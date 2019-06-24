Tırnaklarınız sağlığınız hakkında ne söylüyor?

Tırnaklarda görülen bazı bozukluklar, vücudunuzda bir şeylerin ters gittiğinin habercisi olabilir.

Sağlığımız bir bütündür; metabolizmamızda bir şeyler yolunda gitmediğinde saçlarımızda, cildimizde ve tırnaklarımızda bazı işaretler görülebilir. Tırnak yapısı tamamen kişiye özel olsa da tırnakların rengi, dokusu ve sertliği ile ilgili bazı değişimler, iç organlarda gerçekleşen bazı özel durumların işaretçisi olabilir.

Tırnaklarınızın bakıma ihtiyacının olması normaldir, kadın-erkek fark etmeksizin her gün çeşitli dış etkenlere maruz kalan tırnaklarımıza arada sırada bakım yapmak gerekir. Ancak bazı özel durumlarda tırnaklarda kırılmalar, renk ve yapı değişiklikleri görülür ve bu değişimler de bazı hastalıklara işaret ediyor olabilir.

Çukurlaşmış tırnaklar

Doğal olarak sağlıklı tırnaklar pürüzsüz ve güçlü olmalıdır. Tırnaklarınızda yer yer çukurlaşma benzeri değişimler fark ederseniz, bu durum kronik bir cilt hastalığı olan sedefe işaret ediyor olabilir. Uzun zamandır tırnaklarınızda çukur benzeri değişimler olduğunu fark ederseniz, özellikle cildinizde yer yer kaşıntılar meydana geliyorsa vakit kaybetmeden bir cilt doktoruna danışmanız gerekir.

Dikey bombeli tırnaklar

Özellikle yaş ilerledikçe tırnakların bombeli bir yapı kazanması normaldir. Tırnaklar tıpkı saçlar ve cildin üst katmanları gibi keratinle beslenirler ve yaşlandıkça, vücudumuz nemini kaybettikçe keratin miktarımız azalır. Bu da tırnakların yapısında değişikliklere neden olur. Keratin eksikliği, tırnaklarda özellikle yukarıdan aşağıya doğru tepecikler şeklinde bombeler oluşturabilir. Biotin bakımından zengin gıda takviyeleri almak, ihtiyaç duyduğumuz keratin miktarını telafi etmemize yardımcı olarak tırnak, saç ve cilt sağlığımızı korur.

Yatay bombeli tırnaklar

Beau çizgileri olarak da bilinen yatay çizgiler, tırnaklarınızın büyürken durakladığını, yavaş büyüdüğünü gösterir, bu da normal tırnak uzamasını etkileyen sistemik bir hastalığınızın olabileceğine işaret eder. Böyle bir durumda bir dahiliye uzmanına danışmanız tavsiye edilir.

Sararan tırnaklar

Tırnakların sararması genellikle maruz kalınan yabancı maddelere bağlı olarak gelişir. Oje, takma tırnak veya tırnak koruyucu malzemeler, tırnakların nefes almasını engeller ve bu da sararmalara neden olur. Ayda iki kereden fazla manikür yaptırmak ve sigara kullanımı da tırnak sararmasının sebepleri arasındadır. Tırnaklarınızı daima temiz tutmak, kimyasal ürünleri daha seyrek kullanmak sararmaları önlemeye yardımcı olacaktır. Aynı zamanda çay ağacı yağı ile tırnaklara masaj yapmak ve E vitamini takviyesi almak da sararmaları önlemede etkilidir. Eğer her şeye rağmen sararmalar geçmiyorsa, mantar enfeksiyonundan şüphelenilebilir.

Tırnaklarda beyaz noktalar

Küçük çarpmalar sonucu tırnaklarda beyaz noktalar oluşabilir. Ancak yaklaşık 6 ayda tırnaklarımız baştan aşağı yenilenirler, bu yüzden küçük travmalara bağlı beyaz noktaların da bu süre içerisinde tamamen kaybolması beklenir. Eğer daha uzun süre boyunca tırnaklarınızda beyaz noktalar olduğunu fark ederseniz, bu durum çinko eksikliğine işaret ediyor olabilir.

Tırnaklarda siyah noktalar veya çizgiler

Beyaz noktalar veya izler acil durum değildir ancak tırnaklarda siyah çizgilerin oluşması, ciddi bir sağlık sorununa işaret ediyor olabilir. Cilt kanserinin belirtilerinden biri olan melanoma, tırnaklarda kendini bu şekilde gösterir. Özellikle siyahlaşmaların olduğu tırnaklarınızda acı hissediyorsanız, hemen bir cilt doktoruna danışmanız gerekir.

Yumuşak ve zayıf tırnaklar

Tırnaklarınız bükülecek kadar zayıf ve kırılgansa, bunun sebebi maruz kaldığınız deterjanlar ve aseton benzeri diğer kimyasallar olabilir. Tırnakların güçlü kalmasına yardımcı olmak için temel aminoasitleri ve mineralleri aldığınızdan emin olmalısınız. Böylece vücudunuz tırnak, saç ve cilt sağlığınız için ihtiyaç duyduğunuz keratini üretebilir.

Kuru ve soyulan tırnaklar

Tırnaklarınız çok kuruysa ve uçlarından kırılıp kağıt gibi soyuluyorsa, bu durum demir eksikliği ve kansızlığa işaret ediyor olabilir. Demir içeren gıdalardan bolca tüketmek ve doktorunuzun tavsiyesi ile demir takviyesi almak bu durumda tırnakları güçlendirmeye yardımcı olacaktır.