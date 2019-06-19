İkizler burcuna özel makyaj tüyoları

İnsan ilişkilerinde en başarılı burç olan ikizler burcuna özel makyaj tüyolarını bu yazımızda bulabilirsiniz.

İkizler burcu, son derece hareketli, neşeli, aktif ve konuşkandır. Bu nedenle makyajında da bu enerjisini özellikle yansıtması gerekir. Koyu renkler, buğulu bakışlar daha içe kapanık ve gizemli bir elektrik yayacağından daha uçuk kaçık makyajlar ikizler burcuna çok yakışacaktır.

Hafif ten makyajı

İkizler burcunun enerjik yapısı, ten makyajının yüzlerinde çok uzun süre durmamasına neden olur. Bundan dolayı genellikle hafif ama kalıcı bir ten makyajı yapmasını öneririz. İçi dışı bir, kusurları ile barışık olan, hatta kusurların insana özgün bir hava kattığına inanan ikizler burcu için kapatıcılık çok da önemli değildir. Yoğun pudra ve kontür uygulamalarından uzak durmasını tavsiye ederiz. Daha çok strobing tekniği ile yüzünü şekillendirmek, ikizler burcunun karakterine daha uygun olacaktır.

Çılgın gözler

İkizler burcu, konuşkan ve aktif yapısının dışında, en çok kararsızlığı ile ünlenmiş bir burçtur. Fakat bu, karar verememe kararsızlığı değil, sık sık fikir değiştirme kararsızlığıdır. Çok hızlı düşünür ve bu nedenle sık sık karar değiştirir. Karakterinin bu özelliğini de makyajına en güzel gözlerden yansıtır. Asimetrik göz makyajları ikizler burcu için çok uygundur. İki farklı far kullanarak hem renkli kişiliğini hem de fikir değiştirme özgürlüğünü tüm dünyaya göstermiş olacaktır. Bir başkası bu tür bir makyaj uygulasa garipsersiniz belki ama bir ikizlerde bu makyaj hiç de göze batmayacak, tam tersi çok hoş karşılanacaktır. Bunun yanında, iletişimin yüzdeki en önemli parçası olan kaşlara önem vermesi gerekir. İnsanlar kendilerini ifade ederken en çok kaşlarını kullanırlar. Net bir kaş makyajı ikizler urcu için önemlidir.

Belirgin dudaklar

İkizler burcunun harika bir anlatıcı olduğu konusundan kimsenin bir şüphe duyacağını düşünmüyoruz. Konuşurken en dikkat çeken yerleri dudaklarıdır. Bu nedenle, güzelce şekillendirilmiş ve belirgin bir renkle boyanmış dudaklar tam da ikizler burcuna göredir. Özellikle yazın, turunculara kaçan renkler kullanarak dudaklarını renklendirebilirler. Kışın ve sonbaharda ise toprak tonlarında kaçan kırmızılar çok uygun olacaktır.