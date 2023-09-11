Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında 24 yaşındaki Rabia Birsen Güvercin 1 Milyon TL değerindeki son soruyu açtırdı. Bu zamana kadar 6 kez 1 milyonluk soru açılmasına karşın büyük ödül sadece bir kere kazanılmıştı.

24 yaşındaki yarışmacı Rabia Birsen Güvercin, yarışmanın 1057. bölümde 400 binlik soruyu bilerek 1 milyonluk soruyu açtırmaya hak kazandı.

İşte Kim Milyoner Olmak İster 1 Milyon TL'lik soru!

1 milyon TL değerindeki soru: "Türkiye’deki 81 ilin adında bu dört harften hangisi diğer üçünden daha az bulunur?” oldu.

A: Ş

B: V

C: G

D: H

Sorunun cevabı ise; B şıkkı V.