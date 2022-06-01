Haziran 2022'nin önemli gökyüzü açıları

Merhaba, Mayıs ayı çok hareketliydi. Haziran ayı daha sakin geçecek gibi gözüküyor. Bu ay gezegen etkileşimlerinden çok gezegenlerin yön değiştirmesi, yani retrodan direkte veya direkt hareketten retroya geçmeleri daha önemli gibi gözüküyor. Öncelikle 3 haftadır retro olan Merkür henüz ay başında direkte dönecek. Hemen arkasından Satürn geri hareketine başlayacak. Satürn bir süredir Kova burcunda bizi olgunlaştırmaya, entelektüel konularda, insan grupları ile ilgili konularda, sosyal ilişki konusunda bizi biraz zorlamakta, olayları geciktirmekte ve zorlamakta. Satürn’ün geri harekete geçiyor olması bu konuların üzerinde biraz daha hassasiyetle durmamıza, belki geçmişte yaşadığımız sorunlara tekrar geri dönüp düzeltmek veya tekrarlamak durumunda kalmamıza sebebiyet verebilecektir.

Ay’ın sonunda ise Neptün geri hareketine başlayacak. Neptün de çok uzun zamandır Balık burcunda hassasiyetlerimizi artırmış, bırakabilme yeteneğimizi sorgulamış ve artırmaya çalışmış, sınırlarımızı genişletmeye yönelik konuların içerisine sokmuştu ve bu durumlara sokmaya da devam edecek fakat retro hareket yine bu ve benzeri konularda tekrarlayan durumlara, geçmişe dönüp düzeltmemiz gereken konulara işaret edecektir. Yani Neptün veya Balık haritamızda neredeyse o konuda uzun süredir daha fedakardık, sınırlarımızı bilemiyor veya belki de çok katı davrandığımızı fark ediyor ve sınırlarımızı genişletiyor, insanlarla daha fazla empati kuruyorduk, artık bu konuların belki biraz yavaşladığı ve daha da içe döndüğü, geçmiş konuların tekrarladığı bir döneme gireceğiz.

Bunların dışında ikizler ve yay burcunda iki ay fazı yani yeniay ve dolunay yaşayacağız, bunların detaylı açıklamalarını yazacağım fakat bu ayın iletişim ve yolculuklar açısından daha hareketli olduğunu söylemeliyim.

Haziran ayının önemli gökyüzü açıları:

3 Haziran Merkür direkt harekette!

5 Haziran Satürn geri harekette!

6 Haziran – Güneş Chiron Altmışlığı:

Geçmişte yaşadığımız acıları iyileştirme ve öğrenme zamanı. Etrafımıza da öğretici görevler alabilir, dertlere derman olabiliriz.

11 Haziran – Merkür Plüton Üçgeni:

Zihinsel olarak odaklanma kapasitemizin çok yükseldiği, derinlere inmek araştırma yapmak için oldukça elverişli günler. Ayrıca dönüştürücü konuşmalar yapabilir, büyüklerimizden güçlü tavsiyeler alabilir veya tavsiyeler verebiliriz.

12 Haziran – Venüs Uranüs Kavuşumu:

Sosyal ilişkilerde ani ve beklenmedik gelişmeler zamanı! Hayatımıza yeni kişiler girebilir, var olanlar aniden çıkabilir. “İlk görüşte aşk” kelimesinin gerçek olduğu zamanlar olabilir.

13 Haziran Merkür İkizler’de!

15 Haziran – Venüs Kuzey Ay Düğümü Kavuşumu:

Hedeflerimize ulaşma yolunda bir diğer olumlu etki. Ödüllendirici ve kolaylaştırıcı Venüs kadersel kararlarımızı ve doğrultusunda gitmek istediğimiz yoldaki engelleri azaltıyor ve rüzgarı arkamıza alıyoruz.

