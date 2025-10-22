Kadınlar erkeklerden daha duygusal değildir!

Toplumda kadınların 'duygusal', erkeklerin ise 'mantıklı' olarak etiketlenmesi, bilimsel olarak çürütülmüş bir klişe olmasına rağmen, kadınların özgüvenini ve eşitliğini zedelemeye devam ediyor.

İlişki
Giriş: 22 Ekim 2025 13:52
Eğer bir kadınsanız, davranışlarınızı tanımlamak için 'duygusal' kelimesinin sayısız kez kullanıldığını duymuş olma olasılığınız oldukça yüksektir. Sizin için kullanılan diğer yaygın sıfatlar arasında 'mantıksız', 'aşırı dramatik' ve 'hassas' da yer alabilir.


Oysa benzer şekilde tepki veren bir erkeğin davranışı genellikle 'yerinde bir yorum' ya da 'değerli bir katkı' olarak değerlendirilir. Bu tür tanımlamalar ise, erkeklerin soğukkanlı, kadınların ise duygularına kapılan ve kontrolünü zor sürdüren varlıklar olduğu yönündeki kalıcı stereotipleri pekiştirir.


Bu zararlı ve yaygın klişe, kadınların hem kişisel ilişkilerinde hem iş hayatında hem de toplum genelinde nasıl algılandığı üzerinde olumsuz bir etki yaratabilir. Sonuç olarak, kadınlar sıklıkla davranışlarını doğal olmayan biçimlerde bastırmak zorunda hissedebilirler.


Kadın ve erkek beyninde “empati” farkı var

Duygu ve cinsiyet bilimi

Bu alanda daha fazla araştırmaya ihtiyaç duyulsa da, şimdiye kadar elde edilen bulgular cinsiyete bağlı duygusal farklılıkların bir mit olduğunu destekliyor.


2021 yılında yayımlanan bir çalışmada, 142 erkek ve kadın katılımcının düzenli duygusal durumları incelendi. Çalışmanın sonunda, erkek katılımcıların duygularının kadınlarınki kadar dalgalandığı gözlemlendi.


Bu sonuçlar, genellikle erkekler ve kadınlar arasındaki duygusal farklılıkların nasıl algılandığına dair yaygın görüşlerden önemli ölçüde ayrılmaktadır. Doç. Dr. Catherine McKinley: “Ataerkil toplum düzenine dayanan geleneksel ve katı cinsiyet rolleri, erkekleri ‘duygusuz’ ve kadınları ‘duygusal’ olarak tasvir eder. Ataerkillik, erkekleri kadınlardan üstün gösterdiği için kadınlıkla ilişkilendirilen özellikler değersizleştirilir, itibarsızlaştırılır ve geçersiz kılınır. Kadınların ve erkeklerin kalıplaşmış cinsiyet rollerine doğal ya da doğuştanmış gibi yerleştirilmesi, yanlış cinsiyet miti, klişeleri ve cinsiyetçiliği sürdürür” açıklamasında bulundu.


McKinley, kadınların daha duygusal olduğuna dair inancı “tamamen yanlış” olarak nitelendiriyor ve “her insan, farkında olsun ya da olmasın, her zaman duygulara sahiptir” diyor.


İlginizi çekebilir: Kadınlar ve erkekler olaylara farklı bakıyor


Duygu merkezli kalıpların olumsuz etkisi

Bazı insanların diğerlerinden daha duygusal olduğu düşüncesi herkes için ciddi zararlar doğurabilir. Travma terapisti Dr. Liz Coleclough: "Hiç kimse bu kalıplara tam olarak uymaz. Herkesin duyguları vardır ve bağlantıya ihtiyaç duyar. Ancak doğuştan atfedilen bu cinsiyet kalıplarının dışında davranan veya kimlik sergileyen kişiler, reddedilme, dışlanma ve hatta tehlikeyle karşılaşabilir” ifadelerini kullandı.


Bir kişi bu kalıplara uymaya çalıştığında, kendini geliştirme ve ifade etme becerisi kısıtlanır. Coleclough’a göre bu durum, kadınların güç ve fırsatlara erişimini sınırlandırırken, erkeklerin de duygularını sağlıklı biçimde ifade etmesini ve derin bağlar kurmasını engeller.


Erkekler dışındaki herkes için bu durumun, dünyanın birçok yerinde hâkim olan ataerkil toplum düzenleri tarafından daha da pekiştirildiği belirtilir. Kadınların 'duygusal' olması genellikle kabul edilir — ancak bu, yalnızca doğru türde ve ölçülü biçimde duygularını göstermeleri koşuluyla geçerlidir. Ağlamak kabul edilebilirken, öfke göstermek hoş karşılanmaz.


Her cinsiyetin hangi duyguları göstermesinin 'uygun' olduğuna dair bu anlayış, şiddeti de besleyebilir.


Ulusal Aile İçi Şiddet Koalisyonuna göre, her üç kadından biri hayatı boyunca bir partnerinden şiddet görmektedir. Coleclough: “Kadınların güçsüz, erkeklerin ise güçlü ve hak sahibi olarak önceden belirlendiği bir dünyada, bu tür şiddetin bu kadar yaygın olması şaşırtıcı değil” ifadelerini kullandı.



Kaynak: Sarah Fielding. "No, Women Are Not More Emotional Than Men". Şuradan alındı: https://www.verywellmind.com/women-are-not-more-emotional-than-men-study-finds-5207762. (21.08.2025).


