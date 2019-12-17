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Üç kişilik hayatımızda mutluyuz. Ya pişman olursak?

Tavsiye: Bir bebek büyütmek zordur. Evde bir çocuk varken bir bebek büyütmek de çok zordur. Ancak herkesin koşulları farklıdır. Her halükarda konfor alanınız değişikliğe uğrayacak. Aldığınız yardımın boyutuna göre bebeklik dönemi ilkine göre daha zor veya daha kolay olabilir. Ancak hiçbir durum kalıcı değildir. Zor olan her durumun yaşamınıza ve ailedeki herkesin gelişimine farklı katkıları olacağını da unutmamak gerek. Bir çocuk sahibi olmak nasıl büyük bir kararsa, ikinci bir çocuk yapmak da büyük bir karardır ancak bu büyük karara dahil olan zorlukları karşılamak ve bunları aşmak, sizi uzun vadede rahatlatabilir ve hatta ruhsal olarak geliştirebilir. Asıl amacınız çocuğunuzun kardeşsiz büyümemesi, doğumu tekrar yaşamak, bir çocuğun daha annesi olmak, çoğalmak, yaşamınızı çocuklarınıza aktarmak gibi bir çok sebep olabilir. Sebepleri kendiniz bile düşünmeden, sadece istekle dolu da olabilirsiniz. Bunların hepsi size ait. Bunlara bakarak yola çıkın ve ilk çocuğunuzdan dolayı asla pişman olmadığınızı hatırlayın. Zorlandınız, yoruldunuz, bunaldınız. Bunlar, bir çocuk yapmaya dair olan şeyler. Çocuk yapmanın nasıl bir şey olduğunu bildiğinize göre, isteğinizin peşinden giderken kendi merkezinizden yola çıkın. Bilmediğiniz bir çok şey olduğunu unutmayın, ancak kimse sizin kendi iç sesinizi de duymuyor. Bunu hatırlayın, gerekirse etrafınızdakilere hatırlatın ve kendi iç güdülerinize sahip çıkın.

Yazı: Senem Tahmaz