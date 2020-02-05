Kütiküllerinizden doğal yollarla kurtulun

Tırnak etleri için doğal bakım

El ve ayak bakımı için kuaföre gitmek çoğu zaman can sıkıcı olabiliyor. Evde uygulayacağınız yöntemler hem daha konforlu hem daha steril.

Kütikül olarak da bilinen tırnak etleri, rahatsız edici bir görünüme sahip olsalar da aslında kesildiklerinde başımıza daha çok iş açıyorlar. Peki tırnak etlerinden onları kesmeden kurtulmanın bir yolu var mı?

Evde düzenli uygulayacağınız doğal bakım ile tırnak etlerinizin rahatsız edici görüntüsünden kurtulmanız mümkün.

Kütikül bakımı

Elleriniz için çok sıcak ve çok soğuk olmayan bir su hazırlayın. Suyunuzun içine 1 çay kaşığı kadar süte eklediğiniz birkaç damla lavanta yağını ve kantaron yağını ekleyin. Lavanta yağı hoş bir koku yayacaktır, kantaron yağı ise parmak kenarlarınızda eğer yaralar varsa onları iyileştirecektir. Ya da bunların yerine limon suyu veya elma sirkesi koyabilirsiniz.

Elleriniz yeterince yumuşayınca, 3 ile 5 dakika arası suda bekletmek yeterlidir, Bir portakal çubuğu yardımıyla tırnak etlerinizi kenarlardan içeri doğru yumuşakça itin. Tırnak etlerinizi asla kesmeyin. Kütiküllerin amacı tırnak köklerini mikrop ve bakterilerden korumak, tırnağın sağlıklı bir biçimde uzamasını sağlamaktır. Tek kullanımlık portakal çubukları, metal olanlardan daha hijyeniktir.

Kütiküllerinizi nemlendirin. Bunu yalnızca manikürden sonra değil düzenli olarak her gece yapmaya çalışın. Her ne kadar yapısı cildinizden farklı da dursa kütikülleriniz derinizin bir parçasıdır ve cildiniz gibi sürekli nemlendirilmeye ihtiyaç duyarlar. Tırnak etlerinizi nemlendirmek için bu işi yapan çeşitli krem ve yağlardan satın alabilir, ya da zeytinyağı, hindistancevizi yağı gibi doğal ürünler kullanabilirsiniz. Tırnak etlerinizi kenarları ovuşturarak nemlendirdikten sonra yün bir eldiven giyerek bütün gece sıcak kalmasını sağlarsanız yağlar daha kolay aktive olur ve sabah yumuşacık ellerle uyanırsınız.

Eğer tırnak yeme alışkanlığınız varsa bundan mümkün olduğunca çabuk vazgeçin. Kırık ve çatlak tırnak kenarı yaralarınıza antibakteriyel bir merhem uygulayın ve iyileşmesine yardımcı olun. Merhemi sürdükten sonra yaralı olan parmaklarınızı yarabandı ile gece boyu kapatın.

TIRNAK BAKIMI NASIL YAPILIR? Suna Dumankaya, tırnaklarını sağ... TIRNAK BAKIMI İÇİN 5 İPUCU! Güzel eller her kadının sahip ol...