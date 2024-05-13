İnek sütü ile keçi sütü arasındaki farklar nelerdir?

"Keçi sütü mü inek sütü mü daha sağlıklı?", "Keçi sütünün inek sütünden farkı nedir?" Keçi sütü ile inek sütünü karşılaştırdık!

İnek sütü ile keçi sütü arasındaki farklar nelerdir?
Sağlık
Giriş: 13 Mayıs 2024 12:42
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Keçi sütü ve keçi sütü ürünleri, inek sütüne alternatif olarak ilk sırada yer alıyor. Her iki sütün ve süt ürünlerinin de önemli faydaları olmakla birlikte, hangisinin daha sağlıklı olduğu ise merak edilen konular arasında yer alıyor.


Öncelikle belirtmeliyiz ki inek sütü alerjisi olan birçok kişi, keçi sütü ürünlerini herhangi bir alerjik reaksiyon yaşamadan tüketebilmekte ancak yine de konunun uzmanları süt intoleransı olan bireylerin, inek sütüne reaksiyonları varsa, keçi sütünün kendileri için uygun olup olmadığının test edilmesini önermekte.


Keçi sütü ile inek sütün arasındaki farklar…

Keçilerden elde edilen süt, inek sütünden daha kalın ve daha kremamsı bir yapıya sahiptir. Buna ek olarak inek sütü ve bitki bazlı "süt" ürünlerinden daha fazla besin maddesi içermektedir. Nazlı Türkmen'in "Keçi Sütü Bileşenlerinin Besin Değeri ve Sağlığa Faydaları" başlıklı makalesinde yer alan bilgilere göre keçi sütünün sindirimi daha kolaydır, süt alerjisi riskinin daha azdır ve kalp sağlığı için daha faydalıdır.


Keçi sütü iyi bir protein, kalsiyum, potasyum, fosfor, magnezyum ve A vitamini kaynağıdır. Keçi sütünün besin değerlerine baktığınızda inek sütüne göre yağ ve kalori oranı daha yüksektir, aynı zamanda daha fazla protein, vitaminler ve mineraller içerir. Karşılaştırıldığında keçi sütünde inek sütünden yaklaşık %1 daha az laktoz bulunur.


Bir bardak keçi sütü ile bir bardak inek sütünün besin değeri karşılaştırması ise şöyle:





Keçi sütü tüketenlerin en çok tartıştığı konulardan biri de keçi sütünün tadının inek sütünden farklı olması ve bu nedenle alışmanın biraz zaman almasıdır. Bunun nedeni ise bu lezzetin büyük kısmının keçi sütünün işlenmesi sırasında kullanılan pastörizasyon yönteminden gelmektedir.


Keçi sütü ile inek sütü arasında bazı önemli farklılıklar vardır. Her ikisi de bitki bazlı sütten daha fazla protein ve diğer besin maddelerini içerir ancak konu sindirilebilirlik ve intolerans olduğunda keçi sütünün bazı kesin avantajları vardır.


Referanslar:

Michael Metzger. "Goat milk versus cow milk: A comparison". Şuradan alındı: https://www.canr.msu.edu/news/goat-milk-versus-cow-milk-a-comparison (22.06.2022)



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