Uzun ilişki hala mümkün mü?

Çoğumuz ilişkide beceriksiziz ama hepimiz o bitmeyecek, ömürlük aşkın peşindeyiz...

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Uzun ilişki hala mümkün mü?

Geleneksel olmayan bazı yöntemler yardımıyla, uzun ve sağlıklı bir ilişki yaratmak mümkün:

 

Karıştırmayın!

Şeytan bu, dürtüyor ama evde yalnız kaldığınız anda ya da fırsatını bulduğunuzda sevgilinizin bilgisayarına, mail’lerine, Facebook’una çöküp ajanlığa başlıyorsanız iyi bir şey yapmıyorsunuz. Gazeteci-yazar Irma Kurtz, böyle anlarda durup kendinizle konuşmanın öneminden söz ediyor: “Bunu yapıyorum çünkü eşimle aramda yolunda gitmeyen bir şey var diyebildiğiniz anda iyi yoldasınız. Onunla konuşmak, şüphelerinizi iyileştirmek için kanıta ve kendi kendinizi yaralamaya ihtiyacınız yok.”

 

AŞKI TAZE TUTMAK İÇİN AYDA BEŞ SAAT YETİYOR Çiftlerin günde iki ile 20 dakik... MUTLU ÇİFTLERİN YATMADAN ÖNCE YAPTIĞI 11 ŞEY Yatmadan önce sevdiğiniz insanla...

 

Kontrol deliliği mi?

Alain de Botton’ın Hayat Okulu’nda aşkta daha iyi iletişim kurmanın yollarını anlatan David Waters’ta sıra, zira hepimiz biraz kontrol delisiyiz. Kimimiz ilişkiyi kendini ifade etmek için değil de kendini saklamak üzere yaşıyor hatta. Daha fenası bununla gizli gizli övünüyoruz; “Bende biraz kontrol freak’lik var şekerim”ciyiz. Geçmiş ilişkilerimizin bizi eğip büküp yenisinin önüne bıraktığı, bizim de çaresizce kendimizi korumaya çalıştığımız doğru. “Ama” diyor Waters, “Sevgililerin birbirlerinden saklandığı hiçbir ilişki derinleşmiyor”. Göz korkutsa da Waters haklı gibi duruyor.

 

Yalnızlığı ıskalamayın

Kendinizle ilişki kurma, yalnız vakit geçirme fikri bile tüylerinizi diken diken ediyorsa geçmiş olsun, daha çok yolunuz var. Zira David Waters, kendinizle vakit geçirmenin ihtiyaçlarınızı anlamanız ve daha iyi ifade etmeniz konusunda avantaj olduğunu dile getiriyor. Gizeminizi ve alanınızı korumanızı öğütlüyor.

 

Sadakatsiz misiniz?

Sıkıcı bir ilişkiden daha fenası aldatmaktır belki ama böyle bir beceriniz varsa ya da koşullar bir biçimde aldatmaya sürüklediyse, sizi Janis Abrahms Spring’e teslim ediyorum. Spring bir klinik psikolog, aynı zamanda “After the Affair” (Aldattıktan Sonra) ve “How Can I Forgive You” (Seni Nasıl Affedebilirim) kitaplarının yazarı. Şayet aldatıp üzerine pişman olduysanız ve eşinizi geri istiyorsanız kendinizden çok şey vermeniz gerektiği görüşünde. Bunu da ancak sabırla, düşünerek ve şefkatle yaklaşarak başarabileceğinizden neredeyse emin. Meselenin köküne inmek gerektiğini söylüyor. Belki bir şeyler biriniz ya da ikiniz tarafından görmezden gelindi, belki aslında ilişkide ölü gibi hissediyorsunuz ve aldatmak ya da aldatılmak sizi hayata döndürdü!

 

İğne yok, alay yok

“Bir araştırmaya göre alaycılık, insan ilişkilerinde hızlı bir yıkıma yol açıyor. Eşinizin de bu kadar acımasız olduğunu düşünün. Ya da tembel olduğu için ona saldırmak yerine ne hissettiğinizi söyleyin.” Yine Waters, ah Waters...

 

Ancak kendi kendinizi geliştirebilirsiniz

Kendimizde neyi eksik buluyorsak ona sahip olana âşık olmaya meyilliyiz. Tüm olasılıklar ve ondan öğrenme ihtimalimiz olan her şey bir yana, böyle şahane biri tarafından kabul edilmek heyecan verici ama o kadar da gerçekçi olmayabilir. Psikoterapist ve “Every Day Love: The Delicate Art of Caring for Each Other” (Birbirimize Şefkat Göstermenin Şu İnce Sanatı) kitabının yazarı Judy Ford,”Dikkat edin, böyle bir durumda kendi nitelikleriniz yerine onun niteliklerine oynayabilirsiniz, bunun da size bir faydası yok” diyor.

 

Rakip değil, sadece sevgili

Nazik olmalıyız. Gerçek bir ilişkinin başka yolu yok. Judy Ford, “Tahammülsüzlüğe sığınmak yerine ‘Hiç bu açıdan bakmamıştım’, ‘Haklısın, beni bağışla’ ya da ‘İstersen bu konuyu yarın konuşalım’ demek sizi yakınlaştırır” demiş, “Onun tarafında olduğunuzu hissettirmelisiniz”.

 

Yazı: Gizem Sevinç Selvi

 

Yüzyılın en ölümsüz aşkları
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Marlyn Monroe - Arthur Miller Büyük aşklar söz konusu olunca Marilyn'in karşısına tek bir isim yazmak zor. Ancak Monroe ile ünlü ve entelektüel yazar Arthur Miller aşkı çok büyüktü ancak hayalkırıklıklarıyla doluydu. Aşkları derin ama gergin bir aşktı. Miller’in dünya güzeli karısı için yazdığı senaryonun adı her şeyi açıklıyordu: “Uygunsuzlar.”

 

 

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