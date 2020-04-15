İki çocuk arasında yaş farkı ne olmalı?

İkinci çocuğu düşünüyor ancak çeşitli konularda çekinceleriniz varsa haberimiz size yardımcı olabilir!

Çocuğunuzun bir kardeşinin olmasını istiyorsunuz. Belki her zaman 1’den fazla çocuğunuz olmasını istediniz. Belki de çocuğunuz kardeş istediği için ikinci çocuk fikri size sıcak gelmeye başladı. Peki, iki çocuk arasında kaç yaş olması gerektiğiyle ilgili fikirler sizin de kafanızı karıştırıyor mu? İkinci çocuk isteyen çiftlerin düşünmesi gereken etkenler çok çeşitli görünüyor. Uzmanlar, her ailenin kendi durumunu göz önünde bulundurarak karar vermesini öneriyor. “Kardeş şart mı?” “İkinci çocuğa karar veremiyoruz” “Kardeş düşünüyoruz” gibi ifadeleri sıkça kullanıyorsanız, kafanızdaki soru işaretlerini birkaç başlık altında toplayın;

1- Anne olarak hazır mıyım?

Anne olmanın büyüsü, anne olmadan önceki çok çocuklu hayat hayali, çocuk bakımındaki gerçekler bir araya geldiğinde kadınların aklı epey karışmış olabiliyor. Aile büyükleri, arkadaşlar, toplumdaki sesler hep bir ağızdan “İkinci çocuk ne zaman?” “Arayı açmayın.” “Çocuğunun kardeşe ihtiyacı var.” gibi cümlelerle etrafınızı kuşatmışken kendi iç sesinizi duymak zor olabilir. İkinci hamileliği yaşayacak, doğum yapacak, şartlara göre emzirme ve işe dönüş gibi süreçleri bizzat yaşayacak olan kişi sizsiniz. Tüm etmenleri göz önünde bulundurduktan sonra son olarak kendinize sorun ve yanıtınızdan emin olduktan sonra dış sesleri duymazdan gelin.

2- Aile durumunu değerlendirin

Kardeşler arasındaki yaş farkı konusunda birçok kişinin farklı fikirleriyle kendi durumunuzu bir arada değerlendirmek, kararınızı kolaylaştırabilir. Öte yandan, yaş farkının az olmasının da, fazla olmasının da farklı avantajları olduğunu söylemek gerek. Bu konuda tecrübeli anne babaların fikirleri size yol gösterse de kendi iç sesinizi dinleyin. Öncelikle kendi ailenizin durumunu objektif değerlendirmek için iş, gelir, bakım gibi durumları masaya yatırın.

3- İlk çocuğun okul durumu

İlk çocuğunuzun ilkokula başlama yaşı yaklaştıysa, hamileliğin veya doğumun ilkokul başlangıcına denk gelmesi fazla istenmeyen bir durumdur. Aynı şekilde, yaşı büyük olan çocuğunuza kardeş yapmaya karar verdiyseniz, sınav dönemlerinde sizin desteğinize ne kadar ihtiyaç duyduğunu masaya yatırın. Ödevlere yardım etmek, kurs programları, arkadaş görüşmeleri gibi günlük hayat akışını yürütürken size kimler destek olabilir, değerlendirin.

4- İlk çocuğun bakımı

İlk çocuğun özbakım becerilerini yerine getiriyor olması önemlidir. Annenin özellikle yeni doğum yaptığı veya emzirdiği dönemde kendi kişisel ihtiyaçlarını bile yerine getirmede güçlükler çektiğini hatırlamakta fayda var. Gerçekçi bir şekilde kafanızda bir senaryo oluşturun. Bebeğinizi emzirirken, gazını çıkarmak için kucağınızda dolaştırırken ilk çocuğunuzun tuvalet, yemek gibi ihtiyaçları nasıl karşılanacak? Kimlerin destek olabileceğini gerçekçi bir şekilde değerlendirebilirim.

5 – Zaman faktörü

İki çocuk arasında yaş farkının az olması bazı yönden avantajlıdır. Örneğin, bebek eşyalarının tümü kullanımdan kalkmadan ve belki bazıları elden çıkarılmadan önce tekrar kullanmaya devam edersiniz. Her ikisini birden parka götürebilirsiniz. İlk çocuğunuzun ihtiyaçlarıyla ikinci çocuğunuzun ihtiyaçları birbirine çok uzak değildir. Ancak bu bazen dezavantaja da dönüşür. İlk çocuğunuz halen kucakta teselli edilme ihtiyacı duyuyorsa, bebeğinizle ilgilenirken onun beklemesi gerekebilir.

İkinci çocuk fikri, her ailenin kendi özel koşulları içinde değerlendirilmesi gereken bir durumdur. Aileye yeni bir bebeğin katılması, üstesinden gelinmesi gereken yeni bir değişimdir. Eşler arasında iletişim ve işbirliğini ön plana almanız halinde ikinci çocuğun getireceği değişimlerin üstesinden gelmek zor değil. Keyifleriyle yaşanacak özel bir başlangıç olması her aile için mümkün.

Hazırlayan: Senem Tahmaz