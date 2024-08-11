Instagram erişime açıldı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Bakan Uraloğlu, dün akşam saatlerinde Instagram'ın erişime açıldığına dair X hesabı üzerinden paylaşımda bulundu.

"Instagram'a erişim engeli kaldırılmıştır" açıklamasında bulunup Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunun "site bilgileri sorgu sayfasının" ekran resimlerini de ekledi.

Bildiğimiz gibi Türkiye'de Instagram'a 2 Ağustos'ta erişim engeli getirilmişti. Son açıklamasında "Sosyal medya platformlarının Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına saygı duymalarını istedik. Instagram yetkilileriyle yürüttüğümüz görüşmeler neticesinde özellikle katalog suçlar çerçevesindeki taleplerimizin karşılanacağı, kullanıcılara getirilen sansür konusunda ortak bir çalışma yapma sözü vermeleri üzerine saat 21.30 itibarıyla erişim engelini kaldıracağız." ifadelerine yer veren Uraloğlu, hesapların herhangi bir uyarı yapılmadan kapatılamayacağına dair açıklamalarda da bulundu.

Açıklamalarına "Terör örgütlerine ait hesaplar ve bu örgütler lehine propaganda içeren tüm içeriklerin Meta platform tarafından kaldırılması için gerekli hassasiyet gösterilecektir. Bununla birlikte terör propagandası ve yasa dışı içeriklerle mücadele noktasında etkin bir yaklaşım benimsenerek güvenlik ve kamu düzeni de bu vesileyle korunmuş olacaktır." ifadelerini ekledi.