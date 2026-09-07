Dikkat: Büyük retrolar döngüsü başlıyor!

Ezberleri bozan tarihler ve yaşanacaklar

Gökyüzü frene basıyor! Tüm başlangıçlar, imza, evlilik, iş, anlaşma, estetik, alışveriş ve diğer tüm adımlar için son çanlar çalıyor. Önümüzde, ilişkilerimizi, zihnimizi ve eyleme geçme gücümüzü temelden sarsıp yeniden inşa edecek dev bir "Ruhsal Detoks" evresi var.

Gökyüzünde gezegenler geri gitmez, sadece dünyadan bakıldığında yavaşlıyor gibi görünürler. İşte "retro" dediğimiz o dönemler, aslında yaşamın bize "Biraz yavaşla, nefes al, göremediklerini gör ve doğru adımlarla ilerle." deme şeklidir.

Özellikle 15 Kasım tarihini şimdiden not edin. Zihin (Merkür) ve Kalp (Venüs) aynı gün uyanıyor... Üstelik 2027 baharında yaşayacağımız büyük karmik finalin ilk adımlarını da yine o gün duyacağız. Korkutucu senaryoları bir kenara bırakın ve bu derinleşme sürecine güvenin. Yüzleşmeden iyileşme, durmadan yenilenme olmaz.

Venüs Retrosu: Değer ve yüzleşme

(2 Ekim - 15 Kasım)

2 Ekim’de Akrep burcunun derin sularında başlayacak olan bu retro, 15 Kasım’da Terazi burcunda sona erecek. Değer duygumuzu sorgulamamız için geçmiş bağlara ve geçmiş ilişkilere geri döneriz. Bu dönemde yapılacak başlangıçlara; değersizlik, keyifsizlik, sevgisizlik eşlik edebilir.

Neler yaşanacak? Toksik bağlar, gizli finansal sorunlar, halı altına süpürülmüş konular veya sadakat sorgulamaları su yüzüne çıkacak. Değer duygumuzu gözden geçireceğiz.

Kırmızı çizgiler (yapılmaması gerekenler):

Estetik operasyonlar ve radikal imaj değişimlerinden kesinlikle uzak durun.

Estetik operasyonlar ve radikal imaj değişimlerinden kesinlikle uzak durun. Büyük yatırımlar yapmayın, borç vermeyin.

Büyük yatırımlar yapmayın, borç vermeyin. Size "değersiz" hissettirenlere ikinci bir şans vermeyin.

Kriz nasıl fırsata çevrilir? Finansal durumunuzu yeniden yapılandırın. Gerçek değerinizi fark edin ve sınırlarınızı net bir şekilde çizin. Bu dönem, çürümüş olanı kesip atma dönemidir.

Merkür Retrosu: Zihnin karanlık odaları

(23 Ekim - 15 Kasım)

İletişim gezegeni Merkür, Akrep burcunda gerilerken zihnimiz birer dedektif gibi çalışmaya başlar. Şüphe, takıntı ve gizem bu dönemin anahtar kelimeleridir.

Bu döngü hayatın zihnimize 'yavaşla, nefes al' deme halidir. Biz adım atmaya çalıştıkça durup fark etmemiz için durduruluruz. Bu dönemde yapılacak başlangıçlara; dalgınlık, yanlışlık, hata, iletişim problemleri eşlik edebilir.

Neler yaşanacak? Söylenmeyenler söylenecek, arkanızdan dönen oyunlar veya saklanan sırlar önünüze düşecek. Kendimizi daha derin ve tutkulu hissedeceğiz. Sezgilerimiz ve rüyalarımız bize rehber olacak.

Kırmızı çizgiler (yapılmaması gerekenler):

Yeni bir sözleşmeye, önemli bir evraka araştırmadan imza atmayın.

Yeni bir sözleşmeye, önemli bir evraka araştırmadan imza atmayın. Manipülasyona gelmeyin, kimseyle güç savaşına girmeyin.

Manipülasyona gelmeyin, kimseyle güç savaşına girmeyin. Paranoyaya kapılıp kendi kendinizi sabote etmeyin.

Kriz nasıl fırsata çevrilir? Sessiz kalın ve gözlemleyin. Stratejinizi perde arkasında kurun. Derin araştırmalar yapmak, psikolojik ve ruhsal olarak kendinizi çözümlemek için muazzam bir zamandır.

Büyük uyanış: 15 Kasım Eşiği

Astrolojik olarak nadir görülen bir eşikteyiz. 15 Kasım'da hem Venüs hem de Merkür gerilemesini aynı gün bitiriyor. Haftalardır zihninizi (Merkür) ve kalbinizi (Venüs) sıkıştıran o karanlık sis perdesi tek bir günde dağılıyor. İlişkilerinizde, ortaklıklarınızda ve finansal kararlarınızda netliği yakalayacağınız o büyük aydınlanma günü geldi. Ancak bu tarih sadece bir bitiş değil, çok daha büyük bir olayın başlangıcı...

Mars Retrosu ve karmik final

(9 Ocak 2027 - 3 Nisan 2027)

Venüs ve Merkür ile iç dünyamızı iyileştirdikten sonra, yeni yılla birlikte sıra "eylemlerimize" geliyor. Mars, Başak burcunda gerilemeye başlayıp, 21 Şubat'ta asıl sınavı vereceğimiz Aslan burcunda gerilemeye devam edecek.

Eyleme geçmeden önce doğru adımları atmak için yavaşlamaya davet ediliriz. Enerjimizin önünde görünmez bir zırh var gibidir. Bu dönemde başlangıçlarımıza; yavaşlama, çatışma, yorgunluk, mücadele eşlik edebilir.

Neler yaşanacak? Başak'ın detaycı ve mükemmeliyetçi yapısı zihnimizi meşgul ederken, Aslan'a geçişiyle birlikte görkemli çıkışlar yapmak isteyeceğiz. Enerjinizi; güç savaşlarına, başkalarına ispat çabasına harcamamalısınız.

3 Nisan 2027 - Büyük Final: Mars retrosu 3 Nisan'da, Aslan burcunda Güney Ay Düğümü ve Jüpiter kavuşumu ile sona erecek. Bu döngü; sahte tahtların yıkıldığı, kibrin çöktüğü ve karmik hesapların kesildiği muazzam bir finaldir.

Bireysel olarak; nerede kendimiz gibi olabileceğimizi, ışığımızın nerede parlayacağını anlayacağız.

İşte size kimsenin bahsetmediği o sır:

3 Nisan'daki büyük finalin ilk provasını, Mars henüz retro değilken 15 Kasım'da yaşayacağız. 15 Kasım civarında ektiğiniz farkındalık tohumları, kiminle karşılaştığınız veya hangi kararı aldığınız; 2027 baharında kendi kaderinizin çiçek açan bahçesine dönüşecek.

Hayat tesadüflere değil, farkındalıkla atılan cesur adımlara inanır. Gökyüzü frene bastığında, direksiyonu kendi elinize almanın vakti gelmiş demektir. Kolaylıkla akan bir döngü dilerim.

Sevgilerimle;

Karma Astrolog İnci Hacıyusufoğlu

@incininyildizi

Altair Astroloji