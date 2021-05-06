2 malzemeli şekersiz bebe bisküvisi

Anne olunca zaman 2 kat daha değerli sanki. Şipşak tarifler tam bir hayat kurtarıcı. Hele bir de sağlıklı ve lezzetli tarifleri kolayca yapabiliyorsak, demeyin keyfinize. İşte bu tarifim tam da öyle!

Şekersiz bebe bisküvisi için malzemeler:

10 adet hurma

4 YK toz badem / Badem unu

Şekersiz bebe bisküvisi yapılışı:

-Sıcak suda bekletilmiş hurmaları kabuklarından ve çekirdeklerinden ayırın.

-Çatal yardımıyla veya blendarda püre haline getirin.

-Badem ununu ilave edin.

-Macun kıvamında bir hamur elde edin.

-Yağlı kağıt serilmiş tepsiye eşit kalınlıkta yayın.

-180 derece fırında altın rengi alana kadar pişirin. Afiyet olsun!

Not:

1- Hazır badem ununuz yoksa bademi rondoda çekerek elde edebilirsiniz.

2- Kuru yemiş alerjisi olan bebekler için badem unu yerine yulaf unu tercih edebilirsiniz.

Şef Hande Arıcan, Instagram hesabından da keyifli tarifler paylaşıyor: