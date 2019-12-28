Aşık erkek ile arkadaş kalınır mı?

Kendisine âşık olan erkekten arkadaşlık bekleyen bir kadının bazı sorulara cevap verebilmesi gerekir.

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“Bir kadının bir erkekle empati kuramadığı durum hangisidir?” sorusunun cevabı şudur: “Kendisine âşık erkekle hemen arkadaş olabileceklerine gerçekten inandığı hal!”

Âşık erkekten arkadaşlık bekleyen bir kadının, bunu teklif etmeden önce, rolleri değişerek bazı sorulara cevap vermesi gerekir:

Sevdiğiniz erkek bir gün ayrılmak istediğini söyledi ve onu beraberliğinizi sürdürmeye ikna edemediniz. Size dedi ki: “Ayrılıyoruz diye görüşmeyecek değiliz. Sonuçta bir arkadaşlığımız var.” Dün geceye kadar beraber uyuduğunuz, sıcaklığını hissettiğiniz erkek, arada bir buluşup kahve içip yemek yemekten, havadan sudan konuşmaktan, belki hayatına girecek kadınlarla ilişkilerini size anlatmaktan bahsediyor. Ne hissedersiniz?

Onu hiç görememektense arkadaş sıfatıyla bir araya gelmeyi kabul ettiniz. Çok âşıksınız ve sizin için onsuz yaşamak işkenceye eşdeğer. Arkadaşça sizi aramasını mı beklersiniz? Arkadaşlarını aradığı sıklıkta sizi aramasını hemen sindirebilir misiniz? Onu aramamak için kendinizi ne kadar süre tutabilirsiniz?

Artık arkadaşsınız ya... Buluştunuz ve karşınızda oturuyor. Eli masanın üzerindeyken ona dokunma arzusu duyuyorsunuz? Ne yaparsınız? Elini götürdüğü yanağına, dudağına artık öpücük konduramayacağınızı düşünmez misiniz? Bunun yarattığı yoksunluk hissiyle o anda nasıl başa çıkarsınız?

Düne kadar “Canım”, “Tatlım”, “Aşkım”, “Bir tanem” diye hitap ettiğiniz biricik aşkınıza birdenbire sadece ismiyle hitap edebilir misiniz?

Madem artık arkadaşsınız, birbirinize özel hayatlarınızdan bahsedebilirsiniz. Sizin ona olan aşkınızı anlatacak haliniz yok, dinliyorsunuz. Ama o heyecanla tanıştığı birinden bahsediyor. Kontrolünüzü kaybetmemek, ağlamamak için ne yaparsınız?

Sizce ona duyduğunuz aşk, bu arkadaşça buluşmaların kaçıncısından itibaren sönmeye başlar? Bu arkadaşça buluşmalar, ona karşı beslediğiniz duyguların değişmesine, dönüşmesine yardım eder mi yoksa onları körükler mi?

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