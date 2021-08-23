Saçınızı doğru yıkıyor musunuz?

Saç yıkamakta ne var demeyin! Birçok şeyi aslında yanlış yaparak saçınıza zara veriyor olabilirsiniz.

Saçınızı doğru yıkıyor musunuz?
Güzellik
23 Ağustos 2021 Pazartesi

Saçlarınızı en sağlıklı ve güzel haline ulaştırmanın yolu saç yıkama rutininizden geçiyor. Yıpranmış ve kırık saçlardan şikayetçiyseniz doğru teknikleri öğrenip saçınıza daha iyi bir bakım sağlayabilmek için bu önerileri dikkate almak isteyebilirsiniz.


1- Suyun sıcaklığı

Yıkanırken çok sıcak su kullanmak saçınıza ve saç derinize zarar verebilir, bununla beraber soğuk suyun da kayda değer bir faydası yok. Ilık bir suyla yıkamak hem sizi soğuk su kadar rahatsız etmez hem de saçınızı temizlemek için yeterli olur.


2- Nazikçe ovalayın

Saçınızı şampuanladıktan sonra çok sert bir şekilde ovalamak saçlarınızın birbirine karışmasına, bazı saç tellerinin kopmasına, saçınızın ve saç derinizin yıpranmasına neden olur. Nazikçe saç derinize masaj yapar gibi ovuşturmak saçınızı temizlenmesi için yeterli olacaktır. Dikkat etmeniz bir diğer nokta ise saçlarınızın birbirinize dolanmasını önlemek için dairesel değil, ortadan yanlara doğru hareketlerle yıkamaktır.


3- Köpük şart değil

Çoğu şampuan köpürme özelliğini içerdiği kimyasallara borçludur, bu yüzden daha doğal ve temiz içerikli ürünlerde daha az köpük oluşması normaldir. Bu durum saçınızın temizlenmediği anlamına gelmez.



4- Saçınızın tamamını yıkamayın

Saçınızın kirli gözükmesinin asıl sebebi saç derinizin salgıladığı yağdır. Saç derinizi yıkadıktan sonra durularken akan su bile saç uçlarınızın temizlenmesi için yeterli olur. Saç uçlarınızı ayrıyeten ovuşturmak zaten daha kuru ve cansız olan bu kısmı yıpratabilir.


5 yaygın şampuan hatası
5 yaygın şampuan hatası


5- Şampuan miktarı

Birçok kişi kullanılması gereken şampuan miktarını saç uzunluğu ile doğru orantılı olduğu gibi bir yanılgıya inanır. Bir önceki maddeden hareketle saçınızın asıl yıkanması gereken kısmının saç derisi olduğunu düşünülürse aslında şampuan miktarını saçınızın uzunluğuna göre değiştirmenize gerek olmadığı ortaya çıkar. Genel kullanımda gerekli olan miktar iri bir fındık kadardır ve daha fazlası saçınızı daha temiz yapmaz.


6- Yıkama sıklığı

Herkesin saç yapısı ve yağlanma süresi farklı olduğundan saçınızı ne sıklıkta yıkamanız gerektiğini ancak siz bilebilirsiniz. Bazı kişiler için her gün yıkamak normal karşılanabilse de ideal sıklık haftada 1 veya 2 kez şeklinde olan denilebilir.


7- Saç kremi

Saçınızı nemlendirmek için gereken krem miktarı saç uzunluğunuza ve yoğunluğunuza bağlı olsa da bir o kadar önemli bir diğer nokta kremi saçınızda bekletme sürenizdir. Ortalama 3 dakikalık bir bekletme süresi kremden ideal verimi almanızı sağlar.


8- Saçınızı havluyla ovalamayın

Duştan çıktıktan sonra ıslak veya nemli olan saçlarınız yapısal olarak kırılmaya müsait, hassas bir halde olur. Havluyla saçınızı kurutmak amaçlı saçınızı ovuşturmanız kırılmalara, kopmalara, yıpranmalara sebep olabilir. Eğer saçınızı suyunu daha hızlı bir şekilde almak istiyorsanız saçınıza öne eğip havada kalan saçı havlunun arasına alarak hafifçe bastırabilirsiniz.


9- Yıkama sonrası bakım

Duş esnasında kullandığınız şampuan veya saç kreminin saçınızla temas süresi oldukça kısa olduğundan vaat ettiği şeyleri gerçekleştirme ihtimali pek yok. Saçınızın daha güzel ve sağlıklı olabilmesi için saçınızın ihtiyacına yönelik durulamayacağınız bakım ürünlerini kullanmalısınız.


Referans:

Brad Mondo kişisel Youtube kanalından: https://youtu.be/Nchrj-dzVgs


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