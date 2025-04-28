Hurmalı tahinli kakaolu şekersiz atıştırmalık 

Hurmanın tatlılığıyla üzerindeki zereşk üzümünün ekşiliğinin bir arada çok yakıştığı atıştırmalıkları deneyin derim...

Servis: 12 adet

Hazırlama süresi: 20 dakika

Malzemeler:

250 gr hurma püresi

250 gr badem ve fındık karışımı

150 gr tahin

3 yemek kaşığı kakao

3 yemek kaşığı mapple şurup veya bal

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Üst katmanı için;

4 yemek kaşığı Hindistan cevizi yağı, eritilmiş

3 yemek kaşığı kakao

4 yemek kaşığı mapple şurup

Üzerlerine;

İç kabak çekirdeği

Zereşk üzümü

Yapılışı:

*Hurma püresi, badem, fındık, tahin, kakao ve mapple şurubu blenderden geçirin (blenderden geçirirken makineniz zorlanırsa ve ihtiyaç duyarsanız 1 yemek kaşığı su ekleyin).

*Karışımı 12 eşit parçaya ayırarak minik silikon muffin kalıplarına yerleştirin, üzerlerine bastırarak düzeltip buzdolabına kaldırın.

*Üst katman malzemelerini küçük bir kasede iyice karıştırarak hurmalı karışımın üzerlerine pay edin. Üzerlerine iç kabak çekirdeği ve üzümü serpiştirin, tüketene kadar buzdolabında saklayın.

Kısa notlar;

*Zereşk İran mufagında pilavlarda ve tatlılarda kullanılan ekşi bir üzüm çeşiti.

*Mapple şurup yerine bal kullanabilirsiniz.

*Dilerseniz sadece hurmalı ve kuruyemişli ilk katmanı hazırlayıp yuvarlayarak hindistan cevizine bulayabilirsiniz.

*250 gram hurma püresi yaklaşık 20 - 25 adet hurmaya denk geliyor, tane hurma ile hazırlayacaksanız hurmaları 10 dakika kadar sıcak suda bekletip çekirdeklerini çıkartın ve püre haline gelene kadar blenderden geçirin.

Afiyetle, sevgiyle ve sağlıkla kalın...