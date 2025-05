Yazın kabarık saçlarla baş etmenin yolları

Bir hale gibi parlayan, güneş ışığıyla arkadan aydınlanan kıvrımlar... Sahil tarzı dalgalar, karışık ve dağınık, güneşle bronzlaşmış omuzlara doğru kayıyor. Biraz kabarıklık, saçınız kıvırcık, dalgalı veya düz olsun, onun doğal bir çekiciliğe sahip olmasını sağlar. Ünlü bir New York saç stilisti, saç ve saç derisi uzmanı olan Helen Reavey, “Ben kişisel olarak biraz kabarıklığı seviyorum,” diyor. “Saçın daha hacimli görünmesini sağlar. Ama çok fazla kabarıklık, saçı oldukça gözenekli ve hasarlı yapar.”

Reavey, yazın saçı daha kabarık hale getiren faktörleri açıklıyor. Her şeyden önce yazın artan ısı ve nem, saç telinin en dış katmanını açarak, saç dokusunu bozar. Reavey’nin kabarıklığı engellemek için harika ipuçları, saçı pürüzsüz ve parlak tutmak için hasarı onarmaya, kafa derisini beslemeye ve bazen de kabarıklığı vurgulamaya odaklanıyor.

Saçınızı daha sık yıkayın

Reavey’e göre, saçınızı daha az yıkamanın daha iyi olduğuna dair bir efsane var ancak ünlü saç uzmanı, bunun tersini söylüyor. “Kirli bir şehirde yaşıyorsanız, yumuşak su kullanıyorsanız veya düzenli olarak egzersiz yapıyor ve birçok ürün kullanıyorsanız, kafa derinizi temiz tutmak önemlidir,” Reavey, yağlı saç tiplerinin her bir veya iki günde bir, kıvırcık ve kabarık dokuların haftada bir, dalgalı saçların her üç veya dört günde bir, kuru ya da yağlı olmayan saç tiplerinin ise her iki veya üç günde bir yıkanmasını öneriyor.

Bir ön şampuan tedavisi ve kullandığınız şampuan ve saç kremi türü, en pürüzsüz, nemli ve sağlıklı sonuçları almak için büyük bir fark yaratabilir. Kabarıklığı azaltan serumu kuru saça uygulayın ve en az 10 dakika bekletin. “Sülfat içermeyen şampuan ve gliserin, aloe vera ve hyalüronik asit gibi nemlendirici bileşenlere sahip bir saç kremi kullanın; bunlar saçı ve kafa derisini nazikçe korur. Açıcı şampuanlardan kaçının: Saçın kütikülünü (saç telinin dış katmanı) açabilir ve saçı kuru hissettirebilir. Saçın kütikülünü kapatmaya yardımcı olmak için soğuk suyla durulayın.”

Kafa derinizi şımartın

Kafa derisi, saç sağlığının, parlaklığının ve hatta kabarıklık yönetiminin temelidir. Reavey, “Kafa derisini nemli tutun,” diyor ve her gün nemlendirici bir kafa derisi serumu kullanmayı tavsiye ediyor.

Yazın saçlar derin nemlendirmeye ihtiyaç duyar

Artan güneşe maruz kalma, klor ve tuzlu su saçları kurutur. Derinlemesine bakım kremleri ve maskeler, nemi geri kazandırır, UV ışınlarından kaynaklanan hasarı onarmaya yardımcı olur ve daha fazla kırılmayı engeller. Normal saç kreminizi, ihtiyaca göre haftada birkaç kez derinlemesine bakım tedavisiyle değiştirin. Gliserin ve shea yağı içeren besleyici maskeler kullanabilirsiniz. Büyük kabarıklığı olan kişiler saçlarına dokunmaktan kaçınmalıdır. Ne kadar çok dokunursanız, o kadar çok kutikülü bozarsınız ve kabarıklığı artırırsınız.

Durulanmayan da bakımlar kabarıklık kontrolünde güçlüdür. Bunlar saçınızı nemlendirir ve korur, kütikülü mühürler (açık kutiküller kabarıklığa neden olur) ve daha pürüzsüz bir görünüm yaratır. En güçlü kabarıklık kontrolü için, yeni yıkanmış, nemli saça durulanmayan bir krem veya yağ uygulayın. Veya saçınız kuruduktan sonra uçları ve kenarları düzgünleştirin. Argan yağı içeren seçeneklere de bakın. Saçınızı UV ışınlarından korumaya yardımcı olurlar, aynı zamanda parlaklığı artırır ve kabarıklığı azaltırlar. Kullanılacak ürün miktarı kişisel olup, her saç tipi için sihirli miktarı belirlemek için bazı denemeler yapmak gerekir.

Kabarık saçta şık görünüm: Dağınık topuz

En kabarık günlerde, ünlü saç tasarımcısı ve bakım uzmanı Reavey saçını dağınık bir topuz veya düzensiz bir örgüyle toplamayı tercih ediyor. Bunun için, görünümün daha amaçlı ve derli toplu olması. Dokuyu şekillendirmek amacıyla biraz ürün uygulayabilirsiniz. Reavey, birkaç tavsiye daha veriyor.

Özel bir havluyla kurutma

Saç ıslakken daha elastiktir ve daha hassastır. Saçın dış katmanı olan kütikül hafifçe kalkabilir, bu da saçı hasara daha duyarlı hale getirir. Mikrofiber havlu, normal bir havludan çok daha az sürtünme yapar ve daha az elektriklenme oluşturur. Yıkandıktan sonra saçı sıkarak (ovalamadan) fazla suyu alın ve kuruma süresini hızlandırmak ve böylece saçın hasar görebileceği süreyi minimize etmek için bu ekstra yumuşak, ekstra emici saç havlusuna sarın. Birkaç dakika sonra havluyu açın ve saçı tokalarla döndürerek tutturun.

Saçı kuruturken dikkatli olun

Sıcak şekillendirmeyi sınırlayın, ancak yapacaksanız, daha az zarar vermesi için düşük ısı kullanın. Her zaman önce ısıya karşı koruyucu bir ürün uygulayın.

Saçınızı ıslakken tarayın

Suyla birlikte düğümler gevşer, bu da tarak ya da fırçayı saçı daha az dirençle geçirebilmek için kolaylaştırır. Özellikle kıvırcık ve kıvrımlı saçlar için, saçı ıslakken taramak ya da fırçalamak, kıvır kıvır desenini daha iyi korur. Her türlü saçta, kayma sağlamak ve sürtünmeyi azaltmak için ıslak saça saç kremi ya da düğüm çözücü spreyi uygulayın. Islak saçı taramak veya fırçalamak, saçı istediğiniz yöne yönlendirmenizi sağlar, bu da kurudukça şekillendirmeye yardımcı olabilir. Düğüm çözme fırçası ile küçük bölümler halinde fırçalayın; sert dişleri olan fırçalardan kaçının; esnek olanları tercih edinya da saçı nazikçe taramak ve ayrım yapmak için geniş dişli bir tarak kullanın.

Saçınızın kabarıklığını gösterişli hale getirin

Biraz yaz kabarıklığı çekici olsa da düşünce tarzınızda küçük bir değişiklikle, büyük kabartmalar, saç tipinize ve buklelerin nasıl döküldüğüne bağlı olarak tam anlamıyla dikkat çekici bir hava yaratabilir. Daha fazla kabarıklık isterseniz saçınızı kuru iken fırçalayın, böylece yumuşak friz etkisi elde edersiniz.

