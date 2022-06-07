Kalıcı oje sonrası tırnak bakımı

Uzun süre tek başına ya da protez tırnakların üstüne yapılan kalıcı ojelerden sonra tırnaklarınız yıpranmış ve zarar görmüş olabilir. İşte tırnaklarınızın eski haline gelmesi için yapabilecekleriniz...

Kalıcı oje sonrası tırnak bakımı
Güzellik
07 Haziran 2022 18:00 Güncelleme: 07 Haziran 2022 12:58
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Güzel ve güçlü tırnaklara sahip olmak ellerinizin bakımlı görünmesinizi sağlar. Kalıcı oje uygulamasından sonra tırnaklarınızın eski haline dönmesini istediğinizi biliyoruz. İşte yıpranan ve onarım gereken tırnaklar için güçlenmelerini sağlayacak birkaç öneri...


Tırnaklarınızı nemlendirin

Kalıcı oje uygulaması sonrası tırnaklarda en çok rastlanan şeylerden biri de tırnakların incelip soyulmaya başlaması. İşte tam da bu sebeple tırnak nemlendirici balsamları kullanmak oldukça işe yarayacaktır. Hızlı emilmeleri yağlı bir his bırakmamasını sağlarken daha yoğun bir bakım yapmaya da yardımcı olabilir.


Tırnak etlerinize müdahale etmeyin

Kalıcı ojeyi çıkardıktan sonra hassaslaşan tırnak dibindeki etlerinizin görüntüsü rahatsız ediyorsa koparmak ya da kesmek yerine diplere doğru itmeyi deneyebilirsiniz. Bu sayede uzayan tırnaklarınız diplerden zarar görmez.


Tırnaklarınızı kısaltın

Oje çıktıktan sonra tırnaklarınız hassaslaştığından uç kısımları kırılma ve kopmalara daha müsait hale gelir. Bu sebeple sivri olmayan bir biçime getirip az da olsa tırnaklarınızı kısaltmak dış etkenlerden koruyup tırnaklarızın daha büyük bir kısmının zarar görmesinin önüne geçer.


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Sağlıklı beslenin

Biotin ve protein bakımından zengin besinleri tüketmek dışarıdan bir müdahalenin yanında içten bir katkı sağlayabilir. Tırnaklarınızın güçlenmesi ve erken kırılmasını önlemek için brokoli, ıspanak, yumurta sarısı, süt ve badem gibi besinleri öğünlerinize dahil etmek fayda sağlayabilir.


Çok sıcak sudan kaçının

Özellikle ev işi yaparken eldiven kullanmak sıcak suyla teması azaltabilir. Temizlik malzemeleriyle bir araya gelen sıcak su tırnaklarınızı daha da yıpratıp soyulmasına sebep olabilir.


El ve tırnak bakım maskeleri kullanın

Yoğun tırnak ve hatta el bakımını bir arada yapabilirsiniz. İsterseniz sadece tırnak için olan isterseniz elinizin tamamı için kullanabileceğiniz maskeleri birçok yerden temin edebilirsiniz. İçeriğinin ve bakımının zararsız olduğunu düşündüğünüz ürünleri temin ederek tırnaklarınızı yoğun bir bakıma sokabilirsiniz.


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