Servis: 14 adet
Hazırlama süresi: 30 dakika
Pişirme süresi: 25 - 30 dakika
Ispanaklı peynirli çörek için malzemeler
200 ml lik bardak ölçüsüyle;
100 gr bebek ıspanak
2 - 3 ince dal taze soğan
7 - 8 dal dereotu
1 bardak yoğurt
Yarım bardak zeytinyağı
1 yumurta akı
125 gr beyaz peynir
2 yemek kaşığı rendelenmiş taze kaşar peyniri
2,5 - 3 bardak un
1 paket kabartma tozu
1 çay kaşığı karbonat
1 çay kaşığı karabiber
1 çay kaşığı tuz
Üzerlerine;
1 yumurta sarısı
Yapılışı:
- Fırın tepsisine pişirme kağıdı serin.
- Ispanak, taze soğan ve dereotunu yıkayıp kurulayarak incecik doğrayın.
- Yoğurt, zeytinyağı ve yumurta akını yoğurma kabına alarak el çırpıcısı ile iyice karıştırın.
- Doğranmış ıspanak, taze soğan, dereotu ve peynirleri sıvı karışıma ekleyip karıştırın. Unun 2, 5 bardağına kabartma tozu, karbonat, karabiber ve tuzu ekleyip elekten geçirerek ıspanaklı karışıma ilave ederken bir yandan yoğurmaya başlayın (ele yapışmayan yumuşak bir hamur elde ediyoruz, gerekirse yarım bardak unu da ekleyin).
- Hamuru silikon bir mat veya pişirme kağıdı üzerinde 2 cm kalınlığında olacak gibi açın ve kurabiye kalıbı ile keserek tepsiye aralıklı olarak sıralayın, hamurun kenarlarından kalanı toparlayarak bitene kadar aynı işlemi yapın. Üzerlerine yumurta sarısı sürün.
- 175 derece fanlı ayarda önceden ısıtılmış fırında üzerleri kızarana kadar 25 - 30 dakika pişirin.
Kısa notlar;
- Bu tarifte beyaz ve sarı unu eşit oranda kullandım.
- Dilerseniz hamuru kalıp kullanmadan kabuklu ceviz boyutunda yuvarlayarak hazırlayabilirsiniz.
- Hamuru akşamdan yoğurup kapalı kapta bekletebilirsiniz, ertesi gün sadece şekil verip pişirilebilir.
Afiyetle, sevgiyle ve sağlıkla kalın...
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