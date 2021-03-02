HTHayat Kadın Festivali başlıyor

7 Mart Pazar günü HTHayat.com Yayın Direktörü Damla Çeliktaban ve Uzman Psikolojik Danışman Fatma Tosuntaş'ın “Beden Bilgeliği” atölyesi ile açılışını yapacağı HTHayat Kadın Festivali 12 Mart günü son bulacak.

Katılımın ücretsiz olacağı etkinlere kayıt ise gerekli. Zoom üzerinden yapılacak etkinliklere kayıt için cember@hthayat.com 'a mail atmanız yeterli. Instagram üzerinden yapacağımız canlı yayınlara ise HTHayat Instagram hesabını takip ederek katılabilirsiniz.

Etkinlik takvimi:

7 Mart Pazar

Saat: 21.00

Yer: Zoom

Damla Çeliktaban ve Fatma Tosuntaş ile Beden Bilgeliği Atölyesi

8 Mart Pazartesi

Saat: 11.00

Yer: HTHayat Instagram hesabı

Av. Aslı Karataş ile Yaşamın her alanında haklarımız

9 Mart Salı

Saat: 21.00

Yer: Zoom

Sanal Buluşma, sohbet, paylaşım alanı

Damla Çeliktaban kolaylaştırıcılığında yaratıcılık konusunda konuşuyoruz. Şahane konuklar, müzikler ve kalpten paylaşımlar.

10 Mart Çarşamba

Saat: 11.00

Yer: HTHayat Instagram hesabı

Bahçeşehir Üniversitesi Kadın Hakları Kulübü ile üniversiteli gençlerin kadına şiddete karşı duruşu

Saat: 17.00

Yer: HTHayat Instagram hesabı

Dr. Öğretim Üyesi Esra Özkaya ile Akademide Kadın Olmak

11 Mart Perşembe

Saat: 11.00

Yer: HTHayat Instagram hesabı

Özgen Saatçılar ile Şiddetsiz İletişim

Saat: 17.00

Yer: HTHayat Instagram hesabı

Psikolog Hilal Çerçel ile Pandemide Ebeveyn Olmak

12 Mart Cuma

Saat: 21.00

Yer: HTHayat Instagram hesabı

Diyetisyen Aykut Büyükekmekçi Kıvanç ile Beden Algımız ve Beslenme

Manşet görseli: Instagram/womensmagick