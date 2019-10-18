İDOB ile Cumhuriyet Bayramı coşkusu

İstanbul Devlet Opera Balesi tarafından verilecek Cumhuriyet Bayramı Konseri, 29 Ekim salı günü Zorlu PSM ve 30 Ekim çarşamba günü Süreyya Operası’nda izleyiciler ile buluşacak.

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İDOB ile Cumhuriyet Bayramı coşkusu

Cumhuriyetimizin 96.yılında İstanbul Devlet Opera –Balesi (İDOB) görkemli bir konserle “Cumhuriyet Bayramı” çoşkusunu sahnelerine taşıyor. Cumhuriyet döneminin en önemli bestecilerinden Muammer Sun’un “Kurtuluş ve Cumhuriyet” filmleri için bestelediği ölümsüz eserlerinin seslendirileceği bu anlamlı gece İstanbullu sanatseverler ile buluşacak.

 

Bu anlamlı gecede İDOB orkestrasının başında değerli şeflerimizden Hasan Niyazi Tura ve koro şefi Volkan Akkoç'un yönetimindeki İDOB korosu sahne alacak. Ayrıca konserde soprano Özgecan Gençer, bestecinin insanın içine işleyen “Bozkırın Sesi “adlı eserini solist olarak seslendirecek.

 

İDOB tarafından titizlikle hazırlanan bu özel konserde, sanatseverler Cumhuriyet için verilen mücadeleyi, sahip olunan inancı, sıradan insanların tarih yazan hayatlarını Muammer Sun'un etkileyici notalarından dinleyecekler.


Muammer Sun - Volkan Akkoç - Niyazi Tura 

 

Bu unutulmaz gecede İstanbul Devlet Opera - Balesi Orkestrası ve Korosu Muammer Sun’un; Başlangıç (Cumhuriyet), Yenilgi/Hüzün (Kurtuluş), Ağır Bölüm – Özveri – Direniş (Kurtuluş), Jenerik Müziği (Kurtuluş), Sevda Çiçeği (Kurtuluş), Denizcilerin Şarkısı (Karadeniz Marşı) - (Kurtuluş), Savaş Müziği (Kurtuluş), Hoş Gelişler Ola Mustafa Kemal Paşa (Cumhuriyet), Bozkırın Sesi (Cumhuriyet), Yaşa Mustafa Kemal Paşa (İzmir Marşı) - (Kurtuluş) adlı besteleri seslendirilecek.

 

Konser sözleri Faruk Nafiz Çamlıbel ve Behçet Kemal Çağlar’a, müziği Cemal Reşit Rey’e ait olan Cumhuriyetimizin simgesi “10. Yıl Marşı” seslendirilerek geceye yakışır bir final ile son bulacak.

 

Mustafa Kemal Atatürk’ün bizlere armağan ettiği ve en büyük hediyesi olan cumhuriyetimizin 96. Yılında Cumhuriyet Bayramı çoşkusu 29 Ekim Salı günü Zorlu Psm Turkcell Platinum sahnesi ve 30 Ekim  Çarşamba günü Süreyya Operası sahnesinde seyircileriyle buluşacak. Kaçırmayınız…

 

Hazırlayan: Konser Arkası / Osman Enfiyecizade

 

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