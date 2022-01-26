Evde yapabileceğiniz doğal saç maskeleri

Siz de sağlıksız saçlardan şikayetçiyseniz evde yapıp uygulayabileceğiniz bu tariflere mutlaka göz atmalısınız.

Evde yapabileceğiniz doğal saç maskeleri
Güzellik
26 Ocak 2022 Çarşamba

Saçlarınızın çok kuru veya çok yağlı olduğunu düşünseniz bile bu durumdan kurtulmak için tonlarca para dökmenize ve kimyasal ürünler almanıza gerek yok. Muhtemelen ihtiyacınız olan her şey şu an mutfağınızda sizi bekliyor.


Yıpranmış saçlar için avokado ve mayonez maskesi

İşlemlerden, ısı görmekten ve hava değişikliğinden zarar görmüş saçlarınız varsa, bu doğal yağlardan zengin maske tam size göre. Öncelikle bir olgun avokadoyu ezin, yarım bardak mayonezle karıştırın ve sac diplerinden uçlara doğru uygulayın. Saçınızı bir saç bonesine veya plastik poşete sararak birkaç saat bekletin ve temizleyin. Avokadonun içerdiği vitaminler saçınızı ve sac derinizi besler, mayonezin içerisindeki sirke köpekle mücadele ederken yumurtadan gelen protein ve yağlar saçınızı nemlendirerek güçlendirir.


Kuru saçlar için Hindistan cevizi yağı maskesi

Hindistan cevizi yağı yapısı gereği saçın iç tabaklarına nüfuz edebilir ve saçınızı içten besleyerek nemlenmesini sağlar. Bu özellikten faydalanmak için 3 yemek kaşığı Hindistan cevizi yağını hafif ısıda eritin, kuru saçınıza diplerden uçlara doğru uygulayan ve tarayarak iyice dağıtın. Yarım saat bekledikten sonra temizleyin.


Kuru saçlar için doğal maskeler
Kuru saçlar için doğal maskeler


Yorgun saçlar için sirke maskesi

Eğer çok fazla ürün kullanmaktan yorulmuş saçlarınız varsa, birikmiş maddelerden arındırmak için sirkeden yardım alabilirsiniz. Bir bardak suyun içerisine 2 yemek kaşığı organik elma sirkesini katın ve karıştırın. Bir sprey şişesine aldığınız karışımı tüm saç derinize gelecek şekilde sıkın ve 30 dakika bekledikten sonra temizleyin.


Parlak saçlar için doğal maske

Saçlarınıza kuaförden yeni çıkmış ışıltısı katmak için doğal yağlar imdadınıza yetişiyor. Bunun için 3 kasık mango yağını eritip 3 kaşık zeytin yağı ile karıştırın, diplerden uçlara doğru uygulayın ve 30 dakika bekledikten sonra temizleyin. Bu maskeyi sadece zeytinyağı kullanarak da uygulayabilirsiniz.


Yağlı saçlar için çay maskesi

İçerdiği tanik asit sayesinde saç derisindeki fazla yağı ve gözenekleri temizleyen çay maskesi içilmeyen çayların da boşa gitmesini önlüyor. Soğumuş çayı bir sprey şişesi yardımıyla saç derinize sıkın, 20 dakika beklettikten sonra temizleyin.


İnce saçlar için maske

Saçınıza birçok faydası olacak vitaminleri içeren süt ve bal proteinleri birleşince saçınız için güçlendirici ve nemlendirici olabilir. Yarım bardak sütü ısıtın ve 2 kaşık bal ile karıştırın, ideal bir sıcaklığa ulaşınca saçınıza uygulayın ve 20 dakika bekledikten sonra temizleyin.


Saç uzatıcı maske tarifi

Saçlarınızın güçlü ve sağlıklı bir şekilde uzamasını istiyorsanız badem ve tarçının mucizesinden yararlanabilirsiniz. Tarçının kan dolaşımını hızlandırması ve badem yağının içerdiği E vitaminleriyle saç uzama hızınızda artış görebilirsiniz. 3 kaşık badem yağını 1 kaşık tarçınla karıştırdıktan sonra elinizde ısıtarak saç diplerinize masaj yaparak uygulayın. Yarım saat bekledikten sonra temizleyin.


Referanslar:

Lianna Bass. “11 DIY Hair Masks That Aren’t Just Mayo” Şuradan alındı: https://greatist.com/health/diy-hair-mask ( 20.10.2021).


Saç beyazlamasını önlemek için maske
Saç beyazlamasını önlemek için maske

Facebook Yorumları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Yorum yazmak için üyelik girişi yapmalısınız.
Değerli HTHayat okurları,

HTHayat ekibi olarak haber değeri taşıyan, herkesin kendine dair bir şeyler bulacağı içerikleri sizlere ulaştırmak için çalışıyoruz. İçeriklerimiz ile ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz. Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz. Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz. hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve hthayat.haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, Haberturk.com’da yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır. Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
GİRİŞ YAP Kapat
Üye değilseniz üye olmak için tıklayınız.
Şifremi unuttum

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.