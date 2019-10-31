İDOB'tan Verdi "Messa da Requiem"

İtalyan besteci Giuseppe Verdi’nin ünlü İtalyan şair ve edebiyatçı Alessandro Manzoni’ye ithafen dört solist, koro ve orkestra için bestelediği benzersiz güzellikteki “Messa da Requiem” İstanbul Devlet Opera-Balesi tarafından gelen yoğun istek üzerine 2019-2020 sezonunda tekrar sahnelenecek.

+ Sonra Oku
Süreyya’nın kubbesi altında bir "Requiem"

İlk kez 1874 tarihinde Milano’daki San Marco Kilisesi’nde seslendirilen bu muhteşem eser için ünlü besteci Brahms “Bu requiem bir dahinin eseri” tanımlamasıyla eseri yücelteren tarihi ifadeyi kullanmıştır. Bu türünün en benzersizi olarak adledilen eser “Bir isyanının dile gelişi” olarak türünün diğer örneklerinden tamamen ayrılmaktadır.

 

Görkemli koral vurguların en doruğa ulaştığı ve inanılmaz bir isyan duygusunun dile getirildiği “Dies Irae” bölümüne sahip olan bu muhteşem eser aynı W. A.Mozart’ın “Requiem”i gibi en çok seslendirilen ve en tanınmış koral eserlerden biri olma unvanına sahiptir. Bu eserin Mozart’ın Requiem’inden en büyük farkı ise ölümü kabullenişin aksine, tanrının reva gördüğü ölüme karşı haykırış, isyan ve bir serzeniş olmasıdır. Bu da eseri dinleyicinin algısında bambaşka boyuta ulaştırır.

 

Koro Şefi Volkan Akkoç - Orkestra Şefi Zdravko Lazarov

 

Bu muhteşem eser “İstanbul Devlet Opera- Balesi” tarafından 2019-2020 sezonu için sadece iki gösterim olarak sergilenecek. Bu kaçırılmaması gereken benzersiz işitsel şölen 9 Kasım 2019 Cumartesi saat 16.00’da ve 10 Kasım 2019 Pazar saat 16.00’da Süreyya Operası sahnesinde seyircileri ile buluşacak.

 

Bu görkemli gecede “İDOB Orkestrası”nın başında son dönemlerde çok başarılı işlere, harika konserlere imza atan şef Zdravko Lazarov bulunacak. Bu muhteşem koral eserde koroyu kısa süre önce başına getirildiği İDOB korosunu ortaya koyduğu performanslarıyla yavaş yavaş zirveye taşıyan başarılı koro şefi Volkan Akkoç yönetecek.

 

Sadece 9-10 Kasım'da yapılacak unutulmayacak 2 konserde “Soprano” Perihan Artan - Evren Ekşi , “Mezzosoprano” Aylin Ateş -Barbora Hitay, Tenor Bülent Külekçi - Aydın Uştuk ve “Bas” değerli İDOB Genel Müdürü ve Sanat Yönetmeni Suat Arıkan değişimli olarak solistlik yapacaklar.

 

Süreyya Operası'nın görkemli kubbesi altında gerçekleşecek bu büyüleyici geceyi kaçırmamanız dileğiyle, bir sonraki “Konser Arkası” yazıma kadar klasik müzikle kalınız…

 

Hazırlayan: Konser Arkası / Osman Enfiyecizade

 

Facebook Yorumları
Bu Habere Yorum Yaz
Yorumlar
0
Onay Bekleyenler
0

İlginizi çekebilecek diğer haberler
Yeni Game of Thrones dizisi: House of the Dragon
Yeni Game of Thrones dizisi: House of the Dragon
Cadılar Bayramı'na özel korku filmleri
Cadılar Bayramı'na özel korku filmleri
İDOB çocukları unutmadı...
İDOB çocukları unutmadı...
Joker: Hayat tiyatrosuna yansıtılan istismar
Joker: Hayat tiyatrosuna yansıtılan istismar
Cem Mansur: Bütün cevaplar Beethoven'da
Cem Mansur: Bütün cevaplar Beethoven'da
Gülsin Onay Ahmet Adnan Saygun’u anlattı
Gülsin Onay Ahmet Adnan Saygun’u anlattı
İDOB ile Cumhuriyet Bayramı coşkusu
İDOB ile Cumhuriyet Bayramı coşkusu
Fotoğraf mı resim mi?
Fotoğraf mı resim mi?

SON EKLENEN VİDEOLAR
  • 3 malzemeli tatlı nasıl yapılır?
    3 malzemeli tatlı nasıl yapılır?

    Süresi : 01:00 İzlenme : 3549

  • Kabak tatlısı nasıl yapılır?
    Kabak tatlısı nasıl yapılır?

    Süresi : 00:52 İzlenme : 4721

  • Fırında sıcak helva nasıl yapılır?
    Fırında sıcak helva nasıl yapılır?

    Süresi : 01:00 İzlenme : 1854

  • Damla çikolatalı kurabiye tarifi
    Damla çikolatalı kurabiye tarifi

    Süresi : 00:48 İzlenme : 2806

  • Yumurta sarısını böyle ayırın!
    Yumurta sarısını böyle ayırın!

    Süresi : 01:46 İzlenme : 1084

HT Hayat
Kategoriler
Servisler
HT Hayat Mobil Facebook Twitter Google + Pinterest Instagram Youtube
Yaşam Dekorasyon Önerileri Güncel Kültür & Sanat Magazin Röportajlar Seyahat Yemek Tarifleri
Anne & Çocuk Bebek Çocuk Çocuk Sağlığı Ebeveynlik
İlişki Cinsellik İlişki Rehberi İlk Seferim İtiraflar
Moda
Hamilelik Doğum Emzirme Gebelik Günlüğü Hafta Hafta Hamilelik Lohusa Tüp Bebek İsim Rehberi
Sağlık Beslenme Çocuk Hastalıkları Diyet Egzersiz Kadın Hastalıkları Organik Psikoloji
Güzellik Cilt Makyaj Saç Yenilikler
Evlilik
Astroloji Yazarlar Yeni Medya Hesaplayıcılar Galeri Video Blog Testler Siz de itiraf edin Yükselen burcunuz ne? İsim rehberi
Ana Sayfa Künye İletişim (Bize Ulaşın) Kullanım Koşulları Çerez Politikası Gizlilik Politikası
hthayat.haberturk.com internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, video ve fotoğrafların her türlü hakkı Haberturk Gazetecilik A.Ş.’ye aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez. Copyright © 2018 - Üretim ve Tasarım Bilgi Grubu
Yukarı Git
HTHayat Mobil Sürümüne Dön

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X