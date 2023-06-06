İdeal duş bakımı nasıl olmalı?

Cilt bakım rutinine sahipsiniz, peki ya duş bakım rutininiz var mı?

İdeal duş bakımı nasıl olmalı?
Güzellik
Giriş: 06 Haziran 2023 14:25 Güncelleme: 06 Haziran 2023 14:25
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Düzenli duş almak, hijyeninize ve cilt korumanıza yardımcı olan en önemli aktivitelerden biridir. Haberimizde ideal duş rutininizi oluştururken göz önünde bulundurmanız gereken yöntemleri ve adımları açıklayacağız.


1. İdeal su sıcaklığını ayarlayın

Çoğumuz "buharı tüten" sıcak bir duşu sevsek de, ılık veya soğuk suyla duş almak cildiniz için daha iyi aslında. Çok sıcak su, duş alırken cildinizdeki doğal, önemli yağları yok edebilir ve cildinize zarar verebilir.


2. Duş sürenizi ayarlayın

Dermatologlar, duşta çok fazla zaman geçirmek cildinizi kurutabileceğinden, duşta geçirdiğiniz süreyi en az 5 ile 15 dakika arasında tutmanızı öneriyor. Ayrıca, duş sürenizi kısaltmak, gezegen için daha iyi olan su ve enerji tasarrufuna yardımcı olur.


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3. Seçtiğiniz liften emin olun

Kabak lifini seviyor olabilirsiniz ancak muhtemelen bakteriler için bir üreme alanı olduğunu bilmiyorsunuz. Nemli bölgelerde bulunan lifler, el bezleri ve banyo süngerleri muhtemelen bakteri toplarlar. Bu nedenle temiz, güzel bir cilt elde etmenize yardımcı olmak yerine aslında cildinize zarar verebilirler. Lifsiz duş alamıyorsanız birkaç günde bir çamaşır makinesine atabilirsiniz.


4. Nazik bir fırçalama

Kabak lifi yerine cildinizi arada sırada ölü deriden arındırmak için hafif bir şeker peelingi kullanın. Cildiniz için ayrıca nazik bir yüz peelingi ile peeling yapmak da iyi bir fikir olabilir ve duş onu kullanmak için mükemmel bir yerdir..


5. Cildiniz hala nemliyken nemlendirin

Vücut jeli, tıraş kremi ve diğer duş malzemelerinden durulandıktan sonra cildiniz hala nemliyken vücut losyonu ve nemlendiricisi uygulayın. Nemlendirici ürünleri ıslak cilde uyguladığınızda daha fazla nemi vücudunuza hapsedebileceğinizi unutmayın.


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