Hazır yufkayla pratik pizza

Servis: 8 adet

Hazırlama süresi: 20 dakika

Pişirme süresi: 20 dakika

Malzemeler:

12 adet kiraz domates

4 adet kıl biber

1 adet kapya biber

100 ml zeytinyağı

100 ml süt

2 adet yufka

8 tatlı kaşığı ev yapımı domates püresi

300 gr rendelenmiş mozarella veya taze kaşar

1 yemek kaşığı kekik

Yapılışı:

*Domates ve biberleri yıkayıp kurulayarak doğrayın. Zeytinyağı ve sütü küçük bir kasede iyice karıştırın.

*Yufkaların her birini dört eşit parçaya ayırın. Üzerlerine fırça yardımıyla sütlü sostan sürün, geniş kenarlarına birer yemek kaşığı peynir yayın ve gevşekçe sararken uca doğru dört parmak bırakıp kendi etrafında döndürerek sarın (görseldeki gibi), ucuna sos sürerek sabitleştirin. Üzerlerine sırayla domates sosu, peynir, doğranmış biber & domatesler, tekrar peynir ve en üste kekik serpiştirin (peynirin 50 gram kadarını kenara ayırın). Sardığınız yufkaların kenarlarına kalan sosu sürün.

*180 derecede fanlı ayarda 10 dakika önceden ısıtılmış fırında 20 dakika pişirdikten sonra üzerlerine kalan peyniri serpiştirin, peynir eriyene kadar 2 - 3 dakika daha pişirin.

Kısa bir not:

*Üzerine, sucuk, pastırma, mantar gibi dilediğiniz malzemeleri ekleyebilirsiniz.

Afiyetle, sevgiyle ve sağlıkla kalın...