Kabak lazanya nasıl yapılır?

Servis: Orta boy oval fırın kabında

Hazırlama süresi: 30 dakika

Pişirme süresi: 30 + 10 dakika

Kabak lazanya için malzemeler:

1 kg sakız kabağı

3 diş sarımsak, ezilmiş

3 yemek kaşığı zeytinyağı

3 bardak domates püresi, 600 gr

1 tatlı kaşığı biber salçası

1 tatlı kaşığı kuru fesleğen

1 çay kaşığı tuz

100 gr rendelenmiş mozarella veya taze kaşar

Kabak lazanya yapılışı:

*Kabakları yıkayıp kurulayarak mandolin yardımıyla veya bıçak ile ince halkalar halinde doğrayın.

*Sarımsak ve zeytinyağını sos tenceresine alın, orta ateşte sarımsak aromasını yağa bırakana kadar çevirin. Domates püresi, biber salçası, fesleğen ve tuzu ekleyip sos koyulaşana kadar pişirin.

*Kabın tabanına sostan 2 yemek kaşığı yayın, üzerine kabak dilimlerinin 1/4 ünü görseldeki gibi sıralayın, üzerlerine yine sostan yayarak kabakların 1/4 ünü sıralayın, en üst için sosun 2 yemek kaşığını ayırıp kabaklar bitene kadar aynı işleme devam edin. En üste sosu yayarak kabı pişirme kağıdı ve folyo ile kaplayın, 200 derecede ısıtılmış fırında 30 dakika pişirin. Bu süre sonunda kabı fırından alıp folyo ve pişirme kağıdını çıkartın ve üzerine rendelenmiş peyniri serpiştirin. Fırında peynirler eriyene kadar yaklaşık 10 dakika daha pişirin.

Afiyetle, sevgiyle ve sağlıkla kalın…