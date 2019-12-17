Düşünülen:
İki çocuğun eğitim masraflarını karşılamak zor. İlk çocuğun eğitimine harcayacağımız paranın bir kısmı diğer çocuğumuza aktarılmış olacak. İlkine haksızlık olmaz mı?
Tavsiye: Evet, ikinci çocukla birlikte ailenizin ekonomik durumu büyük bir değişiklik yaşayacak. Mama sandalyesi, bisiklet gibi, abla-abisinden kalan bazı eşyaları kullanabilir. Yaşama katılacak bir çocuk düşünüldüğünde, eşyaların dışında çok daha geniş boyutlu bir masraf kalemi vardır; eğitim. Çocukların eğitim hayatı en az 20 yıla yayılan bir süreçtir ve aslında ikinci çocuk, ekonomik dengeleri tamamen değiştirir. Sadece bu odaktan bakmak bile ikinci çocuktan tamamen vazgeçmenize sebep olabilir. Ancak hiçbir pahalı eğitim, çocuğunuza bir kardeş kadar katkı sunmayabilir. Gerçek şu ki, kardeşli yaşamın çocuğa soyut katkıları ile eğitim hayatının katkıları düşünüldüğünde, nelerin artı veya nelerin eksi olduğunu aslında hiç kimse hiçbir zaman bilemeyecektir. Bu noktada yine kendi teraziniz gündeme gelmelidir. Hatırlamak gerekir ki ikinci çocuğunuz da hiçbir zaman tek çocuk olmanın avantajlarını yaşamamış olacak ve doğduğundan itibaren anne-babasını paylaşarak hayata başlayacak. İki çocuklu hayatta eşitliği sağlamak neredeyse imkansız... Her çocuk kendi yaşam öyküsünün içine doğacak ve aslında kardeşler aynı anne-babayı paylaşsalar da hiçbir zaman aynı hayatı yaşamayacak. Sayısız olasılık bulunduğunu düşünmek gerek. İki çocuk arasındaki yaş farkı, ilkine sunulan imkanlar, bunların ne kadarından feragat edilebileceği, ne kadarının zaten çok da gerekli olmadığı gibi bir çok soru, görünenin ötesinde, kendi ikinci çocuk isteğinize giden yolda size cevapları verebilir.