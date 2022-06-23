Kakaolu çikolatalı kladdkaka

Müjgan Yurtseven, İsveç mutfağına ait leziz bir kek olan kakaolu çikolatalı kladdkakanın tarifini verdi. Bu tarifin püf noktalarını paylaştı.

Kakaolu çikolatalı kladdkaka
Yaşam
23 Haziran 2022 10:10 Güncelleme: 23 Haziran 2022 10:10
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Hamuruna badem & ceviz gibi malzemeler eklenebilir. Hatta meyveli versiyonları da var. Piştikten sonra üzerini vanilyalı dondurma, krema veya çeşitli meyvelerle süsleyebilirsiniz. Aşağıda kakaolu ve damla çikolatalı yaptığım tarifi yazdım… Hazırlama ve pişirme süresi kısa olan leziz keki çay veya kahve yanı için deneyin derim…


Servis: 23 cm’lik tart kalıbında

Hazırlama süresi: 20 dakika

Pişirme süresi: 15 dakika


Kakaolu çikolatalı kladdkaka için malzemeler:

  • 1 tatlı kaşığı tereyağı, kalıba sürmek için

  • 2 yumurta

  • 200 gr toz şeker

  • 1 tatlı kaşığı vanilya özütü

  • 100 gr tereyağı, eritilmiş

  • 40 gr kakao

  • 90 gr un

  • 1 tutam tuz

  • 3 yemek kaşığı damla çikolata

Üzerine:

  • 1 yemek kaşığı pudra şekeri

  • Mevsim meyveleri

Kakaolu çikolatalı kladdkaka yapılışı:

*Kalıbın tabanına ve yanlarına tereyağı sürüp hazırda bekletin.


*Yumurtalar, toz şeker ve vanilya özütünü derin bir kaba alıp mikser yardımıyla köpükler oluşana kadar 3 - 4 dakika çırpın. Eritip soğutulmuş tereyağını ekleyip karıştırın. Kakao, un ve tuzu harmanlayıp eleyerek sıvı karışıma ilave edin ve spatula yardımıyla iyice karıştırın. En son damla çikolatayı da ekleyip karıştırarak yağlanmış kalıba aktarın.


*175 derecede 10 dakika önceden fanlı ayarda ısıtılmış fırında 15 dakika pişirin. Kek tamamen soğuyunca üzerine pudra şekeri serpip dilediğiniz meyvelerle süsleyin.


Kısa bir not:

*Bu tarifte kabartma tozu kullanmıyoruz.

Afiyetle, sevgiyle ve sağlıkla kalın…



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