HTHayat Kadın Festivali başlıyor

7 Mart Pazar günü HTHayat.com Yayın Direktörü Damla Çeliktaban ve Uzman Psikolojik Danışman Fatma Tosuntaş'ın “Beden Bilgeliği” atölyesi ile açılışını yapacağı HTHayat Kadın Festivali 12 Mart günü son bulacak.
Katılımın ücretsiz olacağı etkinlere kayıt ise gerekli. Zoom üzerinden yapılacak etkinliklere kayıt için cember@hthayat.com 'a mail atmanız yeterli. Instagram üzerinden yapacağımız canlı yayınlara ise HTHayat Instagram hesabını takip ederek katılabilirsiniz.
Etkinlik takvimi:
7 Mart Pazar
Saat: 21.00
Yer: Zoom
Damla Çeliktaban ve Fatma Tosuntaş ile Beden Bilgeliği Atölyesi
8 Mart Pazartesi
Saat: 11.00
Yer: HTHayat Instagram hesabı
Av. Aslı Karataş ile Yaşamın her alanında haklarımız
9 Mart Salı
Saat: 21.00
Yer: Zoom
Sanal Buluşma, sohbet, paylaşım alanı
Damla Çeliktaban kolaylaştırıcılığında yaratıcılık konusunda konuşuyoruz. Şahane konuklar, müzikler ve kalpten paylaşımlar.
10 Mart Çarşamba
Saat: 11.00
Yer: HTHayat Instagram hesabı
Bahçeşehir Üniversitesi Kadın Hakları Kulübü ile üniversiteli gençlerin kadına şiddete karşı duruşu
Saat: 17.00
Yer: HTHayat Instagram hesabı
Dr. Öğretim Üyesi Esra Özkaya ile Akademide Kadın Olmak
11 Mart Perşembe
Saat: 11.00
Yer: HTHayat Instagram hesabı
Özgen Saatçılar ile Şiddetsiz İletişim
Saat: 17.00
Yer: HTHayat Instagram hesabı
Psikolog Hilal Çerçel ile Pandemide Ebeveyn Olmak
12 Mart Cuma
Saat: 21.00
Yer: HTHayat Instagram hesabı
Diyetisyen Aykut Büyükekmekçi Kıvanç ile Beden Algımız ve Beslenme
Manşet görseli: Instagram/womensmagick
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