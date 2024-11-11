Hurmalı cevizli kek 

Müjgan Yurtseven'den nefis cevizli kek tarifi...

Hurmalı cevizli kek 
Yaşam
Giriş: 11 Kasım 2024 10:05 Güncelleme: 15 Kasım 2024 00:02
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Hamurunda yumurta olmayan hurmanın doğal şekeri ile tatlandırdığım cevizli nefis kek...


Servis: 30*12 cm'lik baton kalıpta

Hazırlama süresi: 30 + 10 dakika

Pişirme süresi: 45 - 50 dakika


Malzemeler:

  • 200 ml'lik bardak ölçüsüyle;
  • 300 gr hurma
  • 1,5 bardak sıcak süt

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  • 1 bardak sıvı yağ (fındık yağı)
  • Yarım bardak yoğurt
  • 1 tatlı kaşığı vanilya özütü
  • 2,5 bardak un
  • 1 paket kabartma tozu
  • 1 çay kaşığı karbonat
  • Yarım bardak süt
  • 60 gr ceviz ici, iri parçalara bölünmüş
  • 5 - 6 adet hurma doğranmış

Üzerine;

  • 2 yemek kaşığı esmer şeker, opsiyonel
  • 40 gr ceviz ici, iri parçalara bölünmüş



Yapılışı:

*Baton kalıbı pişirme kağıdı ile kaplayın.


*Hurmaların çekirdeklerini çıkartıp derin bir kaseye alın, sıcak sütü ilave edip üzerini streç film ile kaplayarak hurmalar yumuşayıncaya kadar yaklaşık 20 dakika bekletin. Bu süre sonunda püre haline gelene kadar blenderden geçirin.


*Püre haline gelen sütlü hurma karışımını çırpma kabına aktarın. Sıvı yağ, yoğurt ve vanilya özütünü ilave ederek mikser yardımıyla 2 - 3 dakika çırpın. Un, kabartma tozu ve karbonatı harmanlayıp elekten geçirerek sıvı karışıma ekleyin ve 2 - 3 dakika daha çırptıktan sonra sütü ilave ederek karışım homojen kıvama gelene kadar kısa süre çırpın. Ceviz içi ve doğranmış hurmaları hamura ekleyip spatula ile karıştırın. Hamuru kalıba aktarın, üzerine esmer şeker ve ceviz içini serpiştirin.


*170 derecede fanlı ayarda önceden ısıtılmış fırında 45 - 50 dakika pişirip kürdan testi yapın. Keki fırından çıkardıktan sonra ilk sıcaklığı geçince servis tabağına geçirin.


Kısa notlar;

*Esmer şeker keke karamelize tat verdiğinden hamurun üzerine az miktarda serpiyorum, istemezseniz kullanmayabilirsiniz.


*Hamurunda yumurta olmadığından buzdolabında bir hafta kadar saklanabilir.


*Bu tarifte fındık yağı kullandım, zeytinyağıyla da gayet lezzetli oluyor.


Afiyetle, sevgiyle ve sağlıkla kalın...




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