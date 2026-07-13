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Seyahat

Ölmeden önce görülmesi gereken ilginç mezarlıklar

Ölmeden önce görülecek yerleri sıralayan rehberler genelde aynı şeyleri yazar ancak bu liste farklı. Loren Rhoads'ın derlediği, Atlas Obscura'da yayımlanan liste baştan sona mezarlıklardan oluşuyor, üstelik en tanınmış olanlarından değil. İşte ölmeden önce görmeniz gereken ilginç mezarlıklardan bazıları…

Giriş: 13 Temmuz 2026, Pazartesi 17:00
Güncelleme: 31 Temmuz 2026, Cuma 08:40
1

Neşeli mezarlık - Romanya

Sapanta'da yer alan mezarlığın adı "Neşeli Mezarlık". 1935'ten beri buradaki taşlar meşe ağacından oyuluyor, canlı renklerle boyanıyor ama asıl mesele renk değil. Her taşa ölen kişinin hayatı karikatürle resmediliyor ve altına ölümünü anlatan bir şiir yazılıyor. Bu şiirler yalnızca kişiye dair güzellemelerden oluşmuyor; ölen kişinin içkiye düşkünlüğü, aldatması hatta nasıl öldüğü açık açık yazılabiliyor. Mezarlığa hâkim olan o canlı maviye ise "Sapanta Mavisi" deniyor. Burası 2005 yılın UNESCO tarafından koruma altına alındı.

2

Okunoin mezarlığı - Japonya

Listenin en şaşırtıcı durağı Japonya'da, Koya Dağı'ndaki Okunoin. Sedir ormanının içinde 200 binden fazla mezar yer alıyor, aralarına asırlık fenerler serpilmiş. Asıl tuhaflık ise kurumsal anıtlarda. Bir  kahve şirketi, çalışanları için mermerden dev bir kahve fincanı diktirmiş. Shin Meiwa uçak fabrikasının mezarının üstünde Apollo 11 roketinin metrelerce boyunda bir kopyası yükseliyor. Bir böcek ilacı şirketi ise üretim sırasında telef olan böcekler için anıt yaptırmış. Şogunların mezarlarıyla bu mermer fincanlar yan yana duruyor. Bir de mezarlığın kurucusuna dair bir inanç var. Budist geleneğine göre keşiş Kobo Daishi ölmedi, hâlâ derin bir meditasyon halinde bekliyor. Bu yüzden keşişler asırlardır günde iki kez ona yemek götürüyor.

3

Şair mezarlığı - İtalya

Roma'da bir Mısır piramidinin gölgesinde, İngiliz şairlerin gömüldüğü bir mezarlık var. John Keats, henüz 25 yaşında veremden öldüğünde buraya defnedildi. Mezar taşında adı bile yazmıyor yalnızca şu cümle var: "Adı su üstüne yazılmış birinin kalıntıları burada yatıyor." Aynı mezarlıkta Percy Shelley'nin kalbi gömülü. Tekne kazasında boğulduktan sonra cesedi yakılmış ama kalbi yanmamış. Bir gümüş kutuya konup oğlunun mezarına defnedilmiş.

4

Hope Mezarlığı - ABD

Vermont'taki Barre kasabası "Dünyanın Granit Başkenti" diye anılıyor. Buraya yerleşen İtalyan göçmen ustalar ve mermerciler ömürleri boyunca granit işledi, sonunda kendi mezar taşlarını da kendileri tasarladı. Ortaya Hope Cemetery çıktı, 10 binden fazla heykelin olduğu bir açık hava müzesi gibi… Bir taş, yaşlı bir çifti pijamalarıyla el ele yatakta gösteriyor. Bir başkası ise 1991'de hayatını kaybeden bir pilot için oyulmuş bir yarış arabası.

5

Père-Lachaise – Fransa

Père-Lachaise'i yılda 3,5 milyon kişi geziyor  bu da onu dünyanın en kalabalık mezarlığı yapıyor. Çoğu ziyaretçinin durağı belli. Oscar Wilde'ın mezarı… Gazeteci Victor Noir'ın yatan heykelinin belirli bir bölgesi ise sürekli dokunulmaktan parlayıp aşınmış…

 

Referanslar

Anika Burgess. "In Search of Cemeteries Alive With Beauty, Art, and History". Şuradan alındı: https://www.atlasobscura.com/articles/cemeteries-to-visit-before-you-die-monuments

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