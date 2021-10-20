Gardırop yenilemenin düşük bütçeli yolları...

Hayatınızın farklı bir evresine geçtiğinizde, farklı bir iş ortamına girdiğinizde veya eski tarzınızın gelişen karakterinizi yeteri kadar yansıtmadığınızı hissettiğinizde sahip olduğunuz tüm kıyafetleri atıp, yeni baştan bir stil oluşturmak isteyebilirsiniz. Çoğu zaman bu heves, maddi sebeplerle baltalanır fakat her zaman böyle olmak zorunda değil. Bütçenizi sarsmadan yeni bir gardırop sahibi olmak için yararlanabileceğiniz bazı tavsiyelere göz atın.

1- Sahip olduklarınızla başlayın.

Dolabınız aylarca veya yıllarca giymediğiniz ıvır zıvırla dolduğunda, iyi şeyleri bulmak zordur. Dolabınızı gözden geçirerek ve bir süredir giymediğiniz kıyafetlerden kurtularak başlayın. Bundan sonra, gerçekten giydiğiniz ve keyif aldığınız kıyafetlerle baş başa kalacaksınız. Bunları yeni gardırobunuzun temelleri olarak kullanabilirsiniz.

2- Eski kıyafetlerinizi satın.

Dolabınızı temizlerken, artık istemediğiniz tüm kıyafetleri ayırın. İyi durumdalarsa, yeni gardırobunuzu finanse etmek için bunları satarak gelir elde etmeyi düşünebilirsiniz.

3- Kombindeki eksiği bulun.

Artık gardırobunuzu oluşturmak için birkaç iyi parçanız olduğuna göre, oturun ve kıyafetlerinizi tamamlamak için hangi parçalara ihtiyacınız olduğunu bulun. Örneğin, eski gardırobunuzdan elinizde bolca pantolon ve gömlek var, bunlardan iyi bir kombin yapmak için başka ne lazım? Bu durum bir ceket veya yelek ihtiyacınız olduğunu gösterebilir. Çeşitli bir gardırop için nötr renklerde üst ve altları seçin, ardından kıyafetinizi daha farklı bir hale getirmek için kazak, ayakkabı, eşarp ve yelek gibi parçalar kullanın.

4- İkinci el satın almayı düşünün.

Kaliteli ürünleri daha uygun fiyata almak için ikinci el satış yapan sitelere göz gezdirin. İyi durumda olan ve dolabınıza katmak isteyeceğiniz parçalarla, modasının geçeceğini düşündüğünüz için yatırım yapmak istemediğiniz şeyleri bu şekilde temin edebilirsiniz.

5- Güvenilir bir terzi bulun.

Boyunuz ortalamadan kısaysa muhtemelen zaten bir terziniz var ancak ortalama bir tüketici de yetenekli bir terziden yararlanabilir. Üzerinize tam oturmayan kıyafetler içinize sinmeyecektir. Ayrıca dolabınızın arkasında asılı duran ve hiç giymediğiniz o muhteşem kıyafeti bir terziye götürerek size uygun hale getirebilirsiniz. İyi bir terziden çıkan kıyafet, fiyatı ne olursa olsun, oldukça kaliteli bir duruş taşır.

6- Ayakkabılarınıza iyi bakın.

Hem bütün gün sizi taşıdıkları için hem de kombininizin tamamlayıcısı oldukları için, ayakkabılar önemlidir. Kaliteli bir ayakkabıya yatırım yapmak, ona iyi baktığınız sürece karşılığını almanızı ve uzun süre kullanabilmenizi sağlar.

7- Nötr renklere sadık kalın.

Sürekli değişen moda karşısında ayakta kalan bir gardırop oluşturmak istiyorsanız, özellikle temel parçalarınız nötr renklerde olmalıdır. Her zaman uyumlu bir eşarp veya takı gibi aksesuarları farklı renkte ekleyerek zevkten ödün vermeden tarzınızı tamamlayabilirsiniz.

8- Bir boy aynası satın alın ve giyinme alanınıza uygun bir aydınlatma yerleştirin.

Hepimiz ofiste çok parlak makyajlı kadını ya da bir lacivert ve bir siyah çorap giyen adamı gördük. Evden çıkmadan önce dış görünüşünüzü kontrol etmek, bu tarz hataları kimse fark etmeden yakalamanıza yardımcı olacaktır.

9- Sevmediğiniz bir şeyi asla satın almayın.

İndirimde olduğu ve o fiyata bir daha bulamayacağınızı düşündüğünüz için herhangi bir şey satın almayın. Ne kadar ucuz olursa olsun, kullanmazsanız gereğinden pahalıya mal olmuş olur.

10- Sevdiğiniz temel bir parçadan birkaç tane alın.

Sürekli giyebileceğiniz bir pantolon, etek veya gömlek gibi bir parçayı çok sevmişseniz farklı renklerde de olsa birkaç adet alarak çok sağlam bir dolap temeli oluşturabilirsiniz.

11- Klasik parçalara yatırım yapın.

Özellikle sürekli giyeceğiniz parçaları satın alırken daha uyguna ama daha kalitesiz bir ürün alırsanız pek kar etmediğinizi zamanla fark edeceksiniz. Bunun yerine gerçekten kullanışlı olacak parçalara yatırım yapın ve kaliteli olmasına özen gösterin.

Referanslar:

Alexa Mason.“11 Tips for Building a Fabulous Wardrobe on a Tight Budget”. Şuradan alındı: https://moneyning.com/shopping-smart/5-tips-for-building-a-fabulous-wardrobe-on-a-tight-budget/