar dikkatli ve sorgulanarak atılmalı.

Yükselen Başak

Yeniay evlilik, ortaklık, ikili ilişkiler alanında gerçekleşecek. Bu alan aynı zamanda açık düşmanlıklar ve danışmanlık yapma, danışmanlık alma gibi konuları da ifade eder. Genel olarak ikili ilişkilerinizde birtakım yenilikler yaşayabilirsiniz keza bu yeniay oldukça romantik etkiler taşıyor. Yeni bir ilişki, yeni bir teklif, romantik ve yaratıcı jestlerle ilişkinizin yeni bir boyuta geçmesi söz konusu olabilir.

Yükselen Terazi

İşlerinizle ilgili yeni gündemler, yeni başlangıçlar olabilir. İş arkadaşlarınız, günlük işleriniz, sağlık ve beslenme rutininiz ile ilgili yeni gelişmelere şahit olacağınız bir dönem. Sağlık ve iyileşme açısından oldukça olumlu ve değerlendirmeye uygun zamanlardasınız. Bu konularla ilgili rutinlere belli bir adanmışlık ve teslimiyet duygusuyla yaptığınız yeni başlangıçlar beklediğinizden daha büyük sonuçlara yol açabilir.

Yükselen Akrep

Aşk, flörtler, hobileriniz ve sahneye çıkıp yaratıcılığınız alanlar oldukça aktif. Özellikle sahne sanatlarıyla uğraşan yükselen akrep’ler için muhteşem bir dönem. Yeni romantik bir ilişki başlangıcına da oldukça açık bir yeniay. Çocuklu akrepler için çocuğunuzla ilgili konularda yeni bir dönem başlıyor. Çocuğunuzun duygusal ihtiyaçlarının artabileceği, aranızdaki bağın daha da kuvvetleneceği bir dönem.

Yükselen Yay

Ev, aile, gayrimenkul ile ilgili konular ve ebeveynlerle ilgili yeni gelişmeler yaşayacağınız bir dolunay. Gayrimenkul yatırımları için uzun vadede verim alacağınız bir dönem olabilir. Ebeveynlerinizle bağınızın güçleneceği, küslükleri kırgınlıkları temizleyebileceğiniz fakat bir o kadar da yanlış anlaşılma ve alınganlıklara açık bir dönem.

Yükselen Oğlak

Yeni bir eğitim, kurs başlangıcı yapabilir, sertifika alabilir, tahmin ettiğinizden daha önemli sonuçlara varabilecek iş anlaşmaları yapabilirsiniz. Ayrıca yazı yazan yükselen Oğlaklar için oldukça yaratıcı bir dönem. Şehir içi yolculukların ve iletişim trafiğinin yoğunlaştığı, akrabalarla kardeşlerle daha sık görüştüğünüz ve duygusal bağ güçlendirdiğiniz bir dönem içerisindesiniz.

Yükselen Kova

Yeni finans kaynakları, yatırımlar yapabilir, yeni eşyalar alabilir, harcamalar yapabilirsiniz. Bu dönemin biraz aldanmaya ve gözden kaçan hesaplara açık bir dönem olduğu konusunda uyarımı yaptıktan sonra bu yatırımların eğer dikkatli hesaplanırsa oldukça uzun vadede getirisi olan bir durumda olacağını söyleyebilirim.

Yükselen Balık

Yükselen Balıkları oldukça önemli bir yeniay bekliyor. Yeniayın genel etkileri ile ilgili yazılanların tümü hayatınıza güçlü etkiler olarak girecek. Bu dönemde kendinizi daha iyi ifade eden, hayatınızın geneliyle ilgili, duygusal motivasyonları olan yeni başlangıçlar yapabilirsiniz. İkili ilişkiler için de oldukça güzel bir dönem. Kendinizi güzelleştirmek adına atacağınız adımların olumlu sonuçları olacak. Ayrıca hem psikolojik hem de fiziksel olarak iyileştirici bir dönemdesiniz.