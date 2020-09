İdrara çıkma sıklığı nasıl olmalı?

Çoğu zaman ne sıklıkta tuvalete gittiğimizi fark etmiyor olabiliriz ancak günde kaç defa idrar yaptığımız, sağlığımızla ilgili önemli işaretler verebilir. Bir saat içinde birkaç kez işemek, özellikle altta yatan önemli bir medikal durumun varlığına işaret ediyor olabilir. Diğer taraftan, saatlerce tuvalete hiç gitmemek de aynı şekilde farklı bir sağlık sorununun belirtisi olabilir. İyi haber ise, iki türlü de sebepler araştırılabilir ve tedavi edilebilir.

Ne sıklıkla işemeliyiz?

İdrara çıkma sıklığımızı belirleyen yaş, ilaç kullanımı, tüketilen sıvı miktarı gibi birçok faktör mevcuttur. Ancak uzmanlar, sağlıklı bir kişinin günde 3 ila 8 defa idrar yapmasının normal olduğunu söylüyor.

Çok az idrara çıkmak

Günde yalnızca bir ya da iki kez idrara çıkıyorsanız, bu vücudunuzun yeterince su almadığını işaret edebilir. Vücudumuz susuz kaldığında idrarımız daha yoğun bir hal alır ve bu da idrar yolu enfeksiyonu gibi rahatsızlıkların önünü açabilir. Bir gün içerisinde içilmesi gereken su miltarı kişiden kişiye değişebileceği için, vücudunuzun yeterince su alıp almadığını kontrol etmenin en iyi yolu, idrarınızın rengine dikkat etmektir. İdrar koyu sarı ya da kahverengi tonundaysa, bu yeterince su almadığınızın göstergesidir.

Çok sık işemek

Diğer yandan, günde 7-8 defadan fazla idrara çıkıyorsanız ve idrarınızın renginin çok açık olduğunu fark ediyorsanız, bu da biraz fazla su içtiğinizin göstergesi olabilir. Sık işemek her zaman tıbbi bir durumun göstergesi değildir, ancak sinir bozucu olabilir. Gece idrara sıkışarak uyanmak uyku kalitesini bozabilir ve ertesi gün enerjimizin ve konsantrasyonumuzun düşmesine neden olabilir. Aynı zamanda gün içinde oldukça dikkat dağıtıcı da olabilir - bir saat içinde birkaç kez tuvalete gitmek zorunda kalmak herhangi bir şeye odaklanmanızı zorlaştıracaktır. Sıvı alımınızı artırmadığınızan eminseniz, sık sık tuvalete koşmanızın altında yatan başka bir tıbbi durum olabilir. Durum buysa, bir ürolog veya aile hekimi ile görüşmek iyi bir fikirdir.

Çiş sıklığını etkileyebilecek tıbbi durumlar

Uzmanlar çiş sıklığındaki artışın en yaygın tıbbi sebebinin, özellikle genç insanlarda, idrar yolu enfeksiyonu olduğunu söylüyor. Daha az yaygın ancak daha ilgili nedenler ise mesane kanseri, aşırı aktif mesane, diyabet veya böbrek taşları da olabilir. Diüretik ilaçlar da tuvalete gitme aciliyetini ve sıklığını artırabilir. Bunlar genellikle kardiyovasküler hastalığı olan hastalara reçete edilir. Bu, diüretiklerin doğal bir yan etkisidir ve endişe nedeni olmamalıdır.

Sağlıklı çiş alışkanlıkları kazanmak için...

Günlük yaşamda veya uykuda aksamalar yaşayanlar (ve ciddi tıbbi endişeleri olmayanlar), zamanlanmış işeme yöntemini deneyebilir. Mesanenizin kontrolünü ele geçirme sürecine mesane eğitimi de denir. Dr. Simma-Chiang, uygun bir mesane eğitimi için her üç ila dört saatte bir tuvalete gitmeyi öneriyor. Telefonunuzun zamanlayıcısını ayarlamak, programa bağlı kalmanıza yardımcı olabilir. Sıvı alımını, ne zaman ne içtiğinizi ve ne kadar içtiğinizi ve tuvalete kaç defa gittiğinizi takip etmek, sağlıksız alışkanlıkları takip etmek ve düzeltmek için yararlı bir yol olabilir.

Referans: Abby Moore. "How Often Should You Pee Each Day? A Urologist Answers". Şuradan alındı: https://www.mindbodygreen.com/articles/how-often-should-you-pee. (12 Eylül 2020).