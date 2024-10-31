Instagram’da yeni güvenlik önlemleri

Meta, gençleri cinsel içerikli şantajdan koruma ve bu konuda farkındalık yaratma amaçlı yeni güvenlik tedbirlerini açıkladı. Bu yeni önlemlerle ebeveynlerin de çocuklarına bu tür dolandırıcılıklardan korunmaları konusunda destek olmaları hedefleniyor.

Instagram’ın hayata geçirdiği güvenlik tedbirlerinden bazıları şunlar:

Takipçi ve takip edilen listelerinin gizliliği

Dolandırıcılık amacı güden hesaplar artık kullanıcıların takipçi ve takip edilen listelerine erişim sağlayamayacak. Bu hesaplar aynı zamanda kullanıcıların gönderilerini beğenenler veya etiketlendikleri fotoğrafları göremeyecek.

Gençler için mesajlaşma kısıtlaması

18 yaş altındaki gençler, takip etmedikleri veya bağlantı kurmadıkları kişilerden mesaj alamayacak. Şüpheli etkinlik gösteren hesaplar gençleri takip etmeye çalıştığında kısıtlamalarla karşılaşacak; daha ciddi durumda olan hesaplar ise doğrudan engellenecek veya mesajları spam olarak işaretlenecek.

Geçici mesajlar için ekran görüntüsü koruması

Instagram, “bir kez görüntüle” veya “tekrar oynat” özellikleriyle gönderilen geçici mesajların ekran görüntüsünün alınmasını engelleyecek. Aynı zamanda, kullanıcıların bu içerikleri Instagram web’de görüntüleyerek bu engeli aşmalarını da önleyecek.

Dolandırıcı hesapların tespiti

Meta, cinsel içerikli şantajda bulunan hesapları tespit etmek ve platforma geri dönmelerini önlemek amacıyla sistemlerini sürekli olarak geliştirdiğini açıkladı. Meta, ayrıca diğer şirketlerin de bu tür davranışları tespit edebilmesi için sıkça kullanılan dolandırıcılık yöntemlerini Tech Coalition’ın Lantern Programı ile paylaşıyor.

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Çıplaklık içeren görüntülerin korunması

Instagram, çıplaklık içerdiği belirlenen görüntüleri otomatik olarak bulanıklaştıracak bir özellik sunuyor. 18 yaş altındaki gençler için varsayılan olarak aktif olan bu özellik, kullanıcıları hassas içerikler hakkında bilgilendiriyor.

Organize şantaj ağlarına karşı mücadele

Meta, Temmuz ayında kaldırdığı 7.200 unsura ek olarak, kısa bir süre önce suç ağlarıyla bağlantılı 1.600’den fazla hesabı ve grubu da kaldırdığını duyurdu.

Bu yeni tedbirler, gençlerin çevrimiçi güvenliğini artırarak kimlerle iletişim kurabileceklerini ve görebilecekleri içerikleri sınırlandırıyor. 16 yaş altı kullanıcılar ise ebeveyn izni olmadan bu ayarları değiştiremiyor. Meta, bu girişimle topluluğunu koruma kararlılığını vurgularken ebeveynleri bilgilendirme ve sektör iş birlikleriyle suçlularla mücadeleye devam etme hedefinde olduğunu belirtiyor.