Süreyya’nın kubbesi altında bir "Requiem"

İDOB'tan Verdi "Messa da Requiem"

İtalyan besteci Giuseppe Verdi’nin ünlü İtalyan şair ve edebiyatçı Alessandro Manzoni’ye ithafen dört solist, koro ve orkestra için bestelediği benzersiz güzellikteki “Messa da Requiem” İstanbul Devlet Opera-Balesi tarafından gelen yoğun istek üzerine 2019-2020 sezonunda tekrar sahnelenecek.

İlk kez 1874 tarihinde Milano’daki San Marco Kilisesi’nde seslendirilen bu muhteşem eser için ünlü besteci Brahms “Bu requiem bir dahinin eseri” tanımlamasıyla eseri yücelteren tarihi ifadeyi kullanmıştır. Bu türünün en benzersizi olarak adledilen eser “Bir isyanının dile gelişi” olarak türünün diğer örneklerinden tamamen ayrılmaktadır.

Görkemli koral vurguların en doruğa ulaştığı ve inanılmaz bir isyan duygusunun dile getirildiği “Dies Irae” bölümüne sahip olan bu muhteşem eser aynı W. A.Mozart’ın “Requiem”i gibi en çok seslendirilen ve en tanınmış koral eserlerden biri olma unvanına sahiptir. Bu eserin Mozart’ın Requiem’inden en büyük farkı ise ölümü kabullenişin aksine, tanrının reva gördüğü ölüme karşı haykırış, isyan ve bir serzeniş olmasıdır. Bu da eseri dinleyicinin algısında bambaşka boyuta ulaştırır.

Koro Şefi Volkan Akkoç - Orkestra Şefi Zdravko Lazarov

Bu muhteşem eser “İstanbul Devlet Opera- Balesi” tarafından 2019-2020 sezonu için sadece iki gösterim olarak sergilenecek. Bu kaçırılmaması gereken benzersiz işitsel şölen 9 Kasım 2019 Cumartesi saat 16.00’da ve 10 Kasım 2019 Pazar saat 16.00’da Süreyya Operası sahnesinde seyircileri ile buluşacak.

Bu görkemli gecede “İDOB Orkestrası”nın başında son dönemlerde çok başarılı işlere, harika konserlere imza atan şef Zdravko Lazarov bulunacak. Bu muhteşem koral eserde koroyu kısa süre önce başına getirildiği İDOB korosunu ortaya koyduğu performanslarıyla yavaş yavaş zirveye taşıyan başarılı koro şefi Volkan Akkoç yönetecek.

Sadece 9-10 Kasım'da yapılacak unutulmayacak 2 konserde “Soprano” Perihan Artan - Evren Ekşi , “Mezzosoprano” Aylin Ateş -Barbora Hitay, Tenor Bülent Külekçi - Aydın Uştuk ve “Bas” değerli İDOB Genel Müdürü ve Sanat Yönetmeni Suat Arıkan değişimli olarak solistlik yapacaklar.

Süreyya Operası'nın görkemli kubbesi altında gerçekleşecek bu büyüleyici geceyi kaçırmamanız dileğiyle, bir sonraki “Konser Arkası” yazıma kadar klasik müzikle kalınız…

Hazırlayan: Konser Arkası / Osman Enfiyecizade