Fırında kekikli mantar dolması nasıl yapılır?

İri boy mantarlarla yapabileceğiniz sağlıklı ve leziz fırın yemeği...

Fırında kekikli mantar dolması nasıl yapılır?
Yaşam
29 Haziran 2020 Pazartesi

Servis: 4 kişilik

Hazırlama süresi: 30 dakika

Pişirme süresi: 20 dakika


Malzemeler:

  • 1 kg iri boy mantar

  • 1/2 kırmızı dolmalık veya kapya biber

  • 1/2 sarı dolmalık biber

  • 1 köy biberi

  • 2 sap taze sarımsak

  • 1 su bardağı rendelenmiş mozarella peyniri

  • 1 yemek kaşığı kurutulmuş kekik

  • 1 çay kaşığı karabiber

  • 1 çay kaşığı pul biber

  • 1 çay kaşığı tuz

  • 2 yemek kaşığı zeytinyağı


Yapılışı:

*Mantarların dışlarını fırça veya peçete ile iyice temizleyin. Mantar yıkandığında çok su çekip aromasını kaybettiğinden mutfakta kullandığım patates fırçasıyla topraklarından arındırıyorum, yine de yıkayacaksanız saplarından koparmadan tepelerinden suyu akıtıp iyice kurulayın derim.

*Temizlenmiş mantarları fırın kağıdı serilmiş tepsiye yerleştirin. Biberleri yıkayıp kurulayarak fotoğraftaki gibi minik küpler halinde doğrayın. Sarımsakları da yıkayıp incecik doğrayın. mantarların saplarını kopartıp atın.

*Zeytinyağı hariç tüm malzemeleri karıştırıp mantarla doldurun. Üzerlerine zeytinyağı gezdirerek 200 derece 10 dakika önceden ısıtılmış fırında kızarana kadar yaklaşık 20-25 dakika pişirin.


Afiyetle,sevgiyle ve sağlıkla kalın…


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