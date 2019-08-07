Ay'ın insanlara etkisi nedir?

Ay'ın hareketlerinin insanlar üzerinde yadsınamaz etkileri vardır.

+ Sonra Oku
Ay'ın insanlara etkisi nedir?

Güneş sistemimizde yer alan Güneş ve Ay, dünya üzerindeki hayatın devamlılığını sağlarlar. Güneş ve Ay'ın astrolojiye göre ise üzerimizde yadsınamaz etkileri vardır. Güneşin ruhumuzu yönettiğine inanılırken Ay'ın duygularımızı konrol ettiği düşünülür. Daha detaylı konuşmak gerekirse Ay, insanlardaki düşünce ve duygusal gücü sembolize eder. İnsanların başkalarıyla dengeli ilişkiler kurmasında önemli bir role sahiptir. Ay, dünyanın etrafındaki bir tam turunu 28 günde tamamlamaktadır. Bu da her 2- 2,5 günde bir, bir burcun üzerinden geçtiği anlamına gelir. Ay'ın hareketlerini takip etmeniz onun ritmine kapılmanızı sağlar. Bunu yaparak da hangi gün hangi alanda daha güçlü olduğunuzu keşfedebilirsiniz. Unutmayın ki Ay'ın ritmine ne kadar ayak uydurursanız o da sizin gözünüzden kaçan şeyleri o kadar açığa çıkarır.

 

Ay, Güneş sisteminin kraliçesidir

Ay en küçük gezegen olsa da Dünya'ya olan yakınlığından dolayı insan hayatında büyük etkileri vardır. Örneğin kadınların adet dönemleri, Ay'ın hareketlerinden ve evrelerinden direkt olarak etkilenir. Hint Astrolojisi'nde ise Ay'ın insanların düşünce gücünü güçlendirdiğine ve refaha ulaşmalarını sağladığına inanılır. İnsanların hayatındaki refah ve bolluk, Ay'ın ve Jüpiter'in birbirleriyle yaptıkları hareketlere bağlıdır. Jüpiter aynı zamanda bolluğun simgesidir. Bu yüzden bu iki gezegenin birlikteliğinin varlık ve refah için çok elverişli olduğu düşünülür.

 

Ay evrenin annesidir

Su, Ay'ın elementidir. Ay'daki ve Güneş'teki yerçekim kuvveti okyanuslardaki medcezirler sayesinde oluşur. Ay kendi başına ışık saçamadığı için dünya üzerinden aldığı güneş ışığını yansıtır. Dünya üzerindeki hayatın tıpkı bir anne gibi büyüp gelişmesini sağladığı için de evrenin annesi olarak kabul edilir.

 

BURCUNUZUN KARANLIK TARAFINI POZİTİF GÜCE DÖNÜŞTÜRMENİN YOLLARI

 

Ay'ın hangi burçta olduğu Ay burcunuzla ve doğum haritanızdaki diğer gezegenlerle bağlantılı olarak sizi etkiler. Doğum haritanıza bakarak ay burcunuzun ne olduğunu öğrenebilirsiniz.

 

Ay'ın Koç burcunda olması: Yeni başlangıçlara, cesur olmaya, liderliğe ve bireyselliğe işarettir.

 

Ay'ın Boğa burcunda olması: Varlıklı olmaya, sahip oldukların memnun olan bir kişiye ve duygusallığa işarettir.

 

Ay'ın İkizler burcunda olması: Sosyalliğe, güçlü analiz gücüne ve hareketli olmaya işarettir.

 

Ay'ın Yengeç burcunda olması: Tutkuya, evcimen olmaya ve hassaslığa işarettir.

 

Ay'ın Aslan burcunda olması: Başarma tutkusuna, risk almaktan korkmamaya ve eğlenceli olmaya işarettir.

 

Ay'ın Başak burcunda olması: Sağlıklı alışkanlıklara sahip olmaya, düzenliliğe, düzgün kriz yönetimine işarettir.

 

Ay'ın Terazi burcunda olması: Sofistike ve stil sahibi olmaya, işbirliğine yatkın olmaya ve sanatla iç içe olmaya işarettir.

 

Ay'ın Akrep burcunda olması: Duygusal olarak güçlü ve azimli olmaya işarettir.

 

Ay'ın Yay burcunda olması: Sorgulayıcı ve macerapestliğe, spontene olmaya ve araştırmacılığa işarettir.

 

Ay'ın Oğlak burcunda olması: Olgunluğa, sorumluluk sahibi olmaya ve hayattaki amacını bilmeye işarettir.

 

Ay'ın Kova burcunda olması: Yaratıcılığa, detaylı bir bakış açısına sahip olmaya ve kuvvetli arkadaşlıklara işarettir.

 

Ay'ın Balık burcunda olması: Güçlü bir hayal dünyasına, tutkulu olmaya ve bireyselliğe işaret eder.

 

Derleyen ve çeviren: Dilara Koru

Referanslar: Liveaboutdotcom

Shrivinayaka astrology

Facebook Yorumları
Bu Habere Yorum Yaz
Yorumlar
0
Onay Bekleyenler
0

İlginizi çekebilecek diğer haberler
Aslan Burcunda Yeniay: Kalbi canlı tutan şeyler
Aslan Burcunda Yeniay: Kalbi canlı tutan şeyler
Balık burcunun takıntılarını biliyor musunuz?
Balık burcunun takıntılarını biliyor musunuz?
Burcunuzun karanlık tarafını yönetebilirsiniz!
Burcunuzun karanlık tarafını yönetebilirsiniz!
Burcuna göre hangi La Casa de Papel karakterisin?
Burcuna göre hangi La Casa de Papel karakterisin?
Yengeç kadınına aşık olmak için 5 sebep
Yengeç kadınına aşık olmak için 5 sebep
İkizler burcu kadınına aşık olmak için 5 sebep
İkizler burcu kadınına aşık olmak için 5 sebep
Başak erkeğine aşık olmak için 5 neden
Başak erkeğine aşık olmak için 5 neden
Yengeç burcunun gizli saplantıları
Yengeç burcunun gizli saplantıları
HT Hayat
Kategoriler
Servisler
HT Hayat Mobil Facebook Twitter Google + Pinterest Instagram Youtube
Yaşam Dekorasyon Önerileri Güncel Kültür & Sanat Magazin Röportajlar Seyahat Yemek Tarifleri
Anne & Çocuk Bebek Çocuk Çocuk Sağlığı Ebeveynlik
İlişki Cinsellik İlişki Rehberi İlk Seferim İtiraflar
Moda
Hamilelik Doğum Emzirme Gebelik Günlüğü Hafta Hafta Hamilelik Lohusa Tüp Bebek İsim Rehberi
Sağlık Beslenme Çocuk Hastalıkları Diyet Egzersiz Kadın Hastalıkları Organik Psikoloji
Güzellik Cilt Makyaj Saç Yenilikler
Evlilik
Astroloji Yazarlar Yeni Medya Hesaplayıcılar Galeri Video Blog Testler Siz de itiraf edin Yükselen burcunuz ne? İsim rehberi
Ana Sayfa Künye İletişim (Bize Ulaşın) Kullanım Koşulları Çerez Politikası Gizlilik Politikası
hthayat.haberturk.com internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, video ve fotoğrafların her türlü hakkı Haberturk Gazetecilik A.Ş.’ye aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez. Copyright © 2018 - Üretim ve Tasarım Bilgi Grubu
Yukarı Git
HTHayat Mobil Sürümüne Dön

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X