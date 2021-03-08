HTHayat Kadın Festivali: Yaşamın her alanında haklarımız

HTHayat köşe yazarları arasında yer alan Avukat Aslı Karataş ile 8 Mart 2021 özel sohbeti Instagram’da gerçekleşti. Avukat Aslı Karataş “Yaşamın her alanında haklarımız” başlığı altında kadının emeği, hakları ve güçlenmesi konularına ışık tuttu.

HTHayat Kadın Festivali: Yaşamın her alanında haklarımız
Yaşam
08 Mart 2021 Pazartesi

Av. Aslı Karataş’ın HTHayat'taki son köşe yazısında gündeme getirdiği “Emekçi olmayan kadın mı var?” sorusuyla başlayan sohbette kadının ev içi bakım yükü, iş hayatında erkeğe oranla aldığı düşük ücret gibi konuların yanı sıra psikolojik, ekonomik ve fiziksel şiddet gibi konular konuşuldu. “8 Mart bir özel gün müdür?” sorusu ile kadına atfedilen konuma dikkat çekildi.


Kadına şiddetin ve kadın cinayetlerinin her gün yaşandığı ülkemizde kadın mücadelesinin aslında her kesime ait bir sorun olduğunun söylendiği sohbette kadının evde, işte, sokakta, her alanda farkında olmadan eşitlik dışı durumlara maruz kaldığı hatırlatıldı.


Özellikle pandemi döneminde kadınların erkeklere oranlara işlerini daha fazla kaybettiği hatırlatılırken, kadınların iş yüklerinin arttığı ve ev içi emeğin sadece kadına ait olduğu yanılgısına yönelik yorumlar yayına katılan takipçilerden de geldi.


Avukat Aslı Karataş, 8 Mart Dünya Kadınlar günü hakkında sık rastlanan “emekçi kadın” vurgusuna da dikkat çekerek Kadınlar Günü’nün ücretli işte çalışsın çalışmasın, aslında tüm kadınların günü olduğunu vurgulayarak “'Emekçi olmayan kadın' derken kastımız nedir?” sorusunu dikkate sundu.


“Adem’i bile Havva’nın kışkırttığı söyleniyor”

HTHayat Kadın Festivali kapsamında gerçekleşen Instagram canlı yayınında, kadına yönelik şiddet konusuna da değinildi. Şiddet gören kadınlar için kadını suçlama yatkınlığının sık görüldüğünden bahseden Av. Aslı Karataş “Kadın neden şiddete meyilli bir insanı neden partner seçmiş?” “Kadın kışkırtmıştır” gibi kadını suçlama yatkınlığın sık görüldüğünü vurguladı.


Karataş, “Uyuyan Güzel Uyandı” kitabında verdiği bilgilerden de yola çıkarak, erkeklerin kadına şiddeti nasıl meşrulaştırdığına yönelik tespitlerini de paylaştı. Kadına şiddet gösteren erkeklerin, işledikleri suçtan alacakları cezayı hafifletmek ve erkeklerin davranışını aklamaya yönelik yaklaşımların suç işleme kastını örtmeye yönelik olduğunu söyledi.



Her kadının haklarını savunmaya ihtiyacı vardır

HTHayat Kadın Festivali kapsamında 8 Mart saat 10:00’da @hthayat Instagram hesabında gerçekleşen canlı yayın esnasında “2021 yılına gelmiş olsak da kadın hareketine ve eşitlik mücadelesine hala ihtiyaç var. Peki mevcut yaklaşımların değişmesi için nasıl mücadele etmeliyiz?” sorusu ortaya çıktı. Avukat Aslı Karataş, gerçek değişimin eşitlik algısının değişmesi ile mümkün olduğunu söyledi.


Tıpkı çocuk haklarında olduğu gibi kadınların da tahakküm altına alınması, “terbiye edilmesi” gerektiği zihniyeti üzerine vurgu yapan Karataş, genel eğilim olarak kadının sessiz ve itaatkâr olmasının teşvik edildiğini hatırlattı.


@hthayat Instagram hesabında yapılan yayında erkek-kadın, yetişkin-çocuk arasında hiyerarşinin olduğu bir anlayış yerine “İnsan” anlayışı geliştirme gereği konusunda hemfikir olundu.



HTHayat Kadın Festivali kapsamında 8 Mart haftası boyunca her gün canlı yayınlar ve ayrıca Zoom üzerinden etkinlikler devam edecek. Takipte kalın.


HTHayat Kadın Festivali başladı
HTHayat Kadın Festivali başladı HTHayat.com, 8 Mart Kadınlar Gün...
Çalışsın kadınlar, engel olan mı var?




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