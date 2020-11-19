Biotin nedir? Biotin neden kullanılır?

Biotin, aslında bir tür B vitaminidir. B7 vitamini olarak da bilinir. B vitamininin vücudun farklı kısımlarında işlev gören birçok çeşidi bulunur ve B7/Biotin de bunlardan biridir. Biotin, özellikle saçları, cildi ve tırnakları besleyen önemli bir vitamindir.

B vitaminleri, vücuttaki birçok hassas ve karmaşık iletişimden sorumludur. Biyokimyasal otobanımız olarak adlandırabileceğimiz metilasyon, saniyede 1 milyardan fazla sayıda gerçekleşen hayati süreçlerden biridir. Bu yol, vücudun enflamatuar yanıtını azaltmaktan sorumludur ve enerji üretimi için vücudun yiyecekleri parçalamasına da yardımcı olur.

Biyotin, aynı zamanda enerji üretiminde de önemli bir rol oynar. Yağları, karbnhidratları ve proteinleri metabolize etmeye yardımcı olan ve bu makro besinleri vücudumuzun yakıtına dönüştüren enzimler için de bir koenzim olarak kabul edilir.

Biotin hangi besinlerde bulunur?

Vücudumuz doğal yollarla biotini sentezleyemez, bu yüzden bu vitamini dışarıdan almamız gerekir. Yiyeceklerdeki veya kullandığımız takviyelerdeki proteine bağlı olan biotin, ince ve kalın bağırsakta emilen serbest biotine dönüştürülür. Emildikten sonra karaciğer tarafndan toplanan sistemik dolaşıma taşınır ve sonunda kan-beyin bariyerini geçerek merkezi sinir sistemine ulaşır.

Biotin doğal olarak şu besinlerde bulunur:

Sığır karaciğeri başta olmak üzere hayvan etlerinde,

Yumurta sarısında,

Avokado,

Somon,

Peynir,

Besin mayası ve

Spirulina.

Biotin, gıda takviyelerinde de sıklıkla yer verilen bileşenlerden biridir. Cilt ve saç için faydalı olduğundan genellikle kolajen ile eşleştirilmiş halde piyasada bulunabilir. Aynı zamanda B12, B6, niasin, riboflavin gibi her türlü B vitaminini içeren B-Kompleks vitamin tabletlerine de beyin fonksiyonlarını ve genel olarak vücudu desteklemek için eklenmektedir.

Biotinin faydaları

Piyasada sıklıkla saç ve tırnak sağlığı adına nam yapmış olsa da, biotinin sağlığımıza bu harika özelliklerinin dışında da birçok faydası bulunuyor.

1. Saçları güçlendirir

Vücuttaki biotin eksikliği, saç dökülmelerinin en yaygın nedenlerinden biridir. Buna ek olarak, biotinin saç uzamasını doğal olarak desteklediği de biliniyor, çünkü saç üretiminden sorumlu olan keratin maddesinin üretiminde önemli rol oynuyor. Yapılan küçük bir araştırmada, biotin takviyesinin saçları incelen kadınlar üzerinde 3 ay gibi bir sürede gözle görülür gelişme sağladığı kanıtlandı.

2. Cilt sağlığını destekler

Yağ asidi sentezlenmesinde de önemli rol oynayan biotin, bu özelliği ile cilt sağlığını destekleyen bileşenlerden biri olarak dikkat çekiyor. Biotin takviyesi ile cildimizdeki hücreler için çok önemli olan yağ üretimi desteklenirken, kötü hava koşulları, kirlilik gibi cildi olumsuz etkileyen faktörlere karşı da koruma sağlanmış oluyor.

3. Tırnakları güçlendirir

Güçsüz ve kırılgan tırnaklar,B vitamini gibi birçok vitaminin ve mineralin eksikliğine işaret eden önemli belirtilerden biridir. Yapılan birçok araştırmada biotinin tırnakları güçlendirmeye de yardımcı olduğu doğrulandı.

4. Bağışıklık sistemini destekler

Biotin aynı zamanda kandaki beyaz kan hücrelerinin gelişimi için de gerekli maddelerden biridir. Bu beyaz kan hücreleri, bağışıklık sistemimizin savunma mekanizmasıdır, vücudumuzu virüs ve bakterilere karşı korur ve hastalanmamızı önler.

5. Beyin fonksiyonlarını destekler

Biotin, diğer B vitaminleri gibi beynimizdeki iletkenler olan nörotransmitterlerin aktivitesi için de önemlidir ve Alzheimer gibi nörodejeneratif hastalıklara karşı koruma sağlar. Nörotransmitterlerin sağlıklı bir şekilde çalışması, ruh sağlığımız için de çok önemlidir.

6. Antienflamatuar özellikleri vardır

Yapılan bir araştırmada biotin eksikliğinin enflamasyona neden olan sitokinlerin artmasına neden olabileceği kanıtlandı. Vücuttaki iltihabın artmasını önlemek için bu pro-enflamatuar sitokinlerin dengelenmesi önemli, biotin de bu noktada oldukça etkili gözüküyor.

7. Kalp sağlığını destekler

Biotin, vücuttaki yağların işlenmesi için de önemlidir, bu işlev de onu kalp sağlığı için önemli bileşenlerden biri haline getirir. Araştırmalar, günde 15000 mcg biotin takviyesinin kandaki sağlıklı trigliserid seviyelerini korumak için yeterli olabileceğini gösteriyor.

Referans: William Cole. "A Guide To Biotin: Supplements, Hair & Skin Benefits + More". Şuradan alındı: https://www.mindbodygreen.com/articles/biotin-side-effects-benefits-for-hair-and-more. (14 Ocak 2020).

"Biotin". Şuradan alındı: https://ods.od.nih.gov/factsheets/Biotin-HealthProfessional/. (3 Haziran 2020).