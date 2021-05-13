Emziren anneler, hamileler ve sadece canı sağlıklı tatlı çekenler... 2 malzemeyle yapabileceğiniz yine çok pratik ve lezzetli bir tarif önerisi ile geldim. Sindirim sistemini rahatlatması ile bilinen, bağışıklık sistemini güçlendiren doğal şeker kaynağı hurma bu tarifin yıldızı olarak öne çıkıyor.

Hurma uyutması için malzemeler:

10 hurma

2 su bardağı süt

1-2 avuç dövülmüş ceviz

Hurma uyutması tarifi:

-2 su bardağı sütü kaynatın.

-Kaynamış süt, serçe parmağınızı soktuğunuzda 7 saniye bekleyecek sıcaklığa gelince daha önceden kabukları ve çekirdekleri ayıklanmış 10 adet hurmayı süte ekleyip blendarda çekin.

-Kaselere dökün ve bir tülbent / mutfak örtüsü ile kaselerin üstünü kapatın.

-Oda sıcaklığında 3-4 saat mayalanmaya bırakın.

-Servis etmeden üstünü ceviz veya istediğiniz bir kuruyemişle süsleyin. Afiyet olsun.

*Aynı tarifi arzu ederseniz incir ile de yapabilirsiniz.

Şef Hande Arıcan, Instagram hesabından da keyifli tarifler paylaşıyor: