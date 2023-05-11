Jüpiter Boğa Döngüsü burçları nasıl etkileyecek? (16 Mayıs 2023 - 26 Mayıs 2024)

Son 1,5 yıl boyunca yaşadıklarımızın hak edişlerini alacağımız, şans, sevgi, aşk, bereket, bolluk enerjisinin yaşamlarımızda kendini göstereceği, ektiğimiz tüm tohumların yeşereceği, huzurlu, güvenli, güzel bir döngüye başlıyoruz. 16 Mayıs 2023 itibariyle Jüpiter, enerjisini en güzel haliyle gösterebildiği Boğa yolculuğuna başlıyor.

Yaşamınıza etkilerini özellikle yükselen burcunuza göre okuyabilirsiniz:

Koç: Kendi değerinize yeniden doğacağınız, yeteneklerinizi yeniden keşfedeceğiniz, öz değerinizin farkına varacağınız yepyeni bir döngüye başlıyorsunuz. Siz sahip olduğunuz güzelliklerin, sevginizin, emeklerinizin, zamanınızın değerini bildikçe; hayat size değer olanı sizinle buluşturacaktır. Bolluk bereketinizin iç huzurunuzla ürettiğinizde çoğalacağı bu döngüde, geleceğe güvenle bakmak için kaynaklarınızı biriktirmeyi unutmayın. Sevgiyi almaya ve sunmaya kalbinizi açın.

Boğa: Kendinize yeniden doğacağınız, son 1,5 yıldır hayata verdiğinizi alacağınız, kalbinizin güzelliği kadar güzelliklere kavuşacağınız, emeklerinizin ve sevginizin karşılık bulacağı şanslı, pozitif, iyimser bir döngüye başlıyorsunuz. Bu döngüde güven, sabır, kararlılık, ektiğiniz tohumların hayallerinizden bile güzel bir bahçeye dönüşmesine vesile olacak. Ruhunuzun bilgeleştiği, attığınız adımların aşk ve bereket getirdiği bu süreçte, yepyeni başlangıçlar zamanı!

İkizler: Ruhunuzun kendi derinliğine yeniden doğacağı, keyif, huzur, ilham dolu, kadersel koruma altında olduğunuz yepyeni bir döngüye başlıyorsunuz. Bu döngüde hayat yoğunluğundan sıyrılarak verdiğiniz mücadelelerin karşılığını huzurla alabilir, dinlenebilir, inzivaya çekilebilirsiniz. Karşınıza ufkunuzu genişletecek bilge insanlar çıkabilir. Uyumak, doğayla iç içe olmak, spiritüel konularla ilgilenmek, uzak yerleri ziyaret etmek, ruhsal ve duygusal ihtiyaçlarınızla ilgilenmek size bu döngüde iyi gelecektir. Rüyalarınızın rehberliğine güvenin.

Yengeç: Hayallerinize ulaşmak için attığınız her adımın karşılığını alacağınız, dilekleriniz için verdiğiniz her emeğin karşılık bulacağı hareketli bir döngüye başlıyorsunuz. Bu döngüde tanışacağınız yepyeni insanlar, içinde bulunacağınız çevreler sizi yükselten, size katkı sunan destekler sunacak. Fikirleriniz, planlarınız için mutlaka girişimlerde bulunmalı, sanatsal aktivitelere zaman ayırmalı, kendinize güvenmeli ve sosyalleşmelisiniz.

Aslan: Kendi zirvenize ulaşacağınız, ışığınızın ve yeteneklerinizin görünür olacağı, hedeflerinize ulaşacağınız yepyeni bir döngüye başlıyorsunuz. Bu döngüde bugüne dek kendinize kattığınız her şey açığa çıkarken, emeklerinizin hediyelerini görmeye başlayacaksınız. Geleceğinizi daha güvenli ve sağlam hale getirecek, takdir görecek, diğerlerine ilham olacaksınız. Bu süreçte; işinizi büyütme, terfi alma, evlenme, ebeveyn olma gibi hayati kararlarınızda destekleniyorsunuz. Beklenmedik fırsatlara hazır olun!

Başak: Geleceğe güvenle bakacağınız, ufkunuzu genişleteceğiniz, sınırlarınızı aşacağınız bir döngüye başlıyorsunuz. Bu süreçte; seyahat, eğitim, hukuk, yayıncılık, ticaret, yurt dışı bağlantıları gibi alanlarda şanslı olacaksınız. İlahi adalet döngüsünden hakkınızı alacağınız bu döngüde, maneviyatınız güçlenecek, rüyalarınızdan ve yaşamdan işaretler alacaksınız. Kendinizi ve dünyayı yeniden keşfetmeye hazır olun!

Terazi: Kendi gücünüze yeniden doğacağınız, paylaştıkça güzelleşeceğiniz, destek almaya açıldıkça kendinizi bulacağınız bir döngüye başlıyorsunuz. Bu döngüde kendi ruh dünyanızın derinliklerine inebilir, gizemli konularla ilgilenebilir, yaşam akışınızı tıkayan her şeyden arınarak şifalanabilirsiniz. Kendinize yakın bulduklarınıza içinizi açtıkça yenilenebilir, maddi manevi desteği kabul ettikçe hayat akışınızı kolaylaştırabilirsiniz. Hayatınızda yepyeni doğumlara hazırlanıyorsunuz. Ortak kazançlar, eş geliri, kredi, vergi, miras gibi toplu kazanç alanlarında destekleniyorsunuz.

Akrep: Ruh eşinizle buluşacağınız, bir olmanın güzelliklerini yaşayacağınız, güvenle bağ kuracağınız aşk dolu bir döngüye başlıyorsunuz. Bu döngüde kalbinizin sunabildiği kadar sevgi yolunuza eşlik etmeye başlayacak. İlişkilerde değerinize eş olanla buluşarak geleceğe adım atacaksınız. Denge kurmak en önemli deneyiminiz olacak. Evliliğinizde, ilişkinizde, ortaklıklarınızda ve hukuksal alanda gelecek güzelliklere kendinizi açın.

Yay: Hayat düzeninizin yenileneceği, yaşamınızın kolaylıkla akarak güzelleşeceği bir döngüye başlıyorsunuz. Bu döngüde huzurla üreteceğiniz iş fırsatlarıyla karşılaşacak, bolluk bereketinizi arttıracak, daha düzenli ve sağlıklı yaşamaya başlayacaksınız. Kendinizi geliştirmeye açık oldukça, önemli fırsatlarla karşılaşacaksınız. Geleceğe doğru iş ve evlilik alanlarında önemli ve keyifli hazırlıklar yapacağınız yepyeni bir yaşam akışına hazır olun!

Oğlak: Hayat sahnenizde parlayacağınız, özgüveninizin artacağı, yeteneklerinizle öne çıkacağınız keyifli bir döngüye başlıyorsunuz. Bu döngüde aşk hayatınız hareketlenebilir, güvenli ve huzurlu bir ilişkiye başlayabilir veya ilişkinizi daha ciddi bir evreye taşımak isteyebilirsiniz. Çocuk sahibi olabilir, çocuğunuzla ilişkinizi güzelleştirebilirsiniz. Yepyeni hobiler, sanatsal işler ve yatırımlarınızda şansla destekleniyorsunuz.

Kova: Yaşama daha ait hissedeceğiniz, iç huzurunuzun yükseleceği, güvenli ve keyifli bir döngüye başlıyorsunuz. Bu süreçte aile ilişkilerinizi güzelleştirebilir, yeni ve daha geniş bir ev veya arsa alabilir, satabilir, taşınmak, evlenmek, aile üyelerinizin artması gibi hayatınızın temelini yenileyecek güzellikler yaşayabilirsiniz. Yaşam alanınızda kendinizle baş başa kalmak, doğada zaman geçirmek, kamp yapmak ruhunuzu yenileyecektir.

Balık: Hayata bakış açınızın yenileneceği, kendinizi daha güzel ifade edebileceğiniz, geniş kitlelerde etki yaratabileceğiniz bir döngüye başlıyorsunuz. Bu döngüde iletişim en büyük anahtarınız olurken; yazılarınız, yayınlarınız, sosyal medya, eğitim, seyahat, ticaret gibi alanlarda fırsatlarla karşılaşabilirsiniz. Yeni araç veya ehliyet alabilirsiniz. Yakın çevre ve kardeşlerinizle bağlantılarınız iyileşerek güzelleşebilir. Sezgileriniz size yol gösterirken, nefes egzersizleri ve meditasyonlar ruhunuzu ve zihninizi besleyecektir.

Sevgilerimle,

İnci Gücen

Altair Astroloji

Instagram: @incininyildizi