İngilizce öğrenmek için sizin motivasyonunuz ne?

Yapılan araştırmalara göre insanların İngilizce öğrenmek için birbirinden farklı birçok motivasyonu var.

Ana dilimizden farklı bir dili konuşabilmek gerçekten muazzam bir şey. Ancak yeni bir dili öğrenmek pek de kolay bir süreç değil. Dil öğrenirken kendinize motivasyonlar belirlemeniz gerekiyor. Öncelikle dil öğrenimi süreklilik gerektiren bir süreçtir, bunu unutmayın. İlk olarak kendinize bir hedef belirlemeli ve bu hedefe ulaşacak şekilde zamanınızı planlamalısınız. Bu yüzden de kendinize motivasyon kaynakları yaratmanız başarınız açısından çok önemlidir.

Herkesin motivasyonu farklıdır, sizin motivasyonunuz hangisi?

Almanya’dan Şili’ye kadar 8 farklı ülkede gerçekleşen araştırma sonuçlarına göre İngilizce öğrenen insanların yüzde 63’ü kişisel gelişimi motivasyon olarak belirlemiş durumda. Yurt dışına seyahat etmeyi daha eğlenceli hale getirmek isteyenler ise araştırmaya göre yüzde 45’lik kesim. Kendine motivasyon olarak kazanç potansiyelini seçenler ise yüzde 40 seviyesinde. İngilizce şarkıları anlayabilmek ve söyleyebilmek isteyenler yüzde 32, bir iş bulmak için İngilizceyi motivasyon olarak görenler de yüzde 31’lik kısmı oluşturuyor. Bahsedilen araştırmaya göre İngilizce TV programlarını altyazısız izleyebilmek için İngilizce öğrenmek isteyenler yüzde 31, başka bir ülkeye taşınabilme hayali kuranlar yüzde 26, başka bir ülkede eğitim görmek isteyenlerin de yüzde 21’i İngilizceyi öğrenmeyi kendilerine motivasyon olarak belirlemiş durumda. Araştırmanın sonuçlarına göre İngilizce öğrenerek büyüyenler veya okulda öğrenmek zorunda kalanlar yüzde 18, olası bir iş ortağı elde edebilmek için İngilizceyi öğrenmek isteyenler yüzde 10, çocuklarıyla ve/veya torunlarla iletişim kurabilmeyi kendilerine motivasyon olarak belirleyenler ise yüzde 9’luk kısmı oluşturuyor. Araştırmanın diğer sonuçlarına göre; Çin, Hindistan ve Endonezya gibi turizm sektörünün gelişmeye devam ettiği yerlerde seyahat etmek için İngilizce öğrenenlerin oranı daha yoğun. Ayrıca yine rapordaki ülkesel bazlı verilere baktığımızda kişisel gelişim için İngilizce öğrenmek isteyenler, yüzde 75 oranda Endonezya, yüzde 74 Rusya, yüzde 70 Hindistan olarak görünüyor.

Tükiye'de de insanların motivasyonu benzer şekilde

Bahsedilen araştırmanın başındaki isim Wall Street English ve yönetim kurulu başkanı Dündar Uçar’ın açıklamalarına göre Türkiye'de de durum pek farklı değil. Çalışanların İngilizce öğrenmek için motivasyonlarının kariyerinde yükselmek ve daha iyi maaş alabilmek olduğunu söyleyen Uçar, “Öğrenciler de daha iyi bir eğitim hayatı ve iş bulma imkanlarını genişletmek için İngilizce öğreniyor. Sosyal hayatı ve kişisel gelişimi için İngilizce öğrenmek isteyenlerin sayısı da oldukça yüksek” dedi.