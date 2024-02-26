İnsanlık yıllar sonra yeniden Ay’da

ABD Florida'daki Kennedy Uzay Merkezi'nden fırlatılan Intuitive Machines’in ilk Ay’a iniş aracı Odysseus, görevini tamamladı.

İnsanlık yıllar sonra yeniden Ay’da
Yaşam
Giriş: 26 Şubat 2024 11:47 Güncelleme: 26 Şubat 2024 11:48
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ABD'li bir firma olan Intuitive Machines, ticari bir kuruluş olarak Ay'a uzay aracı indiren ilk şirket olarak tarihe geçti. Houston merkezli şirket, Ay'ın güney kutbuna yakın bir bölgeye Odysseus robotunu indirdi. Kontrolörlerin aracın indiğini teyit etmesi birkaç dakika sürdü ancak sonunda bir sinyal alındı.


Uçuş direktörü Tim Crain, "Şüphesiz teyit edebileceğimiz şey, ekipmanımızın Ay yüzeyinde olduğu ve veri ilettiğidir" dedi. Şirket çalışanları haberi alkışlar ve çığlıklarla kutladı.


Bu gelişme, hem ticari uzay faaliyetlerinde hem de genel olarak uzay keşiflerinde önemli bir adımı temsil ediyor. Intuitive Machines'in başarısı, bir şirketin Ay'a iniş yapabilme kapasitesine sahip olduğunu ve uzay araştırmalarının artık sadece ulusal uzay ajanslarının tekelinde olmadığını gösteriyor. Bu, Ay yüzeyine iniş yapabilen ilk ticari misyon olarak, uzay keşfinin yeni bir dönemine işaret ediyor. Bu başarı, 1972'den bu yana Ay'a iniş yapılmaması nedeniyle bir boşluğu dolduruyor ve uzay keşfindeki yeni teknolojik ilerlemelerin ve işbirliklerinin önünü açıyor.






“ABD Ay’a geri döndü”

Odysseus önce yörüngeye girdi sonra inişini gerçekleştirdi. ABD uzay ajansı NASA, Odysseus'a altı bilimsel alet yerleştirmişti ve ajansın yöneticisi Bill Nelson, Intuitive Machines'i "zafer" olarak nitelendirdiği misyon için tebriklerini ekledi. "ABD Ay'a geri döndü," dedi ve şunları ekledi: "Bugün, insanlık tarihinin ilk defa, bir ticari şirket - bir Amerikan şirketi - oraya yolculuğu başlattı ve yönetti. Ve bugün, NASA'nın ticari ortaklıklarının gücünü ve vaadini gösteren gün."


* Haberin görselleri Associated Press tarafından servis edilmiştir.



Kaynak: Jonathan Amos. "By Moon landing: US firm Intuitive Machines makes historic touchdown". Şuradan alındı: https://www.bbc.com/news/science-environment-68377730. (23.02.2024).




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