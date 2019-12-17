İkinci çocuğa karar vermek

“İkinci ne zaman?”, “Kardeş şart” gibi bir çok ifade kafanızı karıştırıyor olabilir. İkinci çocuğa bir türlü karar veremiyorsanız, endişelerinize ışık tutacak bazı tavsiyelerimiz var.

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    Düşünülen: İkinci çocuk geldiğinde, çocuğumun tüm ihtiyaçlarını karşılayamam. Aksaklıklar yaşanır. İlk çocuğum zarar görür.

    Tavsiye: Hayatınızda tek bir çocuk olduğunda odağınız onun ihtiyaçlarıdır. Elbette ki ikinci bir çocuk geldiğinde halihazırdaki çocuğunuz artık size her istediğinde ulaşamaz. Onun açısından üzüntü verici bir durum olarak görünebilir ve şefkatli bakan yanınız, tüm ihtiyaçlarında hazır bulunmanızı size telkin edebilir. Ancak anne-babayı paylaşmak zorunda kalmak, beklemeyi öğrenmek çocuğunuzun başka ihtiyaçlarına dolaylı yoldan cevap verebilir. Bunlar, onun psiko-sosyal gelişimi için zorlayıcı gibi görünen ama faydalı bilgiler haline dönüşebilir. Özellikle bebeklik zamanlarında, ilk çocuğun bazen zarar gördüğü gibi bir algı oluşabilir. Halbuki sadece kendi ihtiyaçlarının olmadığını fark etmek çocuğunuza yepyeni bir pencere açar. Kardeşi büyürken yaşadığı deneyimler onda kıskançlık gibi duygulara sebep olabilir. Onu bu duygulardan koruma isteğiyle dolarak ikinci çocuktan vazgeçebilirsiniz. Ancak yaşayacağı duyguların ona çok şey katacağını ve belki de güçleneceğini düşünerek farklı bir açıdan bakmak size yardımcı olabilir.

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    Düşünülen:

    İki çocuğun eğitim masraflarını karşılamak zor. İlk çocuğun eğitimine harcayacağımız paranın bir kısmı diğer çocuğumuza aktarılmış olacak. İlkine haksızlık olmaz mı?

    Tavsiye: Evet, ikinci çocukla birlikte ailenizin ekonomik durumu büyük bir değişiklik yaşayacak. Mama sandalyesi, bisiklet gibi, abla-abisinden kalan bazı eşyaları kullanabilir. Yaşama katılacak bir çocuk düşünüldüğünde, eşyaların dışında çok daha geniş boyutlu bir masraf kalemi vardır; eğitim. Çocukların eğitim hayatı en az 20 yıla yayılan bir süreçtir ve aslında ikinci çocuk, ekonomik dengeleri tamamen değiştirir. Sadece bu odaktan bakmak bile ikinci çocuktan tamamen vazgeçmenize sebep olabilir. Ancak hiçbir pahalı eğitim, çocuğunuza bir kardeş kadar katkı sunmayabilir. Gerçek şu ki, kardeşli yaşamın çocuğa soyut katkıları ile eğitim hayatının katkıları düşünüldüğünde, nelerin artı veya nelerin eksi olduğunu aslında hiç kimse hiçbir zaman bilemeyecektir. Bu noktada yine kendi teraziniz gündeme gelmelidir. Hatırlamak gerekir ki ikinci çocuğunuz da hiçbir zaman tek çocuk olmanın avantajlarını yaşamamış olacak ve doğduğundan itibaren anne-babasını paylaşarak hayata başlayacak. İki çocuklu hayatta eşitliği sağlamak neredeyse imkansız... Her çocuk kendi yaşam öyküsünün içine doğacak ve aslında kardeşler aynı anne-babayı paylaşsalar da hiçbir zaman aynı hayatı yaşamayacak. Sayısız olasılık bulunduğunu düşünmek gerek. İki çocuk arasındaki yaş farkı, ilkine sunulan imkanlar, bunların ne kadarından feragat edilebileceği, ne kadarının zaten çok da gerekli olmadığı gibi bir çok soru, görünenin ötesinde, kendi ikinci çocuk isteğinize giden yolda size cevapları verebilir.

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    İkinci çocuğumu ilki kadar sevemezsem?

    Tavsiye: Sevme kapasitesi bugüne kadar hiçbir şekilde ölçülebilmiş, elle tutulur bir şey değildir ve kulağa soyut gibi gelse de sevgiyle ilgili deneyimlerinizi gözden geçirdiğinizde sonsuza uzanan bir potansiyel olduğunu hissedersiniz. Sevgi kimse için tartıya konabilir ve karşılaştırılabilir bir kavram değildir ve soyuttur. Bir çocuğunuz olduğu için halihazırda bildiğiniz bir şey var. O da, çocuğunuz olmadan önce bunun nasıl bir sevgi olduğunu bilmediğiniz... Gündelik yaşamda yaşanan öfke, kırgınlık gibi duyguların aslında yüzeyde yaşanan duygular olduğunu hatırlamak gerek. Her ne olursa olsun çocuğunuza duyduğunuz sevginin değişmediğini hatırlayın. Çocuk sevgisi, olan bitenden bağımsız bir şeydir ve yaşamınıza daha fazla çocuk katılması, var olan çocuklarınıza duyduğunuz sevgiyi değiştirmeyeceği gibi, yeni çocuklarınıza da eksilmiş bir halde sunulmaz. İki çocuklu yaşamınız eskiye göre daha yoğun olacak ve fiziksel olarak daha çok yıpranacaksınız. Bu gerçeklerden dolayı daha yorgun olabilirsiniz ama çocuğunuzu daha az sevmezsiniz. Her çocuk kendi hikayesiyle doğar ve kendini doğal olarak sevdirir. İlk çocuğunuzu nasıl sevdiğinizi düşünün ve aynısını yaşayacağınızı, bunun ikisini de besleyeceğini bilin. İkinci çocuk zorluklarıyla birlikte gelirken kalbinizi de genişletir ve sevgi hakkında endişe etmek aslında çok da gerekli değildir.

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