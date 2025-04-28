Hurmalı tahinli kakaolu şekersiz atıştırmalık 

Hurmanın tatlılığıyla üzerindeki zereşk üzümünün ekşiliğinin bir arada çok yakıştığı atıştırmalıkları deneyin derim...
Servis: 12 adet
Hazırlama süresi: 20 dakika
Malzemeler:
- 250 gr hurma püresi
- 250 gr badem ve fındık karışımı
- 150 gr tahin
- 3 yemek kaşığı kakao
- 3 yemek kaşığı mapple şurup veya bal
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Üst katmanı için;
- 4 yemek kaşığı Hindistan cevizi yağı, eritilmiş
- 3 yemek kaşığı kakao
- 4 yemek kaşığı mapple şurup
Üzerlerine;
- İç kabak çekirdeği
- Zereşk üzümü
Yapılışı:
*Hurma püresi, badem, fındık, tahin, kakao ve mapple şurubu blenderden geçirin (blenderden geçirirken makineniz zorlanırsa ve ihtiyaç duyarsanız 1 yemek kaşığı su ekleyin).
*Karışımı 12 eşit parçaya ayırarak minik silikon muffin kalıplarına yerleştirin, üzerlerine bastırarak düzeltip buzdolabına kaldırın.
*Üst katman malzemelerini küçük bir kasede iyice karıştırarak hurmalı karışımın üzerlerine pay edin. Üzerlerine iç kabak çekirdeği ve üzümü serpiştirin, tüketene kadar buzdolabında saklayın.
Kısa notlar;
*Zereşk İran mufagında pilavlarda ve tatlılarda kullanılan ekşi bir üzüm çeşiti.
*Mapple şurup yerine bal kullanabilirsiniz.
*Dilerseniz sadece hurmalı ve kuruyemişli ilk katmanı hazırlayıp yuvarlayarak hindistan cevizine bulayabilirsiniz.
*250 gram hurma püresi yaklaşık 20 - 25 adet hurmaya denk geliyor, tane hurma ile hazırlayacaksanız hurmaları 10 dakika kadar sıcak suda bekletip çekirdeklerini çıkartın ve püre haline gelene kadar blenderden geçirin.
Afiyetle, sevgiyle ve sağlıkla kalın...
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