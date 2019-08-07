Ay'ın insanlara etkisi nedir?

Ay'ın hareketlerinin insanlar üzerinde yadsınamaz etkileri vardır.

Güneş sistemimizde yer alan Güneş ve Ay, dünya üzerindeki hayatın devamlılığını sağlarlar. Güneş ve Ay'ın astrolojiye göre ise üzerimizde yadsınamaz etkileri vardır. Güneşin ruhumuzu yönettiğine inanılırken Ay'ın duygularımızı konrol ettiği düşünülür. Daha detaylı konuşmak gerekirse Ay, insanlardaki düşünce ve duygusal gücü sembolize eder. İnsanların başkalarıyla dengeli ilişkiler kurmasında önemli bir role sahiptir. Ay, dünyanın etrafındaki bir tam turunu 28 günde tamamlamaktadır. Bu da her 2- 2,5 günde bir, bir burcun üzerinden geçtiği anlamına gelir. Ay'ın hareketlerini takip etmeniz onun ritmine kapılmanızı sağlar. Bunu yaparak da hangi gün hangi alanda daha güçlü olduğunuzu keşfedebilirsiniz. Unutmayın ki Ay'ın ritmine ne kadar ayak uydurursanız o da sizin gözünüzden kaçan şeyleri o kadar açığa çıkarır.

Ay, Güneş sisteminin kraliçesidir

Ay en küçük gezegen olsa da Dünya'ya olan yakınlığından dolayı insan hayatında büyük etkileri vardır. Örneğin kadınların adet dönemleri, Ay'ın hareketlerinden ve evrelerinden direkt olarak etkilenir. Hint Astrolojisi'nde ise Ay'ın insanların düşünce gücünü güçlendirdiğine ve refaha ulaşmalarını sağladığına inanılır. İnsanların hayatındaki refah ve bolluk, Ay'ın ve Jüpiter'in birbirleriyle yaptıkları hareketlere bağlıdır. Jüpiter aynı zamanda bolluğun simgesidir. Bu yüzden bu iki gezegenin birlikteliğinin varlık ve refah için çok elverişli olduğu düşünülür.

Ay evrenin annesidir

Su, Ay'ın elementidir. Ay'daki ve Güneş'teki yerçekim kuvveti okyanuslardaki medcezirler sayesinde oluşur. Ay kendi başına ışık saçamadığı için dünya üzerinden aldığı güneş ışığını yansıtır. Dünya üzerindeki hayatın tıpkı bir anne gibi büyüp gelişmesini sağladığı için de evrenin annesi olarak kabul edilir.

Ay'ın hangi burçta olduğu Ay burcunuzla ve doğum haritanızdaki diğer gezegenlerle bağlantılı olarak sizi etkiler. Doğum haritanıza bakarak ay burcunuzun ne olduğunu öğrenebilirsiniz.

Ay'ın Koç burcunda olması: Yeni başlangıçlara, cesur olmaya, liderliğe ve bireyselliğe işarettir.

Ay'ın Boğa burcunda olması: Varlıklı olmaya, sahip oldukların memnun olan bir kişiye ve duygusallığa işarettir.

Ay'ın İkizler burcunda olması: Sosyalliğe, güçlü analiz gücüne ve hareketli olmaya işarettir.

Ay'ın Yengeç burcunda olması: Tutkuya, evcimen olmaya ve hassaslığa işarettir.

Ay'ın Aslan burcunda olması: Başarma tutkusuna, risk almaktan korkmamaya ve eğlenceli olmaya işarettir.

Ay'ın Başak burcunda olması: Sağlıklı alışkanlıklara sahip olmaya, düzenliliğe, düzgün kriz yönetimine işarettir.

Ay'ın Terazi burcunda olması: Sofistike ve stil sahibi olmaya, işbirliğine yatkın olmaya ve sanatla iç içe olmaya işarettir.

Ay'ın Akrep burcunda olması: Duygusal olarak güçlü ve azimli olmaya işarettir.

Ay'ın Yay burcunda olması: Sorgulayıcı ve macerapestliğe, spontene olmaya ve araştırmacılığa işarettir.

Ay'ın Oğlak burcunda olması: Olgunluğa, sorumluluk sahibi olmaya ve hayattaki amacını bilmeye işarettir.

Ay'ın Kova burcunda olması: Yaratıcılığa, detaylı bir bakış açısına sahip olmaya ve kuvvetli arkadaşlıklara işarettir.

Ay'ın Balık burcunda olması: Güçlü bir hayal dünyasına, tutkulu olmaya ve bireyselliğe işaret eder.

Derleyen ve çeviren: Dilara Koru

Referanslar: Liveaboutdotcom

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