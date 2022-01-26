Evde yapabileceğiniz doğal saç maskeleri

Saçlarınızın çok kuru veya çok yağlı olduğunu düşünseniz bile bu durumdan kurtulmak için tonlarca para dökmenize ve kimyasal ürünler almanıza gerek yok. Muhtemelen ihtiyacınız olan her şey şu an mutfağınızda sizi bekliyor.

Yıpranmış saçlar için avokado ve mayonez maskesi

İşlemlerden, ısı görmekten ve hava değişikliğinden zarar görmüş saçlarınız varsa, bu doğal yağlardan zengin maske tam size göre. Öncelikle bir olgun avokadoyu ezin, yarım bardak mayonezle karıştırın ve sac diplerinden uçlara doğru uygulayın. Saçınızı bir saç bonesine veya plastik poşete sararak birkaç saat bekletin ve temizleyin. Avokadonun içerdiği vitaminler saçınızı ve sac derinizi besler, mayonezin içerisindeki sirke köpekle mücadele ederken yumurtadan gelen protein ve yağlar saçınızı nemlendirerek güçlendirir.

Kuru saçlar için Hindistan cevizi yağı maskesi

Hindistan cevizi yağı yapısı gereği saçın iç tabaklarına nüfuz edebilir ve saçınızı içten besleyerek nemlenmesini sağlar. Bu özellikten faydalanmak için 3 yemek kaşığı Hindistan cevizi yağını hafif ısıda eritin, kuru saçınıza diplerden uçlara doğru uygulayan ve tarayarak iyice dağıtın. Yarım saat bekledikten sonra temizleyin.

Yorgun saçlar için sirke maskesi

Eğer çok fazla ürün kullanmaktan yorulmuş saçlarınız varsa, birikmiş maddelerden arındırmak için sirkeden yardım alabilirsiniz. Bir bardak suyun içerisine 2 yemek kaşığı organik elma sirkesini katın ve karıştırın. Bir sprey şişesine aldığınız karışımı tüm saç derinize gelecek şekilde sıkın ve 30 dakika bekledikten sonra temizleyin.

Parlak saçlar için doğal maske

Saçlarınıza kuaförden yeni çıkmış ışıltısı katmak için doğal yağlar imdadınıza yetişiyor. Bunun için 3 kasık mango yağını eritip 3 kaşık zeytin yağı ile karıştırın, diplerden uçlara doğru uygulayın ve 30 dakika bekledikten sonra temizleyin. Bu maskeyi sadece zeytinyağı kullanarak da uygulayabilirsiniz.

Yağlı saçlar için çay maskesi

İçerdiği tanik asit sayesinde saç derisindeki fazla yağı ve gözenekleri temizleyen çay maskesi içilmeyen çayların da boşa gitmesini önlüyor. Soğumuş çayı bir sprey şişesi yardımıyla saç derinize sıkın, 20 dakika beklettikten sonra temizleyin.

İnce saçlar için maske

Saçınıza birçok faydası olacak vitaminleri içeren süt ve bal proteinleri birleşince saçınız için güçlendirici ve nemlendirici olabilir. Yarım bardak sütü ısıtın ve 2 kaşık bal ile karıştırın, ideal bir sıcaklığa ulaşınca saçınıza uygulayın ve 20 dakika bekledikten sonra temizleyin.

Saç uzatıcı maske tarifi

Saçlarınızın güçlü ve sağlıklı bir şekilde uzamasını istiyorsanız badem ve tarçının mucizesinden yararlanabilirsiniz. Tarçının kan dolaşımını hızlandırması ve badem yağının içerdiği E vitaminleriyle saç uzama hızınızda artış görebilirsiniz. 3 kaşık badem yağını 1 kaşık tarçınla karıştırdıktan sonra elinizde ısıtarak saç diplerinize masaj yaparak uygulayın. Yarım saat bekledikten sonra temizleyin.

Referanslar:

Lianna Bass. “11 DIY Hair Masks That Aren’t Just Mayo” Şuradan alındı: https://greatist.com/health/diy-hair-mask ( 20.10.2021).