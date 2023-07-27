Kabak sıyırma

Ege mutfağından leziz bir yaz yemeği olan, yapılışı pratik Kabak Sıyırma'ya sofralarınızda yer açın. Müjgan Yurtseven'den...

Kabak sıyırma
Yaşam
Giriş: 27 Temmuz 2023 12:46 Güncelleme: 27 Temmuz 2023 12:49
ABONE OL

Kabak sıyırma tarifi

Servis: 4 kişilik

Hazırlama süresi: 20 dakika

Pişirme süresi: 20 dakika


Kabak sıyırma için malzemeler

6 - 7 adet küçük boy kabak, 750 gr

5 yemek kaşığı zeytinyağı

1 adet kuru soğan, yemeklik doğranmış

4 - 5 diş sarımsak, minik doğranmış

4 yemek kaşığı pirinç, bol suda yıkanmış

1 bardak sıcak su, 200 ml

1 limon suyu

1 çay kaşığı tuz

5 - 6 dal taze soğan, ince doğranmış

Yarım demet dere otu, ince doğranmış


Kabak Sıyırma'nın yapılışı

  • Kabakları yıkayıp sebze soyacağı ile çekirdekli bölüme gelene kadar şeritler halinde olacak gibi doğrayın. (çekirdekli bölümleri daha sonra değerlendirmek için kenara ayırın)

  • Pilav tenceresine zeytinyağı ve soğanı alarak soğan pembeleşene kadar kavurun. Sarımsak ve pirinci ekleyerek 2 - 3 dakika kavurduktan sonra sıcak suyun yarısını ekleyerek pirinçler hafifçe yumuşayıp suyunu çekene kadar yaklaşık 10 dakika tencerenin kapağı kapalı olarak kısık ateşte pişirin.

  • Şerit halinde doğranmış kabak, tuz, limon suyu ve sıcak suyun diğer yarısını ekleyip kabaklar yumuşayıncaya kadar yaklaşık 10 dakika daha pişirip ocağı kapatın. Üzerine doğranmış soğan ve dereotunu ilave ederek 15 dakika kadar demlendirip ılık veya soğuk olarak servis edin.

Kısa bir not;

Kabağın çekirdekli bölümlerini mücver yaparak veya minik doğrayıp soğan ile birlikte soteleyerek ayrı bir yemek olarak değerlendirebilirsiniz.


Afiyetle, sevgiyle ve sağlıkla kalın...





Kabağın faydaları



Facebook Yorumları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Değerli HTHayat okurları,

HTHayat ekibi olarak haber değeri taşıyan, herkesin kendine dair bir şeyler bulacağı içerikleri sizlere ulaştırmak için çalışıyoruz. İçeriklerimiz ile ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz. Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz. Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz. hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve hthayat.haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, Haberturk.com’da yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır. Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
GİRİŞ YAP Kapat
Üye değilseniz üye olmak için tıklayınız.
Şifremi unuttum

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.