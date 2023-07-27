Kabak sıyırma tarifi

Servis: 4 kişilik

Hazırlama süresi: 20 dakika

Pişirme süresi: 20 dakika

Kabak sıyırma için malzemeler

6 - 7 adet küçük boy kabak, 750 gr

5 yemek kaşığı zeytinyağı

1 adet kuru soğan, yemeklik doğranmış

4 - 5 diş sarımsak, minik doğranmış

4 yemek kaşığı pirinç, bol suda yıkanmış

1 bardak sıcak su, 200 ml

1 limon suyu

1 çay kaşığı tuz

5 - 6 dal taze soğan, ince doğranmış

Yarım demet dere otu, ince doğranmış

Kabak Sıyırma'nın yapılışı

Kabakları yıkayıp sebze soyacağı ile çekirdekli bölüme gelene kadar şeritler halinde olacak gibi doğrayın. (çekirdekli bölümleri daha sonra değerlendirmek için kenara ayırın)

Pilav tenceresine zeytinyağı ve soğanı alarak soğan pembeleşene kadar kavurun. Sarımsak ve pirinci ekleyerek 2 - 3 dakika kavurduktan sonra sıcak suyun yarısını ekleyerek pirinçler hafifçe yumuşayıp suyunu çekene kadar yaklaşık 10 dakika tencerenin kapağı kapalı olarak kısık ateşte pişirin.

Şerit halinde doğranmış kabak, tuz, limon suyu ve sıcak suyun diğer yarısını ekleyip kabaklar yumuşayıncaya kadar yaklaşık 10 dakika daha pişirip ocağı kapatın. Üzerine doğranmış soğan ve dereotunu ilave ederek 15 dakika kadar demlendirip ılık veya soğuk olarak servis edin.

Kısa bir not;

Kabağın çekirdekli bölümlerini mücver yaparak veya minik doğrayıp soğan ile birlikte soteleyerek ayrı bir yemek olarak değerlendirebilirsiniz.

Afiyetle, sevgiyle ve sağlıkla kalın...