15 Haziran – Mars Chiron Kavuşumu:

Bu dönemde yaralayıcı kazalara dikkat etmek gerekiyor. Fiziksel aktivitelerde iki kat temkinli ve dikkatli olmalıyız.

16 Haziran – Güneş Satürn Üçgeni:

Disiplin ve motivasyonumuz yüksek. Yapılması gerekenlere odaklanıp yarım kalmış işleri tamamlayabileceğimiz, otorite figürleri ve yaşça olgun kişilerle daha iyi anlaştığımız günler.

16 Haziran – Güneş Neptün Karesi:

Hayatın sert, soğuk gerçeklerini göz ardı edebileceğimiz bir dönem. Spiritüel çalışmalar yapacağımız, içinde fedakarlık temalarının olduğu zamanlar. Hedeflerimize ilerlemekte zorlanabiliriz. Bu dönemde bağımlılıklara dikkat etmekte fayda var. Romantizm için oktavı yüksek zamanlar.

19 Haziran – Venüs Satürn Karesi:

İkili ilişkilerde soğuk zamanlar. Sevilmediğimizi hissettiğimiz, belki kendi içimizdeki sevgi kırıntılarını kaybettiğimiz veya azaldığını hissettiğimiz. Gerçeklerin daha çok farkına vardığımız ve ilişkilerimizi rasyonalize etmek istediğimiz zamanlar.

19 Haziran – Venüs Neptün Altmışlığı:

Soğuk zamanlarla birlikte Neptün’ün ortamı yumuşattığı da bir dönem. Romantizmden çok da uzak kalmıyoruz. En büyük handikabı melankoli olan günlerdeyiz.

20 Haziran – Merkür Jüpiter Altmışlığı:

Eğitim için mükemmel zamanlar. Bu dönemde almak istediğimiz eğitimler, yapmak istediğimiz anlaşmalar, kurulması gereken önemli iletişimler için verimli kullanabileceğimiz bir dönem.

21 Haziran – Venüs Plüton Üçgeni:

İkili ilişkilerde masaya yatırılan konular üzerinde olumlu değişim rüzgarları esiyor. Düzeltilmesi gereken konulara odaklandığımız biraz daha sorgulayıcı olduğumuz ve çok sert olmasa da krizlere girebileceğimiz günler ama bu günlerden ilişkiler adına güçlü çıkacağız.

21 Haziran Güneş Yengeç’te!

23 Haziran Venüs İkizler’de!

27 Haziran – Merkür Chiron Altmışlığı:

Acılarımız üzerinde perspektif kazandığımız ve bir şeyler öğrenmeye başlayıp kendimizi zihinsel olarak iyileştirdiğimiz bir zaman.

28 Haziran – Mars Satürn Altmışlığı:

Enerji ve disiplinimiz birbiriyle güçlü paralellikler taşıyor. Hem başlatmak hem de sürdürmek konusunda çok etkin günlerdeyiz. Fiziksel aktiviteler için oldukça verimli ve kazanç sağlayacağımız bir zaman dilimi. Hem iletişimsel hem fiziksel etkinliğimiz çok yüksek.

28 Haziran Neptün geri harekette!

29 Haziran – Venüs Jüpiter Altmışlığı:

İlişkilerin ve sosyal paylaşımların temposunun arttığı, aşk kısmetlerinin açıldığı astrolojideki en güzel açı kombinasyonu.

29 Haziran – Güneş Jüpiter Karesi:

Özgüvenimizin çok yüksek olduğu, sorumluluklardan uzak geçirmek ve rahatlamak istediğimiz, yeni şeyler öğrenmek ufuklarımızı genişletmek istediğimiz, otorite figürleriyle aramızda abartılı bir özgüven ilişkisi veya birtakım fikir çatışmalarının olabileceği, abartılara kaçabileceğimiz bir dönem.

Beni aşağıdaki sosyal medya hesabımdan takip edebilirsiniz.

Instagram: korhankilinckaya