Hurmalı tahinli kakaolu şekersiz atıştırmalık 

Müjgan Yurtseven'den rafine şekersiz hurmalı, tahinli, kakaolu ve kuruyemişli leziz atıştırmalıklar.

Hurmalı tahinli kakaolu şekersiz atıştırmalık 
Yaşam
Giriş: 28 Nisan 2025 10:10
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Hurmanın tatlılığıyla üzerindeki zereşk üzümünün ekşiliğinin bir arada çok yakıştığı atıştırmalıkları deneyin derim...


Servis: 12 adet

Hazırlama süresi: 20 dakika


Malzemeler:

  • 250 gr hurma püresi
  • 250 gr badem ve fındık karışımı
  • 150 gr tahin
  • 3 yemek kaşığı kakao
  • 3 yemek kaşığı mapple şurup veya bal

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Üst katmanı için;

  • 4 yemek kaşığı Hindistan cevizi yağı, eritilmiş
  • 3 yemek kaşığı kakao
  • 4 yemek kaşığı mapple şurup

Üzerlerine;

  • İç kabak çekirdeği
  • Zereşk üzümü




Yapılışı:

*Hurma püresi, badem, fındık, tahin, kakao ve mapple şurubu blenderden geçirin (blenderden geçirirken makineniz zorlanırsa ve ihtiyaç duyarsanız 1 yemek kaşığı su ekleyin).


*Karışımı 12 eşit parçaya ayırarak minik silikon muffin kalıplarına yerleştirin, üzerlerine bastırarak düzeltip buzdolabına kaldırın.


*Üst katman malzemelerini küçük bir kasede iyice karıştırarak hurmalı karışımın üzerlerine pay edin. Üzerlerine iç kabak çekirdeği ve üzümü serpiştirin, tüketene kadar buzdolabında saklayın.


Kısa notlar;

*Zereşk İran mufagında pilavlarda ve tatlılarda kullanılan ekşi bir üzüm çeşiti.


*Mapple şurup yerine bal kullanabilirsiniz.


*Dilerseniz sadece hurmalı ve kuruyemişli ilk katmanı hazırlayıp yuvarlayarak hindistan cevizine bulayabilirsiniz.


*250 gram hurma püresi yaklaşık 20 - 25 adet hurmaya denk geliyor, tane hurma ile hazırlayacaksanız hurmaları 10 dakika kadar sıcak suda bekletip çekirdeklerini çıkartın ve püre haline gelene kadar blenderden geçirin.


Afiyetle, sevgiyle ve sağlıkla kalın...







